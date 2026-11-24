Después de un extenso exilio autoimpuesto en Asia, Mathias Vogler (François Civil) vuelve a su Lyon natal, donde su mentora de la infancia, Elena (Charlotte Rampling), logra convencerlo de sumarse a una serie de conciertos en el histórico auditorio de la ciudad. Lo que debería ser un regreso celebrado y un reencuentro esperado pronto toma un rumbo imprevisible: un encuentro en un parque con un niño que parece su doble abre la puerta a Claude (Nadia Tereszkiewicz), un antiguo amor apasionado cuyo regreso pone en jaque el ya frágil equilibrio mental de Mathias.
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