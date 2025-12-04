PDC renovó autoridades y se pronunció a favor de considerar impuesto al 1% más rico

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) realizó el pasado sábado 29 su convención nacional; declaró su disposición a revisar el sistema tributario para avanzar en justicia social y pidió “el fin del genocidio contra el pueblo palestino”
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) realizó el pasado sábado 29 su convención nacional y renovó sus autoridades. Juan Martín Fernández, economista y actual director de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social, fue electo presidente. La docente de secundaria Mónica Bueno fue electa vicepresidenta y el ingeniero y diputado suplente César Falcón, secretario general.
En el acto de proclamación participaron el intendente de Montevideo, Mario Bergara —líder del espacio Seregnistas que integran el PDC, Fuerza Renovadora y Asamblea Uruguay— y la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro.
En su discurso Fernández, que tiene menos de 40 años, reivindicó el papel “histórico” del PDC en la fundación del Frente Amplio y la figura de Juan Pablo Terra, y propuso mirar hacia el futuro: “Creemos que el mejor tiempo del PDC está por venir, y estamos dispuestos a construirlo y militarlo porque sentimos que la sociedad uruguaya y el Frente Amplio lo necesitan”.
En una declaración emitida tras la convención, el PDC reafirmó “la vigencia histórica y política de la democracia cristiana en un mundo convulsionado y desigual” y expresó su compromiso con la “erradicación de la pobreza” y con la “justicia fiscal”. El sector planteó su disposición a revisar el sistema tributario para avanzar en justicia social y en ese marco respaldó que se pongan en consideración medidas como la implementación de un IVA personalizado y la propuesta de gravar con el 1% al 1% más rico del país, una iniciativa impulsada por el PIT-CNT y algunos sectores frenteamplistas.
El PDC también se expresó a favor del “alto al fuego inmediato” en Gaza y reclamó “el fin del genocidio contra el pueblo palestino”. La declaración respaldó al gobierno nacional y a su “orientación transformadora” y manifestó su apoyo a la candidatura de Fernando Pereira para renovar la presidencia del Frente Amplio en las elecciones de 2026.