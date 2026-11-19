—¿Vas mañana al evento de Montecon? —le preguntó un empresario exportador al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, mientras se dirigían a escuchar las oratorias por el Día de la Industria y el 128.º aniversario de la Cámara de Industrias, que se celebró el martes 17 en la sede de esa gremial.

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—Nooo… ¡No puedo ir! —le contestó Sánchez, y le transmitió cierto malestar con el alto perfil comunicacional que el accionista de Montecon, Neltume Ports, está desplegando para promover su proyecto de inversión en una segunda terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo. Entre sonrisas, el empresario le replicó que cuando Sánchez era legislador en el gobierno anterior había estado señalando y cuestionando el monopolio que se había instaurado al extender la concesión a la terminal especializada de contenedores (Terminal Cuenca del Plata-TCP), y que el plan de Neltume podría generar competencia. Sánchez, risueño y gesticulando, le replicó: “¿Vos querés un juicio internacional?”.

Ayer, miércoles 18, Sánchez no asistió al evento organizado por Neltume Ports para la presentación pública del proyecto Montevideo Container Terminal (MCT), al que tampoco concurrieron otras autoridades del gobierno ni de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Neltume Ports es accionista de Montecon, que opera contenedores en los muelles públicos en el Puerto de Montevideo.

En la casona del hotel Cottage de Carrasco, Fernando Reveco, gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports, presentó el proyecto de MCT , que prevé una inversión en dos fases por un total de US$ 884 millones. Hacia 2035, tendría capacidad para atender 1,2 millones de TEU al año y captar nueva carga proveniente de la región, principalmente de Brasil.

Luego de la proyección de un audiovisual que explicó y simuló la infraestructura de la terminal proyectada en funcionamiento —que incluye la conexión ferroviaria, el muelle de 920 metros con dos puestos de atraque y la terminal de barcazas—, Richard von Appen, presidente de Neltume Ports, intercambió en un panel con el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, y con Leonardo Couto, integrante del Instituto Nacional de Logística.

“Esto parece muy visionario, pero están todas las condiciones para que esto sea. Creo que esto va a suceder”, señaló esperanzado. “Queremos que MCT sea una empresa uruguaya. (...) Este proyecto se va a licitar, lo puede ganar otro, pero creemos que es un proyecto fundamental para el futuro de Uruguay. Esperamos contar con el apoyo”, planteó.

La iniciativa privada de Neltume Ports que está en análisis del Poder Ejecutivo y de la ANP se presentó en setiembre, mientras se desarrollaba el conflicto laboral entre TCP y el sindicato por la negociación del convenio colectivo.

Costos, sindicato y “el puzle”

La conflictividad que atravesó el puerto este año fue mencionada por Munyo como un “problema serio, profundo” que el país debe abordar “porque la confianza está herida” y es “absolutamente inviable” una situación en la que Uruguay dependa de las acciones del sindicato portuario, cuando la paralización y conflictos afecta al comercio en general, las navieras, y genera mayores costos y pérdida de competitividad.

Los comentarios causaron miradas cómplices entre los dirigentes del Sindicato Único Portuario presentes en el evento y provocaron que Von Appen mencionara el tema sobre el cierre del panel, señalando que Neltume Ports tiene la filosofía de buscar entendimiento con los sindicatos en sus distintas operaciones que tiene en el mundo.

Munyo mencionó otros temas en los que, a su entender, el Estado está “en deuda”, y transmitió la idea de un “puzle” en el que faltan piezas para que “funcione bien”. Ejemplificó algunas, como el dragado a 14 metros, los costos vinculados a los prácticos y la falta de “coherencia” y “claridad” que existe sobre la necesidad de un puerto de aguas profundas en Rocha, al mismo tiempo que existe una iniciativa como la de MCT para la terminal montevideana. “Hay muchos temas enredados que hay que resolver con una mirada hacia adelante”, sostuvo el director del Ceres.

Couto apuntó que hay un “desafío de gobernanza a nivel del puerto, oportunidades para mejorar, funcionar de otra manera, además del desafío en materia profesional de los cuadros que integran el sector público”, aunque también en el sector privado.

Los cuestionamientos se hicieron eco entre los asistentes al encuentro y también hubo comentarios sobre la señal “de vacío” de autoridades y mandos medios en la presentación de Neltume Ports.

Dos fuentes señalaron que en las últimas semanas hubo manifestaciones verbales de parte del director blanco en la ANP, Jorge Gandini, hacia algunos funcionarios del ente para que no asistieran.

Estos planteos llegan en momentos en que se procesa un cambio en la presidencia de la ANP; quien fue propuesto para relevar a Pablo Genta en el cargo, Gerardo Rey, mantuvo ayer una primera reunión de presentación e intercambio con los gerentes del ente, dijeron a Búsqueda fuentes portuarias. Su nombramiento todavía debe tener la venia del Parlamento.