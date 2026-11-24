Dos días antes de cumplir 34 años, Miley Cyrus se casó con Maxx Morando, el músico con quien está en pareja desde 2021 tras divorciarse de su primer esposo, Liam Hemsworth.
Para dar el sí, la cantante eligió un vestido de seda blanco de Saint Laurent diseñado por Anthony Vaccarello, de silueta ceñida, mangas largas y espalda al descubierto
Dos días antes de cumplir 34 años, Miley Cyrus se casó con Maxx Morando, el músico con quien está en pareja desde 2021 tras divorciarse de su primer esposo, Liam Hemsworth.
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La pareja celebró una boda íntima en Palm Springs, California, rodeada de familiares y amigos.
Para dar el sí, la cantante eligió un vestido de seda blanco de Saint Laurent diseñado por Anthony Vaccarello, de silueta ceñida, mangas largas y espalda al descubierto, además de una extensa cola. Llevó el pelo recogido y largos aros como únicos accesorios, mientras que Morando también vistió de Saint Laurent, con un clásico traje negro.
Las primeras imágenes de la celebración, tomadas por el estadounidense José Villa, muestran a los recién casados besándose frente a sus invitados, entre una gran cantidad de flores, además de varios retratos de la pareja en blanco y negro. Entre quienes los acompañaron estuvieron los padres de la artista, Tish y Billy Ray Cyrus, su hermana Noah Cyrus y la actriz Elizabeth Hurley.
Cyrus y Morando, de 28 años, comenzaron su relación hace casi cinco años y anunciaron su compromiso en diciembre de 2025. Él es baterista de la banda Liily y también colaboró con la cantante en algunos de sus proyectos musicales.
En diciembre de 2018 Cyrus se había casado con Hemsworth, a quien conoció durante el rodaje de The Last Song. Después de una relación de casi una década marcada por rupturas y reconciliaciones, se separaron en agosto de 2019 y concretaron el divorcio a comienzos de 2020.