    Crecen los depósitos de no residentes en Uruguay y el negocio de los gestores y asesores financieros

    Al cierre de octubre, los bancos y la única casa financiera en actividad tenían US$ 3.482 millones de clientes residentes en el exterior

    Varios gestores de portafolios operan desde enclaves como Zonamerica o las torres del WTC.

    Varios gestores de portafolios operan desde enclaves como Zonamerica o las torres del WTC.

    FOTO

    Dirección de Zonas Francas-MEF
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Ya sin Instituciones Financieras Externas (IFE) y con una sola casa financiera —del Banco Provincia de Buenos Aires—, la canalización de dinero de no residentes en Uruguay está concentrada en los bancos, que captan depósitos, y en representantes de entidades constituidas en el exterior. También son jugadores de ese segmento los gestores de portafolios y asesores de inversión.

    En los bancos y en la casa financiera Provincia, los depósitos de no residentes eran US$ 3.482 millones al cierre de octubre, según datos del Banco Central analizados por Búsqueda. Es un monto máximo desde junio del 2022.

