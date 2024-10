Cómo vivieron las elecciones 2024 las principales figuras políticas

Cada elección presidencial genera escenas pintorescas y declaraciones contundentes, y esta jornada no fue la excepción.

A las 8 de la mañana, el expresidente José Mujica, a sus 88 años, llegó a la escuela 149 en sillas de ruedas. Como de costumbre, fue uno de los primeros en votar. Dijo sentirse “más o menos” en referencia a su frágil estado de salud, y se refirió a su alimentación por sonda: "Tengo un hambre encima". Mujica también reflexionó sobre las nuevas generaciones en política y no evitó sus ya clásicas declaraciones contundentes: "Si no se prenden, es porque no los enamoramos, es porque damos asco".