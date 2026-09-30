¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Agenda por el mundo: 5 excusas para viajar en octubre a Europa o Estados Unidos

Propuestas para salir de la ruta turística habitual y volver con una buena anécdota

Frieze London.&nbsp;

Frieze London. 

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Octubre trae una agenda internacional cargada de excusas para hacer las valijas. Entre arte, gastronomía, deporte y tradiciones que solo tienen sentido cuando se viven en el lugar, hay propuestas que van desde una feria de trufas en Italia hasta una noche de ópera sobre rieles en Irlanda. Algunas son grandes clásicos; otras, planes bastante más inesperados.

Prix de l’Arc de Triomphe (París, Francia)

3–4 de octubre

Leé además

El canciller alemán Friedrich Merz (2-I) y el cónsul general francés para el Sarre, Jerome Spinoza (3-D), revelan las señales de tráfico durante la inauguración de la calle Helmut-Kohl-Strasse y la calle François Mitterrand en Saarlouis, Alemania, el 28 de setiembre de 2026.
Financial Times

Por qué el centro político de Europa se mantendrá firme
Vista exterior de la Iglesia de San Agustín de París, perteneciente a la misma orden que el papá León XIV, donde, al igual que en el resto de iglesias de la ciudad, se han colocado grandes fotografías del papa de cara a su inminente visita a Francia.
Video
Francia

Abusos a menores, IA y “repensar” Europa: ABC de los asuntos que marcan la visita de León XIV a Francia
Primer plano de una mano sosteniendo un teléfono inteligente con aplicaciones de redes sociales, frente a la bandera de la Unión Europea, en Túnez, el 20 de junio de 2026.
Tecnología

Europa limita las redes sociales para menores; Uruguay “observa con atención, pero no para copiar”
Prix de l’Arc de Triomphe.

Prix de l’Arc de Triomphe.

Dos días de carreras en el Hipódromo de París-Longchamp, con la prueba principal el domingo 4, considerada una de las grandes citas de la hípica internacional. El programa combina carreras de alto nivel con una dimensión social y de moda que hace que la visita sea bastante más que sentarse a mirar caballos. Es una jornada para vestirse, comer, brindar y apostar —si se quiere— por el caballo equivocado. Los precios van desde los 20 hasta los 800 euros.

Feria de la Trufa Blanca (Alba, Italia)

Desde el 10 de octubre

Feria de la Trufa Blanca.

Feria de la Trufa Blanca.

Durante casi dos meses, Alba, en Piamonte, se convierte en capital mundial de la trufa blanca. El mercado del centro histórico permite comprar ejemplares certificados, pero también hay degustaciones, clases de análisis sensorial, cocina con chefs invitados, catas de vino y, hacia el final de la temporada, una subasta internacional. La feria se extiende hasta el 6 de diciembre y la entrada cuesta 6,30 euros.

Frieze London (Londres, Reino Unido)

14–18 de octubre

Frieze London.

Frieze London.

Frieze Art Fair, una de las grandes citas del arte contemporáneo internacional, reúne este año casi 300 galerías de 48 países en Regent’s Park, uno de los parques reales de Londres. La feria convive con Frieze Masters, dedicado al arte histórico, y con una programación que se extiende por la ciudad durante toda la llamada Frieze Week. Para quienes no quieran pagar una entrada (de entre 48 y 250 euros), está también Frieze Sculpture, una exposición gratuita al aire libre.

Opera Train (Dublín, Irlanda)

22 de octubre

Wexford Festival Opera.

Wexford Festival Opera.

Después de casi 20 años, el histórico tren de la Wexford Festival Opera vuelve por una única noche. El viaje parte de Dublín en un tren patrimonial, con recepción de champagne, cena de cuatro pasos y vino a bordo, para llegar a Wexford y asistir a The Gambler, de Serguéi Prokófiev. Después de la función, el tren vuelve a Dublín y ofrece una comida ligera. El paquete cuesta 479 euros y exige black tie.

Village Halloween Parade (Nueva York, Estados Unidos)

31 de octubre

Village Halloween Parade.

Village Halloween Parade.

No hace falta limitarse a mirar: el desfile de Greenwich Village es uno de los grandes eventos participativos de Nueva York y cualquiera puede sumarse si va disfrazado. La edición 2026 tendrá cientos de marionetas gigantes, más de 50 bandas, bailarines y miles de neoyorquinos disfrazados recorriendo la Sexta Avenida. Este año, el tema es “Body & Soul”.

Selección semanal
Ahorro

Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

Por Redacción Búsqueda
Religión

La visita de León XIV es una “ola positiva” para Uruguay, donde aún quedan resabios del “antiguo laicismo, medio trasnochado”

Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
Capacitación

Inefop cambia “paradigma” para “ser muy certero” en definir oferta de cursos e impactar en el empleo

Por Redacción Búsqueda
Transporte fluvial

En la puja con Buquebus por ruta Montevideo-Buenos Aires, Colonia Express destaca su peso comercial

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Foncho Martínez Brianza, dueño de Gentío.

El arte de encontrar lo que no estabas buscando, un recorrido por Tristán Narvaja

Por Martina Pérez Barriola
Frieze London. 

Agenda por el mundo: 5 excusas para viajar en octubre a Europa o Estados Unidos

Por Redacción Galería
Gran Logia de la Masonería del Uruguay.

Día del Patrimonio 2026: dos circuitos alternativos en Montevideo entre palacios, bodegas y fábricas

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Cautiva.
Video

2 películas y 2 miniseries recién estrenadas para ver en ‘streaming’

Por Redacción Galería