Reclamo de negociación planteado por el sindicato dividió al oficialismo en el Directorio de UTE

Por primera vez desde que asumió el gobierno, el oficialismo del Directorio de UTE votó dividido. La directora Ximena Caporale, integrante del Partido Comunista, se desmarcó de sus compañeros y apoyó un reclamo del sindicato de la empresa para crear un ámbito de negociación colectiva bipartita sobre la carrera administrativa y la reglamentación de los concursos de ascenso, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. Ese voto no fue suficiente para aprobar el pedido.

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La Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) había presentado el 28 de mayo, al amparo de la ley de negociación colectiva en el sector público, un pedido de negociación por entender que la empresa estaba impulsando unilateralmente modificaciones en las normas vinculadas con la carrera administrativa y el ascenso de sus funcionarios.

El sindicato reclamó la instalación de un ámbito bipartito para discutir esos cambios. En su argumentación, señaló que la ley incluye entre las materias de negociación colectiva la estructura de la carrera funcional y el sistema de reforma de la gestión del Estado. También invocó criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según los cuales las condiciones de empleo pueden abarcar cuestiones como “los ascensos, los traslados o las supresiones de puestos sin previo aviso”.

El directorio, en la sesión del martes 20, rechazó el planteo. Votaron en contra tres integrantes del oficialismo: la presidenta Andrea Cabrera, el vicepresidente Roberto Bentancor y el vocal José Luis Pereira, a quienes se sumó el opositor Darío Castiglioni (Partido Nacional). El voto favorable de Caporale quedó en soledad.

La resolución se apoya en un informe de la Subgerencia de Asuntos Laborales, avalado por la Gerencia de Asesoría Legal y Notarial, que concluyó que la reglamentación de los concursos de ascenso no constituye, por sí misma, una materia de negociación colectiva obligatoria.

“La Ley n.° 18.508 reconoce el derecho y el correlativo deber de negociación colectiva respecto de las materias comprendidas en su ámbito, la regulación de los procedimientos de selección y de los concursos de ascenso no se encuentra expresamente contemplada entre las materias enumeradas en su artículo 4°, ni corresponde asimilarla, sin más, al concepto de ‘estructura de la carrera funcional’, materia que sí se encuentra comprendida en el ámbito de la negociación colectiva”, detalla el texto.

El informe jurídico, firmado por la jefa de asuntos laborales de UTE, Karina Valeria Araujo, distinguió entre la estructura de la carrera funcional y los procedimientos técnicos y administrativos utilizados para cubrir vacantes y realizar concursos. Mientras que la primera está comprendida expresamente en el artículo 4.º de la Ley N.º 18.508, la reglamentación de los procesos de selección y ascenso no aparece fundamentado en la norma.

Según el documento, no corresponde equiparar automáticamente ambos conceptos. El informe sostiene que UTE conserva la potestad de regular sus procedimientos de selección y concursos, así como “la responsabilidad institucional por su diseño y sus resultados, en función de los conocimientos, las competencias y las aptitudes que requiere para cumplir sus cometidos”.

La asesoría también señaló que la ley permite incorporar otras materias a la negociación cuando existe acuerdo entre las partes. Por eso, concluyó que el pedido unilateral de AUTE no obliga a la Administración a instalar el ámbito bipartito solicitado. Según el razonamiento del informe, el rechazo no supone que la estructura de la carrera funcional quede excluida de la negociación colectiva, sino que la reglamentación de los concursos y los procedimientos de selección no constituye, en sí misma, una materia de negociación obligatoria en los términos planteados por el sindicato.