Lo mejor de la televisión internacional fue reconocido en una nueva edición de los Emmy International Awards en Nueva York, que distinguen cada año a las mejores producciones y actuaciones de 22 países fuera de Estados Unidos.
Estos premios distinguieron a las mejores producciones y actuaciones de 22 países fuera de Estados Unidos
Lo mejor de la televisión internacional fue reconocido en una nueva edición de los Emmy International Awards en Nueva York, que distinguen cada año a las mejores producciones y actuaciones de 22 países fuera de Estados Unidos.
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Este año, el máximo premio de la noche fue para Carême, consagrada como la Mejor serie dramática. Se trata de una producción francesa de época, de Apple TV, ambientada en el mundo de la gastronomía. Se impuso ante la británica A Thousand Blows, la argentina Menem y la india Real Kashmir Football Club.
Argentina no se fue con las manos vacías y volvió a hacerse un lugar entre lo más destacado de la premiación. La serie de Netflix División Palermo se llevó el premio a Mejor comedia, una categoría dominada por la plataforma de streaming con cuatro de sus producciones nominadas. Sin embargo, la serie de comedia y sátira fue el único premio para Netflix, que había llegado como favorito con nueve candidaturas.
Ricardo Darín también representó al país rioplatense entre los nominados gracias a su interpretación en El Eternauta. El premio a Mejor actor, no obstante, terminó en manos del británico Bobby Schofield por Unforgivable, quien también se impuso ante el español Javier Cámara, nominado por Yakarta.
Entre las mujeres, la belga Mona Mina Leon fue elegida Mejor actriz por su trabajo en la comedia dramática flamenca Holy Sh!t.
Con 64 nominados repartidos en 16 categorías, la ceremonia se llevó a cabo en el New York Hilton de Manhattan y tuvo como conductor a Michael Urie, actor de la serie Shrinking.