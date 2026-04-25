Mundial 2026: ¿el más caro de la historia para los hinchas?

La Copa Mundial FIFA 2026 promete ser la más grande de la historia, pero también abre una pregunta inevitable: ¿será la más cara para los hinchas?

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A menos de 50 días para el inicio, la respuesta empieza a tomar forma y no es alentadora. Lo que antes eran proyecciones hoy ya son números confirmados: viajar, moverse y hasta llegar al estadio puede costar varias veces más que en cualquier edición anterior.

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La FIFA confirmó un sistema de precios dinámicos para las entradas, algo más propio de conciertos que del fútbol, que ya empujó las entradas de la final, en el MetLife Stadium, a cifras que superan los 10.000 dólares en sus categorías más altas. Incluso las ubicaciones intermedias se mueven en varios miles, muy por encima de lo que costaban en la Copa Mundial de Catar 2022.

Pero el ticket es solo una parte del problema. El verdadero salto está en el costo total de la experiencia. Viajar a un Mundial que se juega en Estados Unidos, México y Canadá implica moverse entre países, absorber tarifas aéreas altas en temporada pico y enfrentar alojamientos que, en ciudades como Nueva York o Los Ángeles ya operan con precios elevados incluso fuera de eventos masivos.

Ahí es donde los detalles empiezan a pesar. En el caso de Nueva Jersey, sede de la final, el traslado en tren hacia el estadio fue fijado en torno a los 150 dólares ida y vuelta en días de partido, cuando normalmente cuesta apenas 20 dólares. Los buses especiales rondan los 80 dólares y estacionar cerca del estadio puede superar los 200. Es decir, llegar al partido puede costar más que una entrada en fase de grupos.

En el Mundial de Rusia 2018, por ejemplo, los hinchas contaban con trenes gratuitos entre ciudades sede y transporte público sin costo el día del partido, mientras que en Catar 2022 el metro y los ómnibus también estaban incluidos. Además, en varios torneos se implementaron fan ID o sistemas de acreditación que facilitaban los traslados y reducían los costos logísticos.

El contraste entre sedes también marca otra particularidad de este Mundial. Mientras algunas ciudades evalúan subsidios o transporte incluido, otras trasladan directamente el costo al hincha, lo que genera una experiencia desigual según dónde se juegue el partido.

Por si fuera poco, aparece el factor que suele desbordar cualquier previsión: la reventa. En Estados Unidos es legal, por lo que funciona como un mercado más dentro del torneo. Con tanta demanda y pocas entradas, los precios suben rápido y aparece la especulación, con tickets que pueden duplicar o triplicar su valor original.

La defensa de Infantino

Infantino_ABF_DAY1_angeli El presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Desde la FIFA, sin embargo, la postura es clara. Su presidente, Gianni Infantino, defendió el nivel de precios y relativizó el impacto sobre los hinchas. Sostuvo que el organismo solo genera ingresos durante el Mundial y que ese dinero se utiliza para sostener el desarrollo del fútbol en todo el mundo durante el resto del ciclo. “Generamos ingresos en un mes y en los otros 47 los gastamos”, explicó, como argumento central para justificar los valores elevados de las entradas.

En esa línea, también comparó al Mundial con otros grandes espectáculos estadounidenses, donde los precios altos forman parte de la lógica habitual. Según planteó, “nadie se queja” por pagar cifras elevadas para asistir a eventos de primer nivel.

De momento, se han vendido más de 5 millones de entradas, de las aproximadamente 7 millones puestas a la venta.