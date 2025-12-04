  • Cotizaciones
    PDC renovó autoridades y se pronunció a favor de considerar impuesto al 1% más rico

    El Partido Demócrata Cristiano (PDC) realizó el pasado sábado 29 su convención nacional; declaró su disposición a revisar el sistema tributario para avanzar en justicia social y pidió “el fin del genocidio contra el pueblo palestino”

    Presidente del Partido Demócrata Cristiano, Juan Martín Fernández

    Presidente del Partido Demócrata Cristiano, Juan Martín Fernández 

    Por Redacción Búsqueda

    El Partido Demócrata Cristiano (PDC) realizó el pasado sábado 29 su convención nacional y renovó sus autoridades. Juan Martín Fernández, economista y actual director de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social, fue electo presidente. La docente de secundaria Mónica Bueno fue electa vicepresidenta y el ingeniero y diputado suplente César Falcón, secretario general.

    En el acto de proclamación participaron el intendente de Montevideo, Mario Bergara —líder del espacio Seregnistas que integran el PDC, Fuerza Renovadora y Asamblea Uruguay— y la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro.

    En su discurso Fernández, que tiene menos de 40 años, reivindicó el papel “histórico” del PDC en la fundación del Frente Amplio y la figura de Juan Pablo Terra, y propuso mirar hacia el futuro: “Creemos que el mejor tiempo del PDC está por venir, y estamos dispuestos a construirlo y militarlo porque sentimos que la sociedad uruguaya y el Frente Amplio lo necesitan”.

    En una declaración emitida tras la convención, el PDC reafirmó “la vigencia histórica y política de la democracia cristiana en un mundo convulsionado y desigual” y expresó su compromiso con la “erradicación de la pobreza” y con la “justicia fiscal”. El sector planteó su disposición a revisar el sistema tributario para avanzar en justicia social y en ese marco respaldó que se pongan en consideración medidas como la implementación de un IVA personalizado y la propuesta de gravar con el 1% al 1% más rico del país, una iniciativa impulsada por el PIT-CNT y algunos sectores frenteamplistas.

    El PDC también se expresó a favor del “alto al fuego inmediato” en Gaza y reclamó “el fin del genocidio contra el pueblo palestino”. La declaración respaldó al gobierno nacional y a su “orientación transformadora” y manifestó su apoyo a la candidatura de Fernando Pereira para renovar la presidencia del Frente Amplio en las elecciones de 2026.

