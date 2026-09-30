Agenda por el mundo: 5 excusas para viajar en octubre a Europa o Estados Unidos

Octubre trae una agenda internacional cargada de excusas para hacer las valijas. Entre arte, gastronomía, deporte y tradiciones que solo tienen sentido cuando se viven en el lugar, hay propuestas que van desde una feria de trufas en Italia hasta una noche de ópera sobre rieles en Irlanda. Algunas son grandes clásicos; otras, planes bastante más inesperados.

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Dos días de carreras en el Hipódromo de París-Longchamp, con la prueba principal el domingo 4, considerada una de las grandes citas de la hípica internacional. El programa combina carreras de alto nivel con una dimensión social y de moda que hace que la visita sea bastante más que sentarse a mirar caballos. Es una jornada para vestirse, comer, brindar y apostar —si se quiere— por el caballo equivocado. Los precios van desde los 20 hasta los 800 euros.

Durante casi dos meses, Alba, en Piamonte, se convierte en capital mundial de la trufa blanca. El mercado del centro histórico permite comprar ejemplares certificados, pero también hay degustaciones, clases de análisis sensorial, cocina con chefs invitados, catas de vino y, hacia el final de la temporada, una subasta internacional. La feria se extiende hasta el 6 de diciembre y la entrada cuesta 6,30 euros.

Frieze London (Londres, Reino Unido)

14–18 de octubre

Frieze London. Frieze London

Frieze Art Fair, una de las grandes citas del arte contemporáneo internacional, reúne este año casi 300 galerías de 48 países en Regent’s Park, uno de los parques reales de Londres. La feria convive con Frieze Masters, dedicado al arte histórico, y con una programación que se extiende por la ciudad durante toda la llamada Frieze Week. Para quienes no quieran pagar una entrada (de entre 48 y 250 euros), está también Frieze Sculpture, una exposición gratuita al aire libre.

Opera Train (Dublín, Irlanda)

22 de octubre

Wexford Festival Opera. Wexford Festival Opera

Después de casi 20 años, el histórico tren de la Wexford Festival Opera vuelve por una única noche. El viaje parte de Dublín en un tren patrimonial, con recepción de champagne, cena de cuatro pasos y vino a bordo, para llegar a Wexford y asistir a The Gambler, de Serguéi Prokófiev. Después de la función, el tren vuelve a Dublín y ofrece una comida ligera. El paquete cuesta 479 euros y exige black tie.

Village Halloween Parade (Nueva York, Estados Unidos)

31 de octubre

Village Halloween Parade. NYC Tourism

No hace falta limitarse a mirar: el desfile de Greenwich Village es uno de los grandes eventos participativos de Nueva York y cualquiera puede sumarse si va disfrazado. La edición 2026 tendrá cientos de marionetas gigantes, más de 50 bandas, bailarines y miles de neoyorquinos disfrazados recorriendo la Sexta Avenida. Este año, el tema es “Body & Soul”.