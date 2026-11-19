“Buenas noticias: los autos están bajando de precio. Malas noticias: los intendentes ya se dieron cuenta”. Así comienza una publicación en la red social X del diputado blanco Sebastián Andújar. Y así se podría resumir también un nuevo conflicto interno en el Partido Nacional, uno que esta vez despertó molestias y reproches entre legisladores nacionalistas e intendentes de 14 departamentos blancos, en una colectividad que está en tensión permanente entre ser oposición y gobierno.

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Al límite del plazo legal, el domingo 15, el Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los nuevos criterios para calcular el cobro de patentes de vehículos. Para los vehículos a nafta y gasoil se mantendrán en 2027 los importes de 2026. Esto quiere decir que no habrá rebajas, pese a que bajaron los valores del mercado de muchos de los automóviles. “Bajaron los 0 kilómetros, tu usado vale mucho menos que el año pasado y pagás lo mismo. ¿A quiénes quieren subestimar?”, siguió escribiendo el diputado Andújar. Para los eléctricos, en tanto, se mantiene la alícuota del 3% en los vehículos con un valor de mercado inferior a los US$ 19.000. Y para los autos eléctricos de mayor valor se estableció que haya una transición hacia el 2028, con alícuotas del 4% para los de hasta US$ 25.000 y del 5% para los que superen ese valor.

En esta nueva guerra de patentes entre blancos hay problemas de forma y de fondo. Los de forma incluyen este tire y afloje político que enfrenta a dirigentes de un mismo partido con declaraciones airadas para defender posturas que caminan por la cornisa entre la prédica de bajar los costos del contribuyente y la de atender las necesidades de las intendencias para cumplir con su gestión.

El problema de fondo trasciende los partidos. Porque detrás del lío interno entre correligionarios están el control y el funcionamiento del Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehículares (Sucive), que desde 2012 centraliza el cobro de las patentes. Para calcular el importe se toma como referencia el valor del mercado del vehículo y se le aplica una alícuota. Cada cierre de año el Congreso de Intendentes debe definir cuánto pagará de patente cada vehículo. Y para eso recurre al servicio de Autodata, una empresa privada que valúa los modelos de cada marca, de acuerdo con su año de producción y sus versiones (full, turbo, etcétera). La ecuación incluye la evolución del dólar en doce meses corridos, en esta ocasión de setiembre 2024 a setiembre 2025.

Este es el segundo año consecutivo en el que el Congreso de Intendentes decide apartarse de los cálculos elaborados por Autodata, según las consultas de Búsqueda . En diciembre de 2025, cuando tuvieron que tomar la decisión, los precios de los automóviles habían tenido en promedio una caída importante, entonces decidieron tomar como referencia un valor del dolar promedio y no el de junio de 2025, como correspondía en esa oportunidad. Eso permitió equilibrar lo que era una caída importante en el valor promedio de los vehículos.

Esta semana los intendentes enfrentaron un escenario todavía peor para sus intereses económicos. La caída de los precios continuó y el dólar también cayó. La valuación promedio de los vehículos era alrededor de 9,5% más baja que el año anterior, según las fuentes del sector. Ante esto, los intendentes decidieron mantener la valuación del año anterior. Este promedio de 9,5% esconde diferencias entre modelos. La “amplísima mayoría” de los vehículos deberían pagar menos patente si se aplican los cálculos de Autodata, explicaron los informantes.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, dijo que mantener el valor de las patentes implica una pérdida de ingresos en términos reales, porque no cuenta con el crecimiento del Índice de Precios al Consumo. Sobre la decisión de no seguir la valuación de Autodata, sostuvo que hubo una gran “volatilidad” en el mercado por la disrupción de los autos eléctricos. “Estamos en un año muy particular”, añadió.

El Sucive supone una inyección de fondos relevante para las arcas de las intendencias. La patente de rodados representó en 2019 en torno al 30% de los ingresos de las intendencias, con un peso máximo en departamentos como San José (50%) y Treinta y Tres (40%), según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas publicado en 2022.

El intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, dijo en declaraciones a El País que es “de los pocos recursos genuinos que tienen las intendencias, del interior fundamentalmente”. Y que es dinero que está en sus “presupuestos quinquenales aprobados”.

La incomodidad y los estamentos

Con estos números y ecuaciones sobre la mesa, el plato estaba servido para las contradicciones partidarias y el fuego amigo entre intendentes y legisladores. Los diputados y senadores que representan al interior quedaron “incómodos”, señalaron varias fuentes a Búsqueda. Y otros dirigentes blancos vieron como “un cuestionamiento injusto” a los intendentes, ya que “de algún lado tienen que sacar para cumplir con lo que ni cumple el gobierno nacional”, señaló uno de los consultados por Búsqueda. “Es tan costoso defender el derecho de las intendencias como lo es el precio de las patentes”, señaló otra fuente.

En los últimos días, el expresidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera fue uno de los más activos en grupos de WhatsApp partidarios donde la discusión ardía con mensajes de un lado y de otro. Lacalle Herrera escribió en un grupo del Herrerismo que el Sucive “privó” a las intendencias departamentales de un “arma fundamental de gobierno”, que es poder bajar el costo de las matrícula “si se cuida el gasto”. “Hay que volver a la autonomía”, reclamó. Y siguió: “Que el gobierno departamental que pueda que baje la matriculación”.

El senador blanco Sebastián da Silva fue otro de los que lideró los cuestionamientos y reclamó más diálogo partidario al momento de tomar decisiones como las del último Congreso de Intendentes. “Lamento este enfrentamiento entre correligionarios. Las cosas se deben conversar, el Partido Nacional no está divido en estamentos: los legisladores y los municipales. La consecuencia inmediata afecta al contribuyente”, dijo en rueda de prensa. Y agregó: “Por un lado estamos justificando y por el otro estamos quejándonos cuando hay formas de llegar a hablar estas cosas. No puede ser que un auto que valga US$ 5.000 pague una patente como si valiera US$ 15.000”.

El diputado colorado Juan Martín Jorge, que no enfrenta los problemas de sus colegas blancos porque hay solo una intendencia en poder de su partido, ha sido muy crítico con el mecanismo del Sucive. El jueves 12, a partir de una investigación propia, cuestionó el “oscurantismo” del sistema y la discrecionalidad de las intendencias para fijar el precio de las facturas.

#SUCIVE En enero de este año, como muchos contribuyentes nos vimos sorprendidos por un importante aumento de la patente de rodados. Como Diputado y no solo como ciudadano, nos pusimos a investigar y trabajar. Esto fue lo que encontramos. — Juan Martin Jorge | Diputado (@Juanma15) November 12, 2026

“Tenemos la convicción que el Sucive se apartó de la tasación formal de los valores de aforo, que debía traducirse en una baja de las patentes ante la mayor caída del valor de los vehículos en 50 años. Exigimos una reconsideración del valor de las patentes”, escribió el martes 17 en X.