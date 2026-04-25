Un soldado, apuestas y datos secretos: cuando los mercados de predicción se descontrolan

Gannon Ken Van Dyke, un soldado de las fuerzas especiales de 38 años destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, tuvo acceso a información confidencial y no pública sobre la operación que condujo al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro cuando apostó más de 30.000 dólares en 13 apuestas en la plataforma de predicción basada en criptomonedas Polymarket, según informó el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.).

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Realizó la mayoría de sus apuestas la noche del 2 de enero, apenas unas horas antes de que los primeros misiles impactaran en Caracas, y obtuvo una ganancia de 409.881 dólares.

Según el Departamento de Justicia, Van Dyke “participó en la planificación y ejecución” de la operación que capturó a Maduro y lo trasladó a EE.UU. para enfrentar cargos por narcotráfico, cargos que en conjunto conllevan una pena máxima de 50 años de prisión .

Polymarket declaró haber denunciado al apostador ante las autoridades y haber cooperado con la investigación. “El uso de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket”, publicó la empresa en X , añadiendo que la detención “demuestra que el sistema funciona”.

Un problema sistémico

Por espectacular que parezca, este caso ilustra de forma contundente una vulnerabilidad que se ha ido gestando paralelamente al crecimiento explosivo de las plataformas de predicción, donde los usuarios apuestan dinero real sobre si ocurrirán eventos futuros. Polymarket y su principal competidor estadounidense, Kalshi, han atraído conjuntamente cientos de millones de dólares en apuestas sobre todo tipo de eventos, desde resultados electorales hasta ataques militares.

Alex Goldenberg, analista que estudia las amenazas a la información vinculadas a los mercados financieros, subraya que el caso Van Dyke representa solo una dimensión del riesgo. “Lo más preocupante es el uso de información privilegiada basada en información clasificada, no solo por la dimensión moral, sino también por el potencial de filtración de información a nuestros adversarios”, afirma este investigador del Centro Miller de la Universidad de Rutgers para la Policía y la Resiliencia Comunitaria.

“Si Irán, Rusia o China hubieran estado monitoreando los flujos de órdenes en Polymarket la noche anterior a un ataque militar, habrían detectado una señal. Sería una insensatez ignorar que nuestros adversarios pueden usar esta información”.

“Incluso fuera del ámbito militar, utilizar información no pública con fines lucrativos es problemático”, argumenta Joshua Mitts, profesor de derecho bursátil en la Universidad de Columbia, quien afirma que el problema va mucho más allá de los soldados que buscan obtener beneficios económicos. “En la práctica, esto también introduce un riesgo adicional: puede poner en peligro la seguridad de los soldados”.

Embed - Soldado estadounidense acusado de usar información confidencial sobre captura de Maduro para apostar

Un patrón de manipulación

El caso venezolano no surgió de la nada. En los últimos meses, los mercados de predicción se han visto sacudidos por una serie de supuestos intentos de manipulación.

En marzo, un periodista israelí afirmó haber recibido amenazas de muerte de apostadores de Polymarket que le exigían que modificara un artículo cuyos detalles se estaban utilizando para liquidar apuestas sobre un ataque con misiles iraníes. Ese mismo mes, operaciones sospechosas en los mercados de futuros de petróleo minutos antes de un anuncio de Trump sobre las negociaciones con Irán provocaron acusaciones de uso de información privilegiada que aún no han derivado en cargos.

Seis cuentas en Polymarket recaudaron 1,2 millones de dólares tras apostar por un ataque estadounidense contra Irán el 28 de febrero, día en que comenzó la ofensiva. Hasta la fecha, no se han producido detenciones en relación con estas operaciones.

Anteriormente, surgió otro escándalo cuando un empleado del Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, fue despedido después de que un mapa en línea que mantenía mostrara, de forma breve y errónea, que una ciudad ucraniana había caído en manos de las fuerzas rusas, una determinación que se utilizaba para resolver apuestas relacionadas con la guerra en la plataforma.

En París, el servicio meteorológico nacional francés, Météo-France, presentó esta semana una denuncia ante la policía del aeropuerto Charles de Gaulle por la presunta manipulación de una estación de control meteorológico, después de que los picos anómalos de temperatura en el lugar generaran miles de dólares en ganancias para los apostadores de Polymarket.

Embed - La guerra en el mercado de las apuestas: ¿hay filtración de información privilegiada?

La regulación se esfuerza por ponerse al día.

El marco legal que rige estas plataformas aún no está definido. Tradicionalmente, los mercados de predicción se han regido por la regulación estatal de los juegos de azar en EE.UU., pero la naturaleza transfronteriza y basada en criptomonedas de plataformas como Polymarket ha impulsado el debate hacia la supervisión federal, muy probablemente por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), según Mitts.

Kalshi ya está sujeta a la supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el regulador federal estadounidense de derivados. Polymarket, en cambio, ha operado históricamente fuera de ese marco federal: en 2022, la CFTC emprendió acciones legales contra la empresa por ofrecer mercados basados en eventos no registrados, lo que la llevó a bloquear a los usuarios estadounidenses y a continuar su actividad principalmente en el extranjero a través de infraestructura de criptomonedas.

Goldenberg señala que los incentivos estructurales son difíciles de eliminar. "Si se crea una estructura de recompensas financieras, la gente se aprovechará de ella", afirmó. "La cuestión ahora es si los reguladores están considerando seriamente cómo monitorear las actividades con consecuencias geopolíticas".

El presidente Donald Trump, cuyo hijo Donald Trump Jr. es socio de 1789 Capital —una firma de inversión que respaldó a Polymarket el año pasado— , se refirió al escándalo con ambivalencia. “Desafortunadamente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino”, declaró a los periodistas el jueves. “Creo que no estoy nada contento con todo esto”.

FUENTE:FRANCE24