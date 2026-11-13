Funcionarios y certificaciones: trastornos de salud mental son causa “transversal” y “persistente” en el año

En el Estado uruguayo, los trastornos de salud mental no son un “fenómeno aislado sino transversal”, que además, a diferencia de otras afecciones como las respiratorias, se presenta de manera sostenida a lo largo del año.

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Ese diagnóstico surge del Informe sobre causales de licencia médica en el sector público de 2025, publicado este viernes 13 por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). Las autoridades de esa repartición habían adelantado algunos resultados en setiembre , en una comparecencia ante el Senado en el marco de la discusión de la ahora ley de Rendición de Cuentas del año pasado. Allí reiteraron expresiones de preocupación ante esta problemática.

Según el estudio, basado en datos del Banco de Previsión Social, los días de licencia médica se concentran en pocas categorías diagnósticas. Cinco de las 22 explican el 74,05% de los días totales de certificación médica de 2025, lo cual “indica que las acciones con mayor impacto potencial pueden focalizarse en un conjunto reducido de problemas de salud”.

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Los trastornos mentales y del comportamiento son el principal factor, y explican casi un tercio (31,94%) de los días. Dentro de esta categoría predominan los trastornos de ansiedad (43,51%) y los episodios depresivos (38,04%), seguidos por la reacción al estrés grave y los trastornos de adaptación (7,84%).

El informe de la ONSC remarca otro dato: los trastornos mentales y del comportamiento son el principal motivo de licencia médica en 28 de los 39 organismos abarcados en el análisis, por lo que “no es un fenómeno aislado sino transversal” al empleo público.

En el Tribunal de Cuentas, la mitad de los días de certificación médica del personal (50,33%) estuvo asociada a esta categoría en 2025. También con porcentajes altos, le siguió el Instituto del Niño y Adolescente (INAU), con 38,01%, el Ministerio de Desarrollo Social, con 36,42%, y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con 36,21%.

En Ancap (15,87%), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (15,20%) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (5,34%) se dieron los menores porcentajes de licencia derivados de trastornos mentales y del comportamiento.

Licencias a lo largo del año

El informe analizó, para las cinco categorías que el año pasado tuvieron la mayor cantidad de días de certificación, su evolución por mes para el conjunto de los organismos. Constató un “patrón persistente: que las licencias por salud mental y osteomusculares se mantienen elevadas durante prácticamente todo el año. Esto sugiere un problema estructural o persistente, más que un fenómeno exclusivamente estacional”.

En el caso de los trastornos mentales y del comportamiento, el porcentaje de días de certificación respecto del total se ubicó entre un mínimo de 35% en junio y un máximo de 49% en diciembre.

Sobre ese punto, el informe señala que el aumento de la problemática de salud mental hacia el final del año es “uno de los aspectos a seguir investigando. A nivel de cada organismo sería interesante analizar si hay periodos de mayor carga laboral”, por ejemplo, haciendo hincapié en las “condiciones organizacionales”.

Posibles acciones

El documento de la ONSC cierra con los posibles pasos a dar para atender estas situaciones.

Refiere a la salud mental como una “prioridad transversal”. Dado su peso como causa de las certificaciones, sugiere desarrollar un “abordaje específico” que incluya programas de prevención y detección temprana (campañas de sensibilización, capacitación a jefaturas para reconocer señales de alerta, espacios con profesionales para abordaje de situaciones individuales y grupales). También dar a conocer canales de atención psicológica de acceso rápido y confidencial, y los correspondientes a los prestadores de salud para intervenir antes de que el cuadro se agrave.

Frente a las “enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo”, explicativas de 16,24% de las licencias médicas de 2025, el informe recomienda realizar “relevamientos ergonómicos” en los organismos donde esta categoría predomina, así como programas de pausas activas y capacitación en manejo de cargas en los puestos que lo requieran. También sugiere efectuar análisis de los accidentes que derivan en fracturas, para identificar riesgos prevenibles.

De manera más general, plantea que “toda intervención debería evaluarse con diseños simples (pilotos en algunos organismos y grupos de comparación) y con indicadores que incluyan no solo los días de licencia sino también el bienestar, la satisfacción y los reingresos por la misma causa. No se trata de la reducción de licencias por sí misma y un uso punitivo, el objetivo es la prevención e impulsar mejoras en la salud, así como promover el bienestar para construir lugares de trabajo saludables”.