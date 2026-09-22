Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

La Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) entregó un documento con un diagnóstico y planteos como aportes a la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo

En Uruguay existe actualmente una “importante brecha” entre las necesidades de inversión requeridas para la Estrategia Nacional de Desarrollo y los instrumentos actualmente disponibles para financiarlas, según la visión de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU).

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En un documento con propuestas para la elaboración de una estrategia de ese tipo —un proceso lanzado por el Poder Ejecutivo—, el gremio bancario planteó un conjunto de medidas orientadas a la “construcción de un ecosistema de financiamiento para el desarrollo que contribuya a materializar los objetivos” que se definan.

Un capítulo refiere específicamente al ahorro popular. AEBU señala que, ante la “falta de opciones de inversión para los sectores medios y bajos, es necesario el diseño de instrumentos de ahorro minorista orientados al desarrollo”. Estos serían “estrictamente ‘etiquetados’ para financiar proyectos públicos específicos y tangibles”, que además generen un “círculo virtuoso de transparencia y rendición de cuentas”.

Una propuesta concreta es que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) o el Banco República (BROU) lancen una “Plataforma Oficial de Crowdfunding para el Desarrollo”. También propone la creación de la “Billetera de Inversión Nacional”, que sería una “app estatal” —también vía BROU o CND—, a través de la cual “el ciudadano pueda ver los proyectos disponibles y su rentabilidad en tiempo real”.

Una tercera idea sugerida por AEBU es que las empresas públicas emitan obligaciones negociables que “puedan ser ofrecidas a través de la plataforma del BROU. Este instrumento ha sido utilizado en diversas oportunidades, pero no se ha priorizado en la estrategia de alcanzar a pequeños ahorristas”.