Brad Pitt, Mike Leigh y Los Javis: los momentos más destacados del Festival de San Sebastián

Una nueva edición del Festival de San Sebastián terminó con algunos triunfos esperados y más de una despedida.
Premios esperados, grandes figuras internacionales y despedidas marcaron la nueva edición del encuentro cinematográfico
Una nueva edición del Festival de San Sebastián terminó con algunos triunfos esperados y más de una despedida.
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La Concha de Oro, el máximo premio de la noche, fue para Tender Loving Care, película de Mike Leigh. A sus 83 años, el director británico anunció que esta podría ser su última película debido a problemas de salud que afectan su movilidad.
El cine español también pisó fuerte. Javier Cámara ganó la Concha de Plata a Mejor interpretación de reparto por Cinco minutos más, mientras que los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi —conocidos como Los Javis— protagonizaron el festival al ganar el Premio del público a mejor película por La bola negra, un drama que relata las vidas entrelazadas de tres hombres homosexuales a través de tres períodos históricos diferentes: 1932, 1937 y 2017.
Más allá del cine, la alfombra roja del festival también tuvo sus momentos destacados. Uno de ellos fue la llegada de Brad Pitt, quien se detuvo durante unas dos horas a saludar y firmar autógrafos frente al Palacio de Congresos Kursaal. Otros nombres destacados del festival fueron Naomi Watts, quien recibió el Premio Donostia, y Julianne Moore, protagonista de El debut, película dirigida por Jesse Eisenberg que compitió por la Concha de Oro.
Esta edición también marcó el final de una etapa para José Luis Rebordinos, director de San Sebastián desde 2011, que se despidió del cargo y será sustituido en enero por Maialen Beloki, la primera mujer en asumir el mando del festival.