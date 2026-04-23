Ancap: director opositor dice que plan para el pórtland “no es la gran solución”, pero reduce el “daño”

El director en representación de la oposición en Ancap, Germán Coutinho, ha coincidido en “casi todo” lo que el Directorio del ente resolvió hasta el momento. Considera que en la gestión actual “no hubo grandes cambios” en las líneas de acción que se venían desarrollando antes del último cambio de gobierno: “Es casi la misma conducción en todos los aspectos”, declaró a Búsqueda el exsenador colorado y exintendente de Salto, que en junio asumió como director “representando la otra mitad” para intentar que a la empresa “más grande del Uruguay le vaya bien y que las cosas salgan”.

Coutinho también está de acuerdo con la intención de implementar un plan para reducir los números rojos en el negocio del pórtland de Ancap , porque “algo hay que hacer” y “no se puede seguir perdiendo”. A su juicio, es necesario ser “pragmático” y empezar a trabajar en la reestructura que impulsa el gobierno, en el entendido de que es la “mejor posible” entre las opciones que se analizaron y elaboraron por parte de la gerencia de Ancap. El jerarca parte de la base de que un gobierno de izquierda no va a cerrar ni a privatizar el negocio del pórtland, que en 2025 registró pérdidas por US$ 31 millones.

“El plan presentado marca que el área va a seguir perdiendo US$ 5 millones. Es interesante porque, en definitiva, dentro de cinco años, cuando venga la coalición o cuando siga este gobierno, lo que no podemos hacer quienes estamos acá es decir que perdimos más de US$ 100 millones. Por lo tanto, algo hay que hacer y en eso estamos trabajando” para reducirle el “daño” al balance de Ancap, alegó.

Si bien aclaró que para hablar con los partidos de la oposición necesita la oficialización del “plan de 211 hojas” elaborado por la gerencia de Ancap, ya que esta todavía no lo ingresó formalmente al directorio, opinó que son un conjunto de medidas “implementables”. Por eso, dijo, “iría cerrando etapas de negociación y pasaría a la acción”.

Se compitió y se perdió

“Acá estoy trabajando con la camiseta puesta, pero seguramente también hay mucha gente, que son los famosos ancapeanos, que seguramente tienen otro punto de vista… Yo también tengo mi punto de vista: soy batllista, hincha de las empresas del Estado, pero además creo en la competencia. Esa competencia fue exitosa en Antel, en el Banco de Seguros, pero generó claramente una derrota en el pórtland, con las empresas que salieron a competir, como Cielo Azul. Ese es el disparador de las pérdidas”, analizó Coutinho.

“En el pórtland se compitió y se perdió. Hay que tomar una decisión. La decisión de este gobierno es intentar regenerarla para que no salgamos terceros o cuartos en todas las licitaciones. Bueno, para poder ir contra una idea, tenés que tener una mejor. Y esta (la que impulsa el oficialismo en Ancap) parece que es la que tiene más calor gerencial. A mí lo que me interesa es que no se pierdan 25 (millones) o 30 millones (de dólares) por año. ¡Es una barbaridad, los uruguayos no merecemos eso! Eso es lo que tienen que entender casi todos los que crean que esto no está bien. A mí me interesa que esos millones vayan a los lugares más carenciados” de la sociedad, fundamentó. “Y que este directorio esté con esta iniciativa y quiera hacer algo me parece fantástico, tienen todo mi apoyo”, añadió. “Sacás la cuenta y, si no se toman medidas, en unos años el pórtland se lleva puesto a Ancap. ¡Es insostenible!”, insistió.

Señaló que al momento de aprobar el plan en el directorio consultará previamente a los partidos de la oposición y estimó que le darán su apoyo. “Algunos podrían ser hasta más drásticos y decir: ‘¡Es poco!’. Otros podrían decir: ‘Hay que dejar todo como está’. Todos podemos hablar, pero que el directorio quiera hacer algo ya es importante”, afirmó. Según él, “hay un Uruguay entero que está diciendo: ‘¡Hagan algo!’”, por lo cual, el costo político sería que no se avance en ningún plan que reduzca los números negativos del negocio del pórtland para el ente.

Conflictividad e intendencias

El sindicato de empleados de Ancap (Fancap) se declaró en conflicto “contra el gobierno” la semana pasada, luego de que el ente diera por terminado el ámbito tripartito de negociación instalado a instancias del presidente Yamandú Orsi. Coutinho consideró que “lo importante es el final”. Recordó que en la administración pasada el sindicato “fue muy duro” y provocó, mediante las medidas de paralización, que no prosperaran las soluciones propuestas para el pórtland. “Fue Fancap el que tuvo peso y llevó adelante determinadas medidas que terminaron generando los números y las pérdidas”, aseguró.

Al principio de la actual gestión, apuntó el director de la oposición, se estuvo a punto de iniciar un proceso para decretar la esencialidad del servicio, porque con la conflictividad y el problema de la boya en José Ignacio Ancap se estaba quedando sin combustible. Dijo que, de cara a la reestructura del área del pórtland “hay que estar preparado para tener conflictos, pero es parte de la gobernabilidad misma. El gobierno ejecuta y tiene esa responsabilidad”.

Coutinho consideró que el “perfil” de Orsi, por su trayectoria en la comuna de Canelones y en el Congreso de Intendentes, puede ayudar a que Ancap tenga un “convenio histórico” con los gobiernos departamentales para intentar “generarles todas las facilidades posibles en precios, acuerdos, para que dentro del Estado se vea que puede ser útil trabajar y tener otra ejecutividad”. Dijo que le entusiasma que se esté “avanzando profundamente” en esa línea de las intendencias y también en otros niveles de gobierno como las alcaldías.