    jueves 04 de diciembre de 2025

    Ventas del comercio se moderaron en el tercer trimestre y hubo retracción en los servicios

    La mayoría de los empresarios prevé que la próxima temporada turística tendrá un impacto “neutro” en su nivel de actividad, según relevó la gremial del sector

    La venta de vestimenta creció por encima del promedio.

    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Aunque la actividad en el conjunto del sector comercial y de servicios siguió en expansión en el tercer trimestre —con un incremento interanual de las ventas que en promedio fue de 1,5%—, el ritmo se moderó, según el informe elaborado por la gremial del sector a partir de una encuesta entre socios que será presentado hoy, jueves 4.

    Pero el desempeño fue contrapuesto entre uno y otro sector.

    El comercio creció un 1,7% con respecto al mismo trimestre del 2024.

    La mayoría de los rubros aumentaron sus ventas en términos reales; cinco de cada 10 empresas reportaron una mejora respecto a igual lapso del año anterior y el resto tuvo estancamiento o retracción.

    En el sector comercial las ventas crecieron en Montevideo y retrocedieron levemente en el interior, lo que revirtió la tendencia positiva que se mostraba desde fines de 2023.

    En tanto, en el sector servicios la actividad se retrajo (–1,3%) en julio-setiembre, tanto en la capital como en el resto del país.

    Sobre las expectativas de actividad para la temporada turística 2026, más de seis de cada 10 prevén un impacto “neutral”, una minoría (8%) proyecta que tenga baja incidencia y 20% anticipa un efecto ”positivo“.

