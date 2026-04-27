¿Cómo se explica la proeza, considerada por años imposible, de los ganadores de la maratón de Londres?

Habrá que esperar hasta el 2032 para que un atleta supere la barrera de las dos horas en una maratón, aseguró un estudio en 2019. Predijo, también, que las chances de que eso sucediera en el año indicado eran de un 10%, y de un 2% para el año del estudio.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Por eso, y porque antes del 2019 se creía directamente imposible que un humano fuese capaz de vencer el tiempo de dos horas, el 26 de abril del 2026 es una fecha que quedará marcada en la historia del atletismo. Este domingo, frente al Palacio de Buckingham, el keniano de 31 años Sabastian Sawe cruzó la línea de meta a la hora con 59 minutos y 30 segundos, convirtiéndose en el primer ser humano en lograr esta hazaña y superando el récord de 2 h 1 min 25 s que su compatriota Kelvin Kiptum había alcanzado en 2023.

Pero ese día la realidad superó todas las predicciones por partida doble: tan solo 11 segundos después de Sawe, a la hora con 59 minutos y 41 segundos llegó el etíope Yomif Kejelcha. Y por si fuera poco, quien llegó en tercer lugar, el ugandés Jacob Kiplimo, pisó la línea a las dos horas con 28 segundos; si bien no lo hizo antes de las dos horas, también superó el ahora antiguo récord mundial, que databa del 2023.

Que tres personas hayan superado el antiguo récord mundial y que dos de ellas hayan logrado lo que ni las estadísticas más sofisticadas se atrevieron a predecir fue un acontecimiento que, por lo inesperado, abrió muchas interrogantes. Al parecer, esto no fue casual: los avances científicos y tecnológicos, que corren a una velocidad inimaginable y acaparan todos los sectores y actividades, también alcanzaron al atletismo.

Según especialistas, la hazaña no fue únicamente consecuencia del factor humano, como ocurría en décadas pasadas, sino que detrás hubo mejoras en la nutrición y el entrenamiento, además de aportes tecnológicos.

Sebastian Sawe El keniano Sabastian Sawe cruzó la línea de meta a la hora con 59 minutos y 30 segundos. AFP

En primer lugar, los primeros dos atletas en llegar a la meta fueron también los primeros en usar championes de menos de 100 gramos (97 gramos) con una plantilla de 39 milímetros de espesor. Se trata del último modelo de Adidas, Adizero Adios Pro Evo 3, presentado bajo la consigna de revolucionar el mundo de las maratones, una frase que el domingo dejó claro que no es meramente publicitaria.

Los championes están compuestos por láminas de carbono, una placa rígida unida a la espuma que da un efecto resorte que permite correr más rápido con menor desgaste muscular. Como era de esperar, ya son furor: tras la maratón, las búsquedas en Google se dispararon, al igual que las ventas en línea. También se formaron colas en tiendas físicas especializadas.

Por otro lado, la nutrición de los atletas también estuvo bajo la lupa. Durante la carrera, Sawe tomó productos de una nueva gama de Maurten, marca patrocinadora del maratonista, que produjo para el atleta hidrogeles que brindan mayor aporte energético sin consecuencias gastrointestinales. Lo curioso no fue solo eso, sino que el atleta tomó más que de costumbre, según observó Frédéric Fabiani, referente de maratón de la Federación Francesa de Atletismo, a la AFP. “Tomó 115 gramos de glúcidos por hora. Hace no mucho tiempo se apuntaba a consumir 60-70 gramos, a veces nos aventurábamos hasta 80-90 gramos. Es la primera vez que veo una toma tan alta”, apuntó. Entre esos productos, el atleta ingirió corriendo una cifra de carbohidratos similar a la que aportaría comer 200 gramos de pasta.

Maraton de Londres Los dos primeros en llegar superaron la imposible barrera de las dos horas, mientras que el tercero, el ugandés Jacob Kiplimo, también batió el ahora antiguo récord mundial. AFP

El tercer factor que parece estar haciendo la diferencia en las nuevas generaciones es estrictamente etario. Mientras que en el pasado los atletas incursionaban más tarde en las maratones, luego de haber competido durante años en pista, los actuales maratonistas se especializan desde el comienzo. Los años de entrenamiento, entonces, repercuten en su resistencia, velocidad y fuerza.

Hay quienes dicen que el récord batido de forma triple en la maratón de Londres no se habría logrado sin la contribución de las innovaciones en calzado y nutrición. El hito, de cualquier forma, quedará para el recuerdo. Y entre cambios tan acelerados, solo el tiempo dirá cuánto durará el nuevo récord.