Así es la exposición inmersiva de Johnny Depp que revela su faceta menos conocida

El actor eligió Tokio para la inauguración internacional de esta experiencia inmersiva que funciona como un viaje sensorial por su universo creativo

“Dibujar, crear, pintar, siempre fue una parte enorme de mi vida. Pero hacía estos cuadros y los guardaba en un garaje para que nadie los viera”, confiesa el actor ante la prensa en la presentación de su muestra en Tokio.

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Johnny Depp dibujó, pintó, escribió y acumuló todo tipo de objetos a lo largo de sus últimos 30 años. Hace un año, desde Nueva York, el actor presentó al mundo todo ese cúmulo de creaciones en forma de una exhibición artística a la que tituló sin más vueltas A bunch of stuff (Un montón de cosas).

Exactamente un año después de finalizar su primera exposición en Manhattan, Depp eligió Tokio para la inauguración internacional de esta experiencia inmersiva que funciona como un viaje sensorial por su universo creativo.

Expo Johnny Depp
La serie Muerte por confeti reúne obras en las que Depp explora las luces y sombras de la fama.

“Dibujar, crear, pintar, siempre fue una parte enorme de mi vida. Pero hacía estos cuadros y los guardaba en un garaje para que nadie los viera”, confiesa el actor ante la prensa en la presentación de su muestra en el centro cultural Newoman Takanawa, un complejo comercial que abrió en setiembre de este año en el barrio Minato.

Expo Johnny Depp
Johnny Depp presenta su primera exhibición internacional delante de una de sus pinturas.

Depp, que regresó a Japón después de ocho años, asegura que la creación ha representado “una especie de salvavidas personal”. “Crear es una necesidad constante; si no, siento que mi cerebro no funciona”, explica, y admite que durante años se impuso límites que frenaron su pulsión artística.

Johnny Depp, a fondo

La muestra, que se presenta como una combinación entre surrealismo y expresionismo, invita a transitar por el mundo interior del actor a través de retratos de personas con las que se cruzó, estampas de lugares que visitó y elementos arbitrarios de su vida cotidiana que fue acumulando durante tres décadas.

El recorrido de aproximadamente 30 minutos empieza con un corredor de cortinas rojas. A partir de allí, la exposición se manifiesta como una sucesión de capítulos, cada uno con un nombre propio: Caja blanca, por ejemplo, presenta docenas de obras temáticas, para dar paso a la segunda sala, Caja negra. En este espacio central de la muestra se proyecta una película animada de 13 minutos y en 360 grados en la que resume su infancia, su impulso creativo y momentos fundamentales de su identidad como artista. El corto reúne muchas de sus pinturas, que se presentan con música y su voz en off. “He sido más personas que la mayoría. La pregunta es: ¿hay algo que pueda ofrecer?”, dice en el cortometraje.

Johnny Depp expo
La exposición se manifiesta como una sucesión de capítulos, cada uno con un nombre propio.

En otra sala se exhiben muebles del estudio de Depp, además de una pared destinada a recibir mensajes de los visitantes para la celebridad.

Expo Johnny Depp
En la sala denominada Caja negra se proyecta una película animada de 13 minutos y en 360 grados en la que resume su infancia, su impulso creativo y momentos fundamentales de su identidad como artista.

Hay lienzos dedicados a sus hijos —Lily Rose y Jack—, personajes imaginarios y otras piezas clave de su trayectoria, como un homenaje a Hedy Lamarr acompañado de frases de estilo grafiti. “Borrada por el mismo mundo que la convirtió en estrella”, dice uno de los pasajes, que refiere a una canción creada entre Depp y el guitarrista Jeff Beck, fallecido en 2023. Por otro lado, la serie Muerte por confeti reúne obras en las que Depp explora las luces y sombras de la fama y la atención del mundo sobre su vida, mientras que de otra sala iluminada por un azul intenso cuelgan objetos varios como plumas, latas vacías, calaveras, pinturas, entre otros. Un montón de cosas permanecerá abierta en Tokio hasta mayo del 2026.

