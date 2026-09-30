Día del Patrimonio 2026: dos circuitos alternativos en Montevideo entre palacios, bodegas y fábricas

Llega el Día del Patrimonio y la escena se repite: miles de personas se dirigen hacia Ciudad Vieja o el Prado en busca de esas puertas que, por este sábado 3 y domingo 4, se abren de par en par. Y así, la circulación sin planificación previa suele concentrarse en los mismos sitios que siempre vale la pena volver a visitar: el Palacio Taranco, el Cabildo de Montevideo, la residencia de Suárez, el Museo Blanes.

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Pero este año, al igual que otros, serán 560 los espacios que abrirán en todo el país, muchos de ellos bajo la consigna “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”, con el fin de promover una mirada reflexiva y “de estricta justicia histórica” hacia quienes habitaron el territorio miles de años antes de que existiera Uruguay.

Carta de la editora Un paseo por lo que nos pertenece

La agenda contempla mucho más que el típico circuito de museos: abren laboratorios científicos, fábricas que dan a conocer los entretelones de su oficio, embajadas, bodegas y todo tipo de espacios con propuestas concebidas especialmente para el fin de semana patrimonial. Lo difícil, claro está, es elegir un puñado entre cientos de propuestas. Es por eso que, tras recorrer la programación, Galería trazó dos itinerarios por Montevideo, uno para el sábado y otro para el domingo, por espacios imperdibles dentro y fuera del itinerario típico. Lo que sigue es un recorrido principal —con comodines añadidos— que se podrá seguir de principio a fin, o bien servir como punto de partida para que cada uno arme su propio circuito.

El recorrido empieza en un punto alejado del circuito clásico patrimonial: el Institut Pasteur abrirá sus puertas para ofrecer visitas guiadas a los laboratorios de alta tecnología y nivel internacional donde se desarrolla la investigación científica en biomedicina y salud animal. La propuesta incluye la exposición Un viaje por el genoma humano uruguayo, que busca descubrir aspectos vinculados a la diversidad de nuestras raíces a través de la ciencia. En la tarde (para quienes prefieran adaptar el itinerario según sus gustos y necesidades) también habrá una obra infantil de títeres y ciencia titulada El hormiguero.

Mataojo 2020. Abierto el sábado 3 de 10 a 16 h (último ingreso a las 15 h). Función de títeres con inscripción previa.

11.30. Palacio Pietracaprina

Alejandro García

La segunda parada requiere atravesar una parte importante de la ciudad, pero con una recompensa: visitar esta construcción finalizada en 1913 que supo ser el hogar del destacado filántropo, coleccionista y edil uruguayo Roberto Pietracaprina, quien encargó al arquitecto francés Camille Gardelle este diseño palaciego inspirado en el siglo XVIII francés. Desde su exterior se destacan sus amplios jardines, que contrastan con el tránsito constante de Rivera y bulevar Artigas. Pero lo más deslumbrante es el suntuoso interior del palacio, una oportunidad imperdible para descubrirlo, ya que el resto del año permanece estrictamente cerrado como espacio diplomático para recepciones y residencia del embajador de Brasil en Uruguay. Gracias a que en 1941 fue adquirido por el Estado brasileño, el espacio se conserva prácticamente intacto, con sus revestimientos originales de mármol de Carrara, su imponente iluminación con grandes arañas de cristal y una importante colección artística que incluye un tapiz de Aubusson francés.

Bulevar Artigas 1410. Abierto el sábado 3 de 10 a 16 h.

12.30 Gran Logia de la Masonería del Uruguay

Conocido como Palacio Masónico, este edificio es una obra anónima de principios del siglo XX, construido para convertirse en residencia de la familia del hacendado, ministro y presidente del BROU Eduardo Mac Eachen. En 1910 fue adquirido por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, mientras que tres décadas más tarde fue intervenido y adaptado por el arquitecto Julio Vilamajó para las actividades de la institución. En 2020 fue declarado Monumento Histórico Nacional, y desde entonces abre las puertas de su Gran Templo y sus intrigantes instalaciones para visitas patrimoniales durante esta fecha.

Mario Cassinoni 1481. Abierto el sábado 3 de 10 a 17 h.

13.30. Almuerzo en Bar Tabaré

Después de una mañana movida entre ciencia, historia y arquitectura, llega la merecida pausa para almorzar. Y qué mejor que hacerlo entre paredes que también parecen detenidas en el tiempo. El bar Tabaré es uno de esos lugares: fue fundado en 1919 por el inmigrante español Alfredo González para funcionar inicialmente como almacén de barrio y punto de reunión de los pescadores de la zona. Durante el Día del Patrimonio, el bar ofrecerá —además de su clásico menú— visitas guiadas para conocer la historia y el presente del histórico espacio que mantiene su mostrador de madera original, así como buena parte del mobiliario.

José Luis Zorrilla de San Martín 154. Se recomienda reservar previamente a través del teléfono 2712 3242 o vía WhatsApp al 092 010 103. Precio por persona: entre 800 y 1.600 pesos.

15.30. Estudio Sondor

No cualquier día uno tiene la posibilidad de conocer de primera mano el estudio donde Ruben Rada editó el álbum Las manzanas, o donde Zitarrosa grabó la milonga La canción quiere­. Sondor, el estudio de grabación en actividad más antiguo de Uruguay —fundado por Enrique Abal Salvo en 1938— recibirá a los visitantes con la actuación en vivo de Carlos Alberto Rodríguez y María Elena Melo en homenaje al cantante uruguayo Aníbal Sampayo.

Río Branco 1530. Abierto el sábado 3 de 14.30 a 18.30 h.

16.30. Museo Tammaro

Del archivo más profundo de la música uruguaya pasamos a este taller de grabados, fábrica de medallas, placas y sellos de goma de 1888, creado por el inmigrante napolitano Luis Tammaro. En el museo se exhibirán bronces y esculturas de afamados artistas, además de una muestra de arte plástico de Jorge Aramendía Payssé, en un recorrido que irá acompañado de música durante todo el fin de semana.

Juncal 1425. Abierto el sábado 3 y domingo 4 de 10.30 a 19 h.

17.15. Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Posiblemente todos hayamos crecido entre rituales que ya son parte de la idiosincrasia uruguaya, como el Gordo de fin de año, la Quiniela, el 5 de Oro o la Tómbola. Por eso, la cuna uruguaya por excelencia de los juegos de azar merece su lugar en el circuito patrimonial; en este caso, como sugerencia para el cierre de la jornada. Este edificio de estilo renacentista de fines del siglo XIX está vinculado al arquitecto Juan Tosi, también responsable del diseño del barrio Reus. El espacio conserva piezas de valor patrimonial, como los tradicionales globos de sorteo de 1882, una cabina de 1910 con sus cristales originales de origen belga y colecciones de diseño gráfico de billetes de lotería. El sábado de tarde el visitante podrá asistir a un sorteo en vivo.

Cerrito 220. Abierto el sábado 3 y domingo 4, de 10 a 18 h, con sorteo en vivo el sábado a las 17.30 h.

18.15. Café Brasilero

Qué mejor que terminar el día tomándose un café en un emblema de la Ciudad Vieja como el Café Brasilero, el más antiguo de Montevideo que sigue en funcionamiento y conserva buena parte de la atmósfera de los tradicionales cafés montevideanos. Por sus mesas pasaron escritores, artistas e intelectuales como Eduardo Galeano, Mario Benedetti y Juan Carlos Onetti.

Ituzaingó 1447.

Comodines de sábado

Casa Vilamajó, Domingo Cullen 895. Visitas guiadas a las 11, 11.30, 12, 12.30 y 16.30 h.

Casa Towers (residencia oficial de la Embajada de Italia en Uruguay), de 10 a 16 h.

Domingo: entre bodegas, trenes y rituales indígenas

10.00 Bodega Ángel Fallabrino

El domingo lo empezamos en Colón con un paseo por la Bodega Fallabrino. La propuesta consistirá en mostrar cómo las raíces indígenas dejaron una forma de relacionarse con la naturaleza que hoy sigue viva en la viticultura, como el respeto por los ciclos, la observación del clima, el cuidado de la tierra y la transmisión de saberes entre generaciones. Al ingresar, cada visitante recibirá una semilla de árbol nativo, que se la podrá llevar de recuerdo o dejarla en un mural colectivo. Habrá también una visita guiada por las cavas, un recorrido por el Museo Aromas e Historias y degustación de vinos, feria de artesanos locales y food trucks.

Camino A. Hudson 5425, Colón. Sábado 3 y domingo 4 de 10 a 17 h. Recorrido cada 20 minutos. Local con rampas.

11.30. Museo Ferroviario

Una parada imperdible que es, además, una continuación lógica del circuito desde Colón, lleva hacia dos espacios dedicados al patrimonio ferroviario desde el punto de vista histórico y operativo, ubicados a poco más de 100 metros de distancia uno de otro. Por un lado, el Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay propone una muestra a escala real de locomotoras y vagones históricos, además de su clásico Museo Ferroviario. En segundo lugar, los Servicios Logísticos Ferroviarios abren las puertas de su taller para ofrecer un recorrido guiado por sus instalaciones.

Aparicio Saravia 4724 y 4852. Museo Ferroviario: sábado y domingo de 10 a 18 h. Taller Ferroviario: sábado y domingo de 10 a 17 h.

12.45. Almuerzo en Caudillo (Prado)

Ubicado en una casona antigua, con un ambiente criollo y familiar, este restaurante ofrece un menú de cocina de campo tradicional a las brasas.

Precio: entre 800 y 1.400 pesos por persona. Horario de almuerzo de 12 a 16 h.

14.00. Fábrica Nacional de Sombreros

El Día del Patrimonio es una oportunidad única para ingresar a esta fábrica que, tras varias generaciones, preserva el artesanal oficio de la elaboración de sombreros. Debido a las dimensiones del lugar, las puertas de la fábrica se abrirán en visitas guiadas de grupos reducidos, con agenda y en tres horarios cada día, en las que se mostrará el proceso de elaboración de un sombrero, así como las máquinas antiguas.

Juan Rosas 4123. Visita por el museo de 10 a 17 y recorridos por la fábrica a las 10.30, 14 y 16 h con agenda e inscripción a través de Instagram.com/fabricanacionaldesombreros.

15.15. Museo Nacional de Antropología

Una escala que dirige hacia el corazón de la consigna de esta edición del Día del Patrimonio es la propuesta del Museo Nacional de Antropología. Además de la visita por el museo, entre las 14.30 y las 16.30 habrá una serie de ceremonias —de la mano del grupo de mujeres indígenas Tapari Ukaiuguat— para acercar al público a prácticas indígenas que siguen vivas, como un “llamado ancestral de las cuatro direcciones”, un ritual del mate y una danza circular participativa, en la que los visitantes podrán sumarse a la experiencia.

Avenida de las Instrucciones 948, sábado y domingo de 12 a 18 h. Actividades del grupo de mujeres indígenas Tapari Ukaiuguat: el domingo de 14.30 a 16.30 h.

16.45. Museo de Historia, Cultura e Identidad Canaria en Uruguay

El recorrido sigue, y termina, en conexión con las raíces de la identidad uruguaya. El museo dedicado a la inmigración canaria propone visitas guiadas y, el domingo, proyectará además documentales sobre las artesanías y oficios de las islas, y sobre la elaboración artesanal del gofio, un alimento que fue sustento de generaciones de familias canarias. Y la parada final tiene premio gastronómico: una degustación de pella de gofio y alfajores elaborados a partir de esta tradicional harina.

Millán 3400. Abierto sábado y domingo de 11.30 a 18.30 h.

17.45. Café del Rosedal

La última parada es para tomar un café a metros de la fotogalería del Prado y el Rosedal, en esta cafetería que, inaugurada en 2025, recuperó una construcción original del arquitecto Juan Scasso (el mismo que proyectó el Planetario y el Estadio Centenario). Allí se ofrecen desde bocatas hasta rolls de canela, pasta frola, jugos, batidos y una amplia variedad de cafés.

Comodines de domingo

Villa Valentina, Alfredo García Morales 1236. Visitas guiadas de 11.30 a 13 h, y de 19 a 20.30 h, con cupos limitados y previa inscripción en [email protected].

Parroquia de Tapes