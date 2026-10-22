  • Cotizaciones
    jueves 22 de octubre de 2026
    • Temas del día

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Reclamo de negociación planteado por el sindicato dividió al oficialismo en el Directorio de UTE

    La directora Ximena Caporale, integrante del Partido Comunista, fue la única que apoyó la solicitud de crear un ámbito bipartito para discutir la carrera administrativa y la reglamentación de los concursos

    Palacio de la Luz - UTE. / Foto: Javier Calvelo - adhocFOTOS

    Palacio de la Luz - UTE. / Foto: Javier Calvelo - adhocFOTOS

    FOTO

    Búsqueda | Agustina Gómez
    Por Agustina Gómez

    Por primera vez desde que asumió el gobierno, el oficialismo del Directorio de UTE votó dividido. La directora Ximena Caporale, integrante del Partido Comunista, se desmarcó de sus compañeros y apoyó un reclamo del sindicato de la empresa para crear un ámbito de negociación colectiva bipartita sobre la carrera administrativa y la reglamentación de los concursos de ascenso, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. Ese voto no fue suficiente para aprobar el pedido.

    La Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) había presentado el 28 de mayo, al amparo de la ley de negociación colectiva en el sector público, un pedido de negociación por entender que la empresa estaba impulsando unilateralmente modificaciones en las normas vinculadas con la carrera administrativa y el ascenso de sus funcionarios.

    El sindicato reclamó la instalación de un ámbito bipartito para discutir esos cambios. En su argumentación, señaló que la ley incluye entre las materias de negociación colectiva la estructura de la carrera funcional y el sistema de reforma de la gestión del Estado. También invocó criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según los cuales las condiciones de empleo pueden abarcar cuestiones como “los ascensos, los traslados o las supresiones de puestos sin previo aviso”.

    Leé además

    Canciller Mario Lubetkin.
    Cancillería

    Mario Lubetkin acumula reclamos en Cancillería mientras su relación con el equipo está desgastada

    Por  Guillermo Draper  y Federico Castillo
    Carolina Cosse junto a Yamandú Orsi.
    Poder Ejecutivo y oficialismo

    Presidencia siente alivio tras Congreso del Frente Amplio, mientras Cosse se desmarca del gobierno

    Por Redacción Búsqueda

    El directorio, en la sesión del martes 20, rechazó el planteo. Votaron en contra tres integrantes del oficialismo: la presidenta Andrea Cabrera, el vicepresidente Roberto Bentancor y el vocal José Luis Pereira, a quienes se sumó el opositor Darío Castiglioni (Partido Nacional). El voto favorable de Caporale quedó en soledad.

    La resolución se apoya en un informe de la Subgerencia de Asuntos Laborales, avalado por la Gerencia de Asesoría Legal y Notarial, que concluyó que la reglamentación de los concursos de ascenso no constituye, por sí misma, una materia de negociación colectiva obligatoria.

    “La Ley n.° 18.508 reconoce el derecho y el correlativo deber de negociación colectiva respecto de las materias comprendidas en su ámbito, la regulación de los procedimientos de selección y de los concursos de ascenso no se encuentra expresamente contemplada entre las materias enumeradas en su artículo 4°, ni corresponde asimilarla, sin más, al concepto de ‘estructura de la carrera funcional’, materia que sí se encuentra comprendida en el ámbito de la negociación colectiva”, detalla el texto.

    El informe jurídico, firmado por la jefa de asuntos laborales de UTE, Karina Valeria Araujo, distinguió entre la estructura de la carrera funcional y los procedimientos técnicos y administrativos utilizados para cubrir vacantes y realizar concursos. Mientras que la primera está comprendida expresamente en el artículo 4.º de la Ley N.º 18.508, la reglamentación de los procesos de selección y ascenso no aparece fundamentado en la norma.

    Según el documento, no corresponde equiparar automáticamente ambos conceptos. El informe sostiene que UTE conserva la potestad de regular sus procedimientos de selección y concursos, así como “la responsabilidad institucional por su diseño y sus resultados, en función de los conocimientos, las competencias y las aptitudes que requiere para cumplir sus cometidos”.

    La asesoría también señaló que la ley permite incorporar otras materias a la negociación cuando existe acuerdo entre las partes. Por eso, concluyó que el pedido unilateral de AUTE no obliga a la Administración a instalar el ámbito bipartito solicitado. Según el razonamiento del informe, el rechazo no supone que la estructura de la carrera funcional quede excluida de la negociación colectiva, sino que la reglamentación de los concursos y los procedimientos de selección no constituye, en sí misma, una materia de negociación obligatoria en los términos planteados por el sindicato.

    Selección semanal
    Cuestionamientos a la Jutep

    Blancos pondrán en la mira a los integrantes del oficialismo de la Junta Anticorrupción en sesión especial en el directorio

    Por Federico Castillo
    ANP

    Puerto: ANP acordó pagar más de US$ 600.000 por adeudo en el servicio de control de acceso al tren de UPM

    Por Redacción Búsqueda
    Petróleo

    Justicia desestimó cautelar contra la búsqueda de petróleo ‘offshore’ al entender que no se probó “peligro de lesión”

    Partido Nacional

    Subido a la ola azul de la región, Da Silva recorre Uruguay con el eslogan “Te da la derecha”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Carolina Cosse junto a Yamandú Orsi.

    Presidencia siente alivio tras Congreso del Frente Amplio, mientras Cosse se desmarca del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Un oficial de la Policía Nacional custodia una esquina durante un operativo contra bandas de narcotráfico en el barrio Villa Española.

    Otros dos abogados que defendieron narcos están concursando para ingresar a Fiscalía y se extiende la preocupación en el sistema político

    Por Victoria Fernández
    Presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García.

    Cámara de Industrias: los empresarios “no son bobos”, invierten si hay condiciones y rentabilidad

    Por Ana Morales
    Eduardo Díaz (al fondo) acompañado por su abogada, Patricia Mango.

    Tras una prueba de ADN que descartó vínculo biológico, un padre y una hija quieren anular su parentesco legal, pero la Justicia no lo permite

    Por Leonel García