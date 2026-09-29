2 películas y 2 miniseries recién estrenadas para ver en ‘streaming’

Olive (Lili Reinhart) es una brillante estudiante de doctorado que encontró su familia en su grupo de amigos de la universidad. Cuando descubre que Jeremy, el joven que le atrae, está en realidad interesado en su mejor amiga, Ahn (Rachel Marsh), y es recíproco, decide fingir que está en una relación para convencerla de que ya no siente nada por él. En busca de ese novio falso besa en un impulso a Adam Carlsen (Tom Bateman), un intimidante profesor al que la mayoría del alumnado teme. Adam acepta el trato, pensando que también será beneficioso para su carrera ser visto en una relación. Pero, como era esperable, los límites del contrato empiezan a volverse confusos y los sentimientos fingidos empiezan a parecerse demasiado a los reales. Una comedia romántica que tiene todos los ingredientes necesarios para regalar un momento de evasión, sin subestimar al espectador.
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Corre la primavera de 1959 cuando 13 personas quedan aisladas por un temporal en un islote cercano a Mallorca. Al mejor estilo Agatha Christie (aunque el libro está basado en una novela de Arturo Pérez-Reverte), en el pequeño hotel en el que se alojan aparece muerta una de las turistas. En un principio parece ser un suicidio, pero pronto aparecen señales de que fue un asesinato. Nadie puede entrar ni salir de la isla, es decir que el asesino está entre los huéspedes y los empleados. Uno de ellos, Basil (José Coronado), un actor retirado que supo interpretar al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido en el encargado de desentrañar el misterio y encontrar al culpable.
Esta miniserie de seis episodios narra la historia de Clara (Carolina Kopelioff), una joven que en pleno siglo XXI decide entrar en un convento de clausura. Lo hace por vocación, y también se sugiere que escapa de un abuso que tiene lugar en los confines de su propia casa. Pero lo que la espera allí dentro no será precisamente un refugio. Cecilia (Lorena Vega), la madre superiora, descarga su locura sobre las monjas, convirtiendo sus vidas en un infierno medieval. Pasan 15 años en la vida de Clara hasta que logra escapar, en un estado físico y psicológico muy deteriorado. Ayudada por algunos miembros de su familia, comienza un proceso de reconstrucción interior e inicia una lucha en búsqueda de justicia.
Paolo (Jérôme Niel) lleva una vida sencilla, con pocas ambiciones y podría decirse que feliz en un pequeño pueblo de Francia. Allí se dedica a transportar pianos y en su tiempo libre organiza su boda con su prometida. Pero sus expectativas de vida cambian tras asistir fortuitamente a un acto de campaña de su antiguo compañero de clase (Yoann Gasiorowski), un político local carismático con una carrera en pleno ascenso. Los horizontes de Paolo se ven trastocados por unas nuevas e insaciables ansias de formar parte del círculo más cercano del político. Una producción original de HBO narrada en siete episodios.