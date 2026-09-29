¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

2 películas y 2 miniseries recién estrenadas para ver en ‘streaming’

Policiales, románticas, dramáticas: una selección de lo mejor de las novedades de Prime Video, HBO Max y Netflix para llegar al fin de semana con una lista infalible

Cautiva.

Cautiva.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Películas

La hipótesis del amor

Olive (Lili Reinhart) es una brillante estudiante de doctorado que encontró su familia en su grupo de amigos de la universidad. Cuando descubre que Jeremy, el joven que le atrae, está en realidad interesado en su mejor amiga, Ahn (Rachel Marsh), y es recíproco, decide fingir que está en una relación para convencerla de que ya no siente nada por él. En busca de ese novio falso besa en un impulso a Adam Carlsen (Tom Bateman), un intimidante profesor al que la mayoría del alumnado teme. Adam acepta el trato, pensando que también será beneficioso para su carrera ser visto en una relación. Pero, como era esperable, los límites del contrato empiezan a volverse confusos y los sentimientos fingidos empiezan a parecerse demasiado a los reales. Una comedia romántica que tiene todos los ingredientes necesarios para regalar un momento de evasión, sin subestimar al espectador.

El problema final

Corre la primavera de 1959 cuando 13 personas quedan aisladas por un temporal en un islote cercano a Mallorca. Al mejor estilo Agatha Christie (aunque el libro está basado en una novela de Arturo Pérez-Reverte), en el pequeño hotel en el que se alojan aparece muerta una de las turistas. En un principio parece ser un suicidio, pero pronto aparecen señales de que fue un asesinato. Nadie puede entrar ni salir de la isla, es decir que el asesino está entre los huéspedes y los empleados. Uno de ellos, Basil (José Coronado), un actor retirado que supo interpretar al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido en el encargado de desentrañar el misterio y encontrar al culpable.

Miniseries

Cautiva

Esta miniserie de seis episodios narra la historia de Clara (Carolina Kopelioff), una joven que en pleno siglo XXI decide entrar en un convento de clausura. Lo hace por vocación, y también se sugiere que escapa de un abuso que tiene lugar en los confines de su propia casa. Pero lo que la espera allí dentro no será precisamente un refugio. Cecilia (Lorena Vega), la madre superiora, descarga su locura sobre las monjas, convirtiendo sus vidas en un infierno medieval. Pasan 15 años en la vida de Clara hasta que logra escapar, en un estado físico y psicológico muy deteriorado. Ayudada por algunos miembros de su familia, comienza un proceso de reconstrucción interior e inicia una lucha en búsqueda de justicia.

En HBO Max.

Paolo

Paolo (Jérôme Niel) lleva una vida sencilla, con pocas ambiciones y podría decirse que feliz en un pequeño pueblo de Francia. Allí se dedica a transportar pianos y en su tiempo libre organiza su boda con su prometida. Pero sus expectativas de vida cambian tras asistir fortuitamente a un acto de campaña de su antiguo compañero de clase (Yoann Gasiorowski), un político local carismático con una carrera en pleno ascenso. Los horizontes de Paolo se ven trastocados por unas nuevas e insaciables ansias de formar parte del círculo más cercano del político. Una producción original de HBO narrada en siete episodios.

Paolo.

Paolo.

En HBO Max.

Selección semanal
Ahorro

Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

Por Redacción Búsqueda
Religión

La visita de León XIV es una “ola positiva” para Uruguay, donde aún quedan resabios del “antiguo laicismo, medio trasnochado”

Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
Capacitación

Inefop cambia “paradigma” para “ser muy certero” en definir oferta de cursos e impactar en el empleo

Por Redacción Búsqueda
Transporte fluvial

En la puja con Buquebus por ruta Montevideo-Buenos Aires, Colonia Express destaca su peso comercial

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Cambiarle el nombre al insomnio: una invitación a dejar de luchar contra el sueño

Cambiarle el nombre al insomnio: una invitación a dejar de luchar contra el sueño

Por Tessa García Gori
Feria Internacional de Libro de Montevideo.

Se viene la Feria Internacional del Libro: récord de actividades y Alemania como invitado de honor

Por Cecilia Presa
Ácido hialurónico.

Rostros todos iguales: qué hay detrás de la tendencia a disolver el exceso de rellenos estéticos

Por Cecilia Presa
El intendente de Montevideo Mario Bergara planta un cerezo junto al presidente de la Cámara Uruguayo-Japonesa de Comercio e Industria Isidoro Hodara y el embajador Kenichi Okada.

La Embajada de Japón y la Intendencia de Montevideo plantaron 50 cerezos en el Prado

Por Belén Riguetti Aparicio