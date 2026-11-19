La Mesa Política del Frente Amplio resolvió proponer al Plenario, que se reunirá el sábado 21, que las elecciones internas de la fuerza política sean el 12 de setiembre del próximo año. El Partido Comunista había planteado que en esa fecha se estará dando el debate parlamentario sobre la Rendición de Cuentas, instancia clave en la que se definen cambios en el presupuesto nacional, por lo que convenía realizar la convocatoria a las urnas en mayo. Sin embargo, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, defendió que sean en setiembre y logró convencer a la mayoría, informaron fuentes políticas a Búsqueda .

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Pereira argumentó que confía en una remontada de la aprobación del gobierno, lo que espera que repercuta en una mayor participación en las elecciones internas del Frente Amplio. Aclaró a la dirigencia que prevé que esa mejoría será paso a paso, por lo que conviene agendar el acto eleccionario para el último día habilitado por el Congreso del Frente Amplio: el 12 de setiembre. Y con ese argumento convenció a la mayoría para elevar la propuesta al Plenario del sábado 21, cuando se resolverá formalmente la fecha de la convocatoria.

El debate presupuestal durante las rendiciones de cuentas no solo concentra el tiempo de los legisladores, sino que además suele darse junto con reclamos y protestas sindicales y estudiantiles, lo que tensiona el vínculo del gobierno y el oficialismo con parte de su militancia. El planteo del Partido Comunista de realizar en mayo las elecciones cosechó en las últimas semanas algunos respaldos, pero finalmente no prosperó.

En la reunión del Plenario del sábado 21 también se elegirá a los vicepresidentes de la fuerza política. Como adelantó Búsqueda , Pereira propuso para estos cargos —y la Mesa Política elevó por unanimidad— a Verónica Piñeiro, Daniel Mariño y Estefanía Díaz.

Las últimas encuestas de opinión pública muestran que, tras una caída de la imagen del gobierno y del presidente Yamandú Orsi, se ha frenado ese desgaste. Una encuesta de la consultora CB Global Data (realizada del miércoles 4 al lunes 9 con una muestra de 2.847 casos y difundida por Ámbito) presenta un repunte de la imagen positiva del mandatario en relación con el mes anterior: de 35,2% a 38,6%.

Pereira espera que en los próximos meses mejoren la imagen del gobierno y la del presidente, producto de los logros conseguidos —como la baja de la pobreza y el anuncio de la mayor inversión de la historia del país, entre otros— y de que se prevé que seguirá bajando la pobreza a raíz del aumento de las transferencias monetarias a partir de enero.

“Termina siendo un año positivo para el Uruguay, para la izquierda uruguaya y para el Frente Amplio”, había dicho la semana pasada Pereira a Búsqueda. El cierre del año, que tuvo un mojón con la visita del papa León XIV a Uruguay, lo que representó “tremenda bocanada de aire”, según el presidente del partido de gobierno, tendrá otro mojón con la llegada a Montevideo el 3 de diciembre del presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para participar en la cumbre del Mercosur. En esa instancia, recibirá el premio José Mujica de manos de Lucía Topolansky.

Si el tiempo lo permite, Lula será homenajeado en el parque Batlle, entre el obelisco y la fuente luminosa, pero dado que meteorólogos pronostican tormentas para esa fecha, en el Frente Amplio están buscando un lugar cerrado para realizar el acto.

A este evento se suma que Montevideo será sede de una reunión del Foro de San Pablo el 1 y el 2 de diciembre, lo que también convocará a dirigentes progresistas de la región.

Antecedente

Las últimas elecciones internas de la coalición de izquierda se realizaron en diciembre de 2021, cuando votaron 109.000 militantes. El objetivo de la cúpula frenteamplista es aumentar ese caudal electoral el año próximo.

Los frenteamplistas eligieron en esa instancia a los integrantes del Plenario Nacional, de la Mesa Política Nacional y al presidente del partido. Este año, el Frente Amplio resolvió separar las elecciones: mientras que Pereira fue reelecto presidente en el congreso de octubre, los integrantes del Plenario Nacional y la Mesa Política serán votados en setiembre de 2027. Además, a diferencia de la anterior elección, cuando hubo tres candidatos a la presidencia —Ivonne Passada y Gonzalo Civila compitieron con Pereira—, los sectores acordaron este año que Pereira fuera el único candidato.

El sector más votado en la elección de 2021 fue el Partido Comunista (con 22.798 votos), seguido del Movimiento de Participación Popular (20.887 sufragios), Seregnistas (17.442), el Partido Socialista-Corriente de Unidad Frenteamplista (7.502), la Liga Federal Frenteamplista (7.419) y la Vertiente Artiguista (5.092).