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Los uruguayos Julia Paternain y Daniel Davrieux brillaron en la maratón de Londres

La atleta llegó octava a la meta, mientras que el uruguayo obtuvo el oro en la categoría no videntes

Julia Paternain y Daniel Davrieux
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Los uruguayos Julia Paternain y Daniel Davrieux volvieron a hacer historia, esta vez en la Maratón de Londres. Con un tiempo de dos horas con 25 minutos y 47 segundos, la atleta de 26 años, que en setiembre del año pasado ganó la histórica medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, finalizó este domingo en la octava posición, un nuevo récord nacional que representa la mejor actuación uruguaya dentro de las mayores maratones del mundo.

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Paternain se ubicó como la segunda mejor atleta del continente en esta prueba, además de la segunda mejor no africana, lo que la consolida como una de las grandes maratonistas del mundo.

Daniel Davrieux, por su parte, se llevó el oro en la categoría no videntes al correr los 42 kilómetros en dos horas, 54 minutos y 33 segundos, otra actuación histórica para Uruguay, conseguida de la mano de Mariano Battaglia, atleta guía.

La dupla uruguaya superó por dos minutos la marca que había logrado en la Maratón de Chicago, donde también obtuvieron el primer puesto en su categoría y lograron el récord nacional. Lo hicieron a pesar de haber enfrentado varios desafíos durante la carrera: en el kilómetro 8, Davrieux —también psicólogo de profesión— fue empujado por otro corredor y sufrió una caída, mientras que su guía se descompensó durante buena parte del recorrido, entre los kilómetros 10 y 30. Pero nada de eso les impidió conquistar el podio.

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