Muchas veces la violencia ocurre detrás de una pantalla. Un comentario sexual sin pedirlo, una amenaza, una foto compartida sin consentimiento, una cuenta falsa o una avalancha de mensajes con el fin de intimidar. La violencia no ocurre solamente en los espacios físicos: también aparece en internet, donde muchas mujeres tienen que defender su derecho a opinar y hacerse escuchar. La realidad es que muchas veces optan por el silencio: dejar de publicar, evitar ciertos temas, cerrar una cuenta o directamente retirarse de la conversación.

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El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se da inicio a los 16 días de activismo que se extienden hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. La campaña Únete de ONU Mujeres hace un llamado a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

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Los 16 Días de Activismo tienen una historia que comenzó en 1991, cuando activistas por los derechos de las mujeres impulsaron esta iniciativa durante el primer Instituto para el Liderazgo Global de las Mujeres. Desde entonces, cada año, organizaciones sociales, gobiernos, instituciones y personas de todo el mundo se suman a esta movilización. La idea es recordar que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino una vulneración de derechos que involucra a toda la sociedad.

Este año, Naciones Unidas propone tres acciones como consigna: alzar la voz, creerles a las sobrevivientes y exigir justicia. La campaña invita también a teñir el mundo de naranja, el color que simboliza la esperanza de un futuro libre de violencia. La invitación es a no naturalizar las agresiones, escuchar sin juzgar a quienes las atraviesan y reclamar que tanto los responsables como las instituciones rindan cuentas.

El rápido desarrollo de las tecnologías digitales ha intensificado la violencia contra las mujeres y niñas y ha creado nuevas formas de daño. Un nuevo estudio de ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, realizado entre periodistas y activistas de nueve países de América Latina, pone cifras a este fenómeno. Se encuestó a 2.179 personas, entre ellas 151 en Uruguay, y los resultados son elocuentes: el 84,4% de las mujeres consultadas experimentó al menos una forma de violencia digital. Entre los hombres, la cifra fue del 80,3%.

Pero hay diferencias importantes en el tipo de agresiones. Casi seis de cada diez mujeres recibieron mensajes con contenido sexual no solicitado, frente a algo más de tres de cada diez hombres. Y las amenazas de violencia sexual afectaron a las mujeres en una proporción tres veces superior.

Lo más preocupante aparece cuando se observa qué pasa después. El 63,6% de las mujeres que experimentaron violencia digital dejó de publicar sobre determinados temas como consecuencia de esos ataques. En Uruguay, además, la brecha entre mujeres y hombres que experimentan este silenciamiento alcanza los 23,6 puntos porcentuales.

No se trata solamente de un problema de redes sociales ni de una cuestión individual. Cuando una periodista deja de investigar, una activista evita pronunciarse o una mujer decide no participar en una discusión para no exponerse a agresiones, perdemos todos. Se empobrece el debate público y se restringe la libertad de expresión. La violencia logra así uno de sus objetivos: silenciar voces.

De la denuncia a la justicia

La campaña mundial Únete, impulsada por Naciones Unidas, propone este año un mensaje contundente: garantizar el acceso a la Justicia. ¿Por qué poner el acento en la Justicia? Porque no alcanza con que existan leyes si después las mujeres no encuentran cómo acceder a ellas, si no reciben información, si no cuentan con protección o si deben atravesar procesos que las exponen nuevamente a situaciones de violencia.

La campaña mundial ÚNETE, impulsada por Naciones Unidas, propone este año un mensaje contundente: garantizar el acceso a la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad. La campaña mundial ÚNETE, impulsada por Naciones Unidas, propone este año un mensaje contundente: garantizar el acceso a la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad.

La justicia empieza cuando una mujer es escuchada, cuando se le cree y cuando recibe protección. Y se concreta con investigación, sanción y reparación. También implica contar con servicios de asistencia jurídica, apoyo psicológico, refugios, mecanismos accesibles de denuncia y respuestas que respeten los tiempos y las necesidades de quienes atravesaron situaciones de violencia.

Aunque en las últimas décadas hubo avances importantes (entre 1995 y 2025, los países que contemplaban la violencia de género en sus legislaciones pasaron de 12 a 104), el desafío sigue siendo enorme. A escala mundial, al menos una de cada tres mujeres experimenta violencia física y/o sexual a lo largo de su vida.

La buena noticia es que la violencia se puede prevenir. Para eso hacen falta políticas públicas, instituciones que respondan, recursos, educación y organizaciones sociales capaces de acompañar y exigir cambios. También hacen falta conversaciones cotidianas: revisar comportamientos, cuestionar estereotipos, no naturalizar el control, la intimidación ni las agresiones, tampoco cuando suceden en el mundo digital.

Dieciséis días para involucrarse

En el marco de la campaña mundial Únete, en Uruguay habrá dos instancias para sumarse a esta agenda:

25 de noviembre, a las 10 horas: acto central del gobierno, en el Auditorio Mario Benedetti de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel (Guatemala s/n esquina Paraguay, Montevideo). Inscripciones en este enlace.

acto central del gobierno, en el Auditorio Mario Benedetti de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel (Guatemala s/n esquina Paraguay, Montevideo). Inscripciones en este enlace. 27 de noviembre, a las 11 horas: presentación de nueva evidencia para profundizar en la comprensión de la violencia vicaria y los impactos del femicidio en la infancia y la adolescencia, organizada por Inmujeres, SIPIAV, ONU Mujeres y Unicef. Será en el Edificio Anexo de Torre Ejecutiva. Inscripciones en este enlace.

Hay muchas maneras de involucrarse y no todas requieren grandes gestos. Escuchar sin juzgar, acompañar a quien necesita ayuda, cuestionar una conducta que parece normalizada o no compartir un contenido que expone y agrede a otra persona son formas de detener esa violencia. Porque el derecho a vivir sin violencia no debería depender de la valentía de quien la sufre. Y porque ninguna mujer debería tener que elegir entre expresarse y sentirse segura.