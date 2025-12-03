Con Mick Jagger y anuncios de embarazos: así se celebraron los British Fashion Awards
Mick Jagger asistió a los British Fashion Awards acompañado por su pareja, la bailarina de ballet estadounidense Melanie Hamrick.
El Royal Albert Hall de Londres volvió a reunir a estrellas de la talla de Mick Jagger, Cate Blanchett, Kim Cattrall y Sharon Stone para celebrar tanto al talento emergentes como a las figuras consagradas de la moda en una nueva edición de los British Fashion Awards, una de las fechas más esperadas del calendario fashionista internacional.
Los principales premios de la noche fueron para Jonathan Anderson, reconocido una vez más como el Diseñador del año. Tras cerrar su etapa en Loewe, el británico asumió el desafío de liderar las colecciones tanto masculinas como femeninas de Dior. Por su parte, Sarah Burton, que dirigió Alexander McQueen desde 1997 hasta 2023 y actualmente dirige Givenchy, fue galardonada como la mejor diseñadora británica de moda femenina del año.
Más allá de los premios, la noche tuvo varias sorpresas que llegaron de la mano de los invitados; entre ellas, los anuncios de embarazos de la cantante Ellie Goulding y de la diseñadora de moda britanicoestadounidense Sienna Miller.
La estrella pop dejó a la vista su segundo embarazo con un look compuesto por un crop top y un pantalón capri ancho, mientras que Miller apareció con un vestido de tul blanco completamente transparente diseñado por Givenchy. Entre la presencia de varias de las mayores celebridades y el destaque a la creatividad y el talento de quienes escriben el futuro de la moda, esta edición se convirtió en una de las más memorables de la temporada.