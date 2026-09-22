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    Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

    La Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) entregó un documento con un diagnóstico y planteos como aportes a la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo

    La sede central del BROU, en Ciudad Vieja.

    La sede central del BROU, en Ciudad Vieja.

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    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En Uruguay existe actualmente una “importante brecha” entre las necesidades de inversión requeridas para la Estrategia Nacional de Desarrollo y los instrumentos actualmente disponibles para financiarlas, según la visión de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU).

    En un documento con propuestas para la elaboración de una estrategia de ese tipo —un proceso lanzado por el Poder Ejecutivo—, el gremio bancario planteó un conjunto de medidas orientadas a la “construcción de un ecosistema de financiamiento para el desarrollo que contribuya a materializar los objetivos” que se definan.

    Un capítulo refiere específicamente al ahorro popular. AEBU señala que, ante la “falta de opciones de inversión para los sectores medios y bajos, es necesario el diseño de instrumentos de ahorro minorista orientados al desarrollo”. Estos serían “estrictamente ‘etiquetados’ para financiar proyectos públicos específicos y tangibles”, que además generen un “círculo virtuoso de transparencia y rendición de cuentas”.

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    Una propuesta concreta es que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) o el Banco República (BROU) lancen una “Plataforma Oficial de Crowdfunding para el Desarrollo”. También propone la creación de la “Billetera de Inversión Nacional”, que sería una “app estatal” —también vía BROU o CND—, a través de la cual “el ciudadano pueda ver los proyectos disponibles y su rentabilidad en tiempo real”.

    Una tercera idea sugerida por AEBU es que las empresas públicas emitan obligaciones negociables que “puedan ser ofrecidas a través de la plataforma del BROU. Este instrumento ha sido utilizado en diversas oportunidades, pero no se ha priorizado en la estrategia de alcanzar a pequeños ahorristas”.

    Además, propone el diseño y la creación de fideicomisos, “para que el inversor privado pueda comprar una cuota-parte de este fondo, delegando la gestión técnica a la entidad pública que lo desarrolle. Pero que además este instrumento sirva para estandarizar proyectos, para que, independientemente de su tamaño, el acceso sea similar”.

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