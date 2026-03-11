El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique murió a los 87 años

Comenzó a publicar en la década de los años 70, por eso se lo consideró un “tardío” representante del boom de la literatura latinoamericana. El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique murió el martes 10 a los 87 años. Provocador y controvertido, fue uno de los más reconocidos autores de la literatura peruana, aunque en sus últimos años su nombre se vio opacado por acusaciones de plagio en notas periodísticas por las que fue juzgado en la Justicia.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Bryce Echenique nació en Lima en 1939. En una sociedad de profundas grietas sociales, su familia era privilegiada: su tatarabuelo había sido presidente de la República, su abuelo presidente del Banco Internacional del Perú y su padre gerente del mismo banco. El contraste entre los sectores acomodados de la sociedad y los más pobres, que observó desde niño, lo inspiraron para publicar su primera novela , Un mundo para Julius (1970). Allí narra la infancia y primera adolescencia de Julius, un niño sensible y solitario de la alta sociedad limeña en los años 50. A través de su mirada, aparece un retrato de la desigualdad social y de la frivolidad de los más ricos.

Teatro Vuelve al Solís un artesano de las emociones que pide ayuda a un espectador y lo invita a volar

“Julius nació en un palacio de la avenida Salaverry, frente al antiguo hipódromo de San Felipe; un palacio con cocheras, jardines, piscina, pequeño huerto donde a los dos años se perdía y lo encontraban siempre parado de espaldas, mirando, por ejemplo, una flor; con departamentos para la servidumbre, como un lunar de carne en el rostro más bello, hasta con una carroza que usó tu bisabuelo, Julius, cuando era Presidente de la República, ¡cuidado!, no la toques, está llena de telarañas, y él, de espaldas a su mamá, que era linda, tratando de alcanzar la manija de la puerta. La carroza y la sección servidumbre ejercieron siempre una extraña fascinación sobre Julius, la fascinación de ‘no lo toques, amor; por ahí no se va, darling’. Ya entonces, su padre había muerto”.

Le siguieron las novelas Tantas veces Pedro (1977) y La vida exagerada de Martín Romaña (1981), escritas con una narrativa cargada de oralidad y un estilo irónico, a veces delirante y otras grotesco. Con esas herramientas, Bryce Echenique desentrañaba las conductas y contradicciones humanas. Así escribió novelas y libros de cuentos, a los que se sumaron títulos autobiográficos y ensayos. Su última novela, Dándole pena a la tristeza (2012), está inspirada en su abuelo, Francisco Echenique Bryce, y gira en torno a una familia limeña acaudalada, los De OntañetaTristán.

Era licenciado en Derecho y doctor en Letras. En los años 60 se trasladó a Europa y estudió literatura en Francia y vivió en Italia, Grecia y Alemania. En 1984 se radicó en España, pero viajaba a menudo a Perú. Fue profesor en varias universidades internacionales y también conferencista. Por su obra recibió varios premios nacionales e internacionales.

Plagios

Bryce Echenique escribió también numerosos artículos periodísticos por los que recibió graves acusaciones de plagio. La primera fue en julio de 2006, proveniente del escritor y economista peruano Herbert Morote, quien aseguró que Bryce Echenique había plagiado su ensayo Pero... ¿tiene el Perú salvación?

Al año siguiente hubo más acusaciones, y en 2009 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), del gobierno peruano, abrió una investigación por las acusaciones de plagio de 16 artículos que correspondían a 15 autores y habían sido publicados por Bryce Echenique en diarios españoles y revistas hispanoamericanas. El escritor fue condenado por la Justicia a pagar una multa. Siempre negó las acusaciones.

La polémica en torno a su nombre se extendió hacia 2012, cuando ganó el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Varios escritores e intelectuales hispanoamericanos firmaron una carta en protesta por el premio, al que calificaron de “inaceptable”.

Tanto las autoridades de la FIL Guadalajara como los miembros del jurado defendieron la premiación por considerar que se había premiado la obra literaria del autor y no sus artículos periodísticos. De todas formas, la polémica fue tan ruidosa que las autoridades de la FIL decidieron no entregar el premio en su tradicional ceremonia, sino dárselo en forma discreta a Bryce Echenique en su casa y transferirle los 150.000 dólares del galardón a su cuenta bancaria.