BMW Group Latinoamérica se enfoca en la tecnología, la electrificación y un crecimiento en el mercado uruguayo

En un restaurante de la Ciudad de México , en los últimos días de enero, dos altos ejecutivos de BMW Group Latinoamérica, Reiner Braun, presidente y CEO, y Alejandro Echeagaray, CEO de Mercados Importadores de Latam y Caribe, reunieron a periodistas de México y del resto de América Latina —entre los que estuvo presente Galería — para repasar los logros de la compañía en 2025, que se ha mantenido como líder en la región por octavo año consecutivo, y adelantar lo que se viene en 2026.

Para esa firma, la apertura de tecnologías es lo que ha permitido el cumplimiento de los objetivos. Uno de cada tres autos premium vendidos en la región es un BMW, con 45.930 unidades entregadas (7,1% más en comparación con 2024). MINI, por su parte, logró un crecimiento de doble dígito gracias a que en 2025 se amplió con la llegada de la gama John Cooper Works (de la que se vendieron 1.272 unidades, 68% más que en 2024) y del MINI Cooper convertible a Latinoamérica. Se entregaron un total de 7.587 unidades (18,9% más respecto a 2024). Los vehículos totalmente eléctricos de BMW y MINI alcanzaron un récord histórico de 5.008 unidades vendidas (13,1% más frente al año anterior).

Alejandro Echeagaray considera que para obtener estos resultados se unen dos factores: los socios adecuados que representan a la marca —“tenemos un equipo muy comprometido”— y los clientes que confían en la marca. Esto último se debe a lo que ellos llaman el viaje del cliente; es decir, el proceso. “Nos enfocamos mucho en darle la mejor experiencia, desde que llega al showroom, donde se lo recibe, se le ofrece el producto, el financiamiento, hasta el servicio de posventa”.

Otro aspecto que el CEO de Mercados Importadores señala es la capacitación del personal en todas las áreas. “Cada mes los equipos, tanto en concesionarios como en importadores, dedican una hora o más a revisar por qué los clientes en alguna ocasión estuvieron muy satisfechos o no tan satisfechos, y se hacen acciones al respecto. Y no solamente lo ven ellos, sino también nos invitan a nosotros, lo hacemos junto con ellos”.

Los modelos más vendidos en Latinoamérica en 2025 varían por países, pero en términos generales son X1, X3, Serie 3 y X5. Estos cuatro modelos representaron el 55% de las ventas totales de la región.

Los modelos de alta gama de BMW lograron su mejor desempeño histórico regional, con 1.152 vehículos vendidos, lo que representa un aumento del 22% frente a 2024.

Hacia lo más sostenible

BMW Group asegura que la sostenibilidad es un elemento clave de su estrategia corporativa y abarca desde la cadena de suministro y la producción hasta el final de la vida útil de los productos. Los autos eléctricos representan el 17% de los vendidos en toda la región. “En algunos países hemos tenido muy buen crecimiento, en otros países está poco a poco empujando más y el apetito por los autos eléctricos ha ido creciendo”, dice Echeagary, y opina que todavía hay una cuestión de ansiedad en los clientes. “Nuestros países son grandes, las distancias son largas, y por eso el cliente todavía no se convence, pero cada vez se han ido convenciendo más. Y también la infraestructura está mejorando en los diferentes países, y eso ha hecho que los clientes tengan confianza”. En 2025, la gama eléctrica de MINI logró un récord con las 1.924 unidades vendidas (82% más respecto al año anterior).

Sobre la proyección a futuro de la marca en relación con los autos eléctricos, Echeagaray está convencido de que van a tener un crecimiento que los ubicará entre el 20% y el 25% de los autos vendidos.

Alejandro Echeagaray BMW Alejandro Echeagaray, CEO de Mercados Importadores de Latam y Caribe de BMW Group Latinamérica.

Ahora, muchos ponen en cuestión la sostenibilidad de los autos eléctricos, ya que para su fabricación se utiliza un recurso mineral finito: el litio. Aunque esta es una verdad irrefutable, Echeagaray asegura que el proceso de fabricación de un auto eléctrico en todas sus etapas es mucho más sostenible que el de un auto a combustión. “Se utilizan materiales renovables, y eso ayuda a que todo el proceso de producción sea mucho más limpio. Además, los proveedores necesitan cumplir con un cierto nivel de calidad y de energías renovables, entonces es un ecosistema. No solamente nosotros en nuestra parte de producción somos limpios, sino también fuera de la producción, eso también lo cuidamos”.

Otro aspecto importante con respecto a la sostenibilidad de esta tecnología es qué sucede con las baterías de los autos luego de los ocho años, cuando llegan al fin de su vida útil. “Tienen un segundo y tercer uso para una demanda menor de voltaje. Se utilizan, por ejemplo, para una fotocelda o para ciertas cargas que se necesita menos energía. Llegará el momento que ya no da más, pero eso se vuelve a renovar. Por ejemplo, la carcasa, que es de aluminio, se puede utilizar. Tenemos empresas que utilizan esas baterías, las reciclan”.

the-new-bmw-ix3-50-x Interior del BMW iX3 50 xdrive.

Siguiendo con las dudas de los clientes ante la posibilidad de adquirir un auto eléctrico, la pregunta es qué sucede con el valor del auto cuando la batería ya no sirva. “Cuando comenzaron a comercializarse los autos eléctricos el costo de la batería era 50% del valor del auto, pero esta relación ha ido bajando porque hay baterías más eficientes, con costo de producción más bajo. Entonces eso da una oportunidad para la posventa de poder cambiar la batería y el auto vuelve a funcionar. Hoy, el porcentaje del costo de la batería con respecto al valor total del auto está en 10%, 15% o 20%, dependiendo del automóvil”, afirmó Echeagary.

El mercado uruguayo

Según los ejecutivos de la compañía, el mercado uruguayo para BMW y MINI ha venido creciendo. En los últimos tres años han duplicado el volumen, y en particular 2025 fue un año muy importante. También en la electromovilidad. “Se nota que hay un momentum allá”, confirma el presidente y CEO Braun, quien adelanta que hay un crecimiento de inversiones del importador (Magna Motors) en nuevas instalaciones (próximamente abrirá un showroom con servicios de venta y posventa y talleres en Carrasco). “Dentro de poco podremos abrirlo y ofrecerlo a nuestros clientes, lo que muestra que apostamos en el futuro del mercado uruguayo”.

MINI-cooper- MINI Cabrio Cooper S Favoured.

Por su lado, Echeagary sostiene que la compañía se ha enfocado en crear gamas más altas para el mercado uruguayo que en el pasado, que se basaba más en segmentos de autos pequeños. “Ahora ampliamos la gama que ofrece BMW Group y hemos logrado que más consumidores dispuestos a comprar un auto de gama más alta estén interesados en el producto”.

De hecho, para 2026 BMW va a tener 15 nuevos modelos, y entre ellos está previsto el lanzamiento de iX3, la nueva clase, que va a llegar en la segunda parte del año a Uruguay. “Este es un auto que tiene todo lo que es un BMW más una tecnología muy avanzada que luego vamos a tener disponible en toda la gama, como el panoramic vision, que proyecta información en el parabrisas”, afirma Braun.

Reiner_Braun BMW Reiner Braun, presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica.

El avance acelerado de las marcas chinas de autos eléctricos puede parecer a priori una competencia dura. Sin embargo, es una puerta de entrada para este mercado en el que las marcas del grupo se posicionan recién en el sector premium. “Nosotros creemos que la competencia es beneficiosa porque les damos más oportunidad a los clientes, y esos clientes en algún momento van a tener interés en otro tipo de automóviles como los de nuestra gama”, dice Echeagaray.

Más que tecnología

Para Braun, una marca es premium cuando tiene tres cosas: la calidad y la tecnología que vienen con el producto, el servicio y cómo está interactuando con el cliente, ya sea en eventos, actividades de marketing o con la comunidad.

En este sentido, recuerda que BMW trabaja con Unicef en Latinoamérica en educación steam (por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática) para niñas y niños. “Quiere decir que como marca damos algo de vuelta a la comunidad. Y esto es lo que significa una marca premium. Es mucho más que solo un producto que viene con tecnología”. También tiene actividades locales para apoyar a niños en el desarrollo o en el área de sostenibilidad, “que es también un área muy importante para BMW” a escala global, concluye Braun, quien con estos últimos datos y evaluaciones se despide de su cargo. La empresa anunció que a partir del 1º de marzo la actual presidenta y CEO de BMW Group Brasil, Maru Escobedo, sucederá a Braun como presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica, supervisando las operaciones en los 27 países de la región. Escobedo trabajará en la sede regional ubicada en la Ciudad de México, volviendo a su ciudad natal.