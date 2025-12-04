Crecen los depósitos de no residentes en Uruguay y el negocio de los gestores y asesores financieros

Ya sin Instituciones Financieras Externas (IFE) y con una sola casa financiera —del Banco Provincia de Buenos Aires—, la canalización de dinero de no residentes en Uruguay está concentrada en los bancos, que captan depósitos, y en representantes de entidades constituidas en el exterior. También son jugadores de ese segmento los gestores de portafolios y asesores de inversión.
En los bancos y en la casa financiera Provincia, los depósitos de no residentes eran US$ 3.482 millones al cierre de octubre, según datos del Banco Central analizados por Búsqueda. Es un monto máximo desde junio del 2022.
Sobre el dinero canalizado al exterior por los otros agentes que prestan servicios financieros desde oficinas en Uruguay —muchos de ellos en zonas francas—, solo hay datos respecto de los gestores de portafolios y asesores de inversión. La última información publicada por el regulador es del 2024 y muestra que atendían a 72.072 clientes, de los cuales 31.499 eran residentes en Uruguay —de nacionalidad no precisada en las estadísticas— y 27.696, argentinos; el resto eran brasileños y de otras procedencias.
Manejaban un patrimonio conjunto de US$ 42.141 millones; algo menos de la mitad correspondía a clientes argentinos (US$ 20.782 millones). Los fondos de inversión y los activos de renta fija —como los bonos— eran los instrumentos preferidos por los clientes de estos agentes.
Su negocio creció en comparación con el 2023, cuando la clientela de los 107 gestores de portafolios y asesores de inversión que operaban en ese año no llegaba a los 50.000 y canalizaban fondos por US$ 37.247 millones en total.