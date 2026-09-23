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    En la puja con Buquebus por ruta Montevideo-Buenos Aires, Colonia Express destaca su peso comercial

    La naviera señala que hoy “concentra el 53% del mercado de pasajeros” movilizados desde el puerto de Colonia y que “emplea a más de 1.000 personas”, y compara su modelo de servicio con el de la empresa de López Mena

    Cruce del Río de la Plata desde el puerto de Colonia.

    Cruce del Río de la Plata desde el puerto de Colonia.

    FOTO

    Ricardo Antúnez-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La batalla entre las navieras Buquebus y Colonia Express en torno a la ruta Montevideo-Buenos Aires se está librando en ámbitos administrativos y también a través de los medios de comunicación.

    El último despliegue de Colonia Express, este miércoles 23, fue destacar por medio de un comunicado su importancia en la ruta que hoy se encuentra en competencia, que conecta Colonia del Sacramento y la capital argentina: aseguró que “actualmente concentra el 53% del mercado de pasajeros” movilizados desde el puerto de coloniense y que “emplea a más de 1.000 personas”.

    Colonia Express compite con Buquebus en el servicio en ese trayecto, y en julio recibió autorización del Ministerio de Transporte para poder operar una línea directa entre Montevideo y Buenos Aires, la cual desde hace 30 años es exclusiva de la otra naviera, propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena. Sin embargo, todavía no se han asignado horarios y hay aspectos de la infraestructura logística en la terminal montevideana que deben resolverse para que inicie la operación. Además, Buquebus impugnó esa resolución ministerial que abre la competencia.

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    "Nosotros alcanzamos el 53% porque claramente estamos más enfocados en el cliente. La calidad del servicio y la atención a bordo se destacan”, sostuvo el director de Colonia Express, Sebastián Planas, en el comunicado.

    El empresario marcó diferencias entre el modelo de servicio de su naviera y el de Buquebus. Dijo que Colonia Express “apuesta por una experiencia más abierta a los pasajeros, que incluye, entre otros aspectos, el carácter pet friendly y una menor orientación al consumo dentro del free shop” para priorizar “el disfrute de los espacios exteriores del buque”.

    Según Planas, la entrada de Colonia Express al mercado Colonia-Buenos Aires en 2027 “significó para los pasajeros uruguayos una mayor oferta de frecuencias y servicios, junto con una estrategia más orientada al turismo”.

    Competencia de buques

    El comunicado agrega que, como parte de “esa estrategia de crecimiento”, Colonia Express obtuvo la autorización para operar una nueva línea directa de pasajeros y vehículos entre Montevideo y Buenos Aires. Planas explicó que aún están a la espera de la resolución de la Administración Nacional de Puertos (ANP) para poder operar, ya que si bien se llegó a un acuerdo, aún no se plasmó en una resolución.

    El comunicado agrega que, para poner en marcha este servicio, la empresa realizó una inversión de US$ 12 millones, destinada a la adquisición y adaptación del buque Montevideo Express, una embarcación con capacidad para aproximadamente 600 pasajeros y 70 vehículos.

    Asegura que el Montevideo Express llegaría a Buenos Aires después de la salida del servicio existente y regresaría a Montevideo antes de que este vuelva a salir hacia la capital uruguaya durante la tarde.

    “Ampliar la conectividad entre Uruguay y Argentina tiene un impacto directo en las personas: más alternativas para viajar, más opciones para elegir y una oferta más competitiva. La compañía entiende que incorporar nuevos servicios y operadores beneficia al pasajero y, al mismo tiempo, favorece el intercambio turístico y económico entre ambos países”, afirmó Planas.

    En las últimas semanas, Buquebus está haciendo publicidad en medios promocionando su nuevo buque 100% eléctrico, China Zorrilla, que tiene una capacidad de hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos, y tuvo una presentación pública el mes pasado. Esa embarcación, que estará operativa antes de fin de año, reforzará la ruta Colonia-Buenos Aires.

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