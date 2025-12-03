Mikael Boudakian, el piloto y artista que pinta lo que ve desde el aire y expone en Art Basel Miami 2025

Un viaje en avioneta por las costas esteñas uruguayas el verano pasado fue para Mikael Boudakian, bajista de la banda Snake, piloto y ejecutivo de una empresa de telecomunicaciones, la revelación de cómo hacer rendir su primer don: las artes plásticas . Si bien el dibujo y la pintura son talentos que lo acompañan desde muy niño, hasta el momento no había encontrado el sello propio que identificara su arte . “Pintaba, pero no sentía que mis pinturas fueran diferentes a las de los demás”, dijo a Galería . Ese día mientras volaba, apreciaba los paisajes y sacaba fotos, se dio cuenta de que su sello personal en la pintura podía pasar por aprovechar más una de sus pasiones, el ser piloto. “Pensé: estoy perdiendo el tiempo pintando como pintan todos los artistas desde hace siglos, desde la visión terrenal, con las perspectivas de la tierra, y estoy desaprovechando la visión que me da el ser piloto, pintar desde otras perspectivas”.

Así nació Desde el aire, una colección de 16 obras que recorren distintos puntos de la costa esteña de Uruguay , desde el Jagüel hasta la laguna Garzón, vistos desde las alturas. Boudakian vuela, saca fotos y a partir de ellas pinta en óleo los paisajes. La colección, que fue declarada de interés departamental por la Intendencia de Maldonado, se expuso por primera vez el sábado 29 de noviembre en el restaurante Narbona de Punta del Este , y está previsto que en enero se exhiba en José Ignacio y en febrero en Manantiales.

Feliz y cómodo con su sello personal, el artista tiene previsto pintar nuevas series desde el aire, pero de distintas ciudades y puntos geográficos. De hecho, ya comenzó la segunda, que será sobre Miami y cuya primera obra está siendo expuesta, del 3 al 7 de diciembre, en la feria Aqua Art de la semana de Art Basel en Miami, uno de los eventos más importantes del mundo del arte.

Sus obras (lienzos de 120 centímetros por un metro) se inscriben dentro del realismo abstracto. En ellas los paisajes son plenamente reconocibles, pero las distancias, los ritmos del agua y las arenas se transforman en campos de color. “Si lo mirás de lejos, parece un cuadro abstracto, con grandes planos de color­; pero si te acercás, se pueden apreciar todos los detalles de las cosas”, señaló. De esta manera, cada lienzo oscila entre lo real y lo abstracto, invitando a una contemplación que es a la vez geográfica y poética. Desde el living de su casa, hoy convertida también en estudio y galería, días antes de la exposición en Narbona, Boudakian conversó con Galería sobre su vida polifacética, su arte y sus planes a futuro.

Es polifacético, artista plástico, piloto, bajista de la banda Snake y, además, trabaja en el mundo empresarial. ¿Qué fue lo primero en su vida?

Lo primero fue dibujar y pintar. Con tres años ya dibujaba y pintaba. Además, desde niño me gustaron mucho los aviones, entonces dibujaba y pintaba mucho aviones. Durante la adolescencia, estando en el liceo, empecé con la banda, teníamos 12 o 13 años. Hoy solo somos dos los que seguimos desde aquella época. En 2019 me animé a estudiar para ser piloto, un sueño que tenía. Fue un proceso hermoso. Me recibí en enero de 2023.

¿Qué carrera profesional estudió?

Fui cambiando las ideas de las cosas que quería hacer. En un momento quería ser abogado, pero cuando terminé el liceo tuve ganas de estudiar música clásica y entrar en una orquesta. Entré en la Escuela Universitaria de Música, donde estudié música y contrabajo. Estuve tres años hasta que un día empecé a trabajar en ventas y descubrí que tenía una facilidad que no conocía. Ahí empezó mi actividad comercial. Tenía 21 años.

¿El ser piloto es más un hobby?

Sí, a esta edad no tenía sentido ponerse a hacer la carrera de piloto en una compañía de aviación, pero era algo que quería hacer desde chico. Siempre que pasa un avión me lo quedo mirando. Cuando vuelo, soy capaz de cambiar días de viajes por el modelo del avión en el que me tocaría viajar. Me acuerdo de una vez que iba a París y de San Pablo salía un Airbus 350, nuevito, un modelo espectacular. Yo tenía pasajes para un día antes en un Boeing 767, viejazo. Entonces, retrasé un día el vuelo para volar en el Airbus.

¿Siempre le gustó el bajo?

En realidad, lo primero que estudié fue piano con una profesora de barrio y luego guitarra. Cuando formamos la banda, éramos dos guitarristas y un baterista, entonces uno de los guitarristas tenía que tocar el bajo. Como yo no era el mejor guitarrista, acá estamos. Cuando descubrí el bajo, me pareció alucinante. No lo tenía muy junado, pero cuando salió el disco de Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magik­, donde el bajo es impresionante, me partió la cabeza. Hasta el día de hoy es uno de mis discos de cabecera. Terminé estudiando con el Popo Romano.

¿Además del taller de barrio, estudió pintura en algún otro lado?

Estudié en el Círculo de Bellas Artes con Luis Mello, que es un pintor uruguayo muy conocido. Siempre supe que en algún momento de la vida le iba a poner foco a la pintura, pero como es algo que podés hacer a cualquier edad, nunca me quitó el sueño. A los 20 años preferí meterle a la banda, porque pintar lo podía hacer a los 40, 60, 70 años. El momento llegó ahora, le puse foco de manera profesional. No me imaginé que iba a ser con un proyecto tan ambicioso, pero estoy muy contento porque siento que encontré algo que es mío, que es auténtico, que me identifica y es mi sello. Algo que venía buscando desde hace tiempo; pintaba, pero no sentía que mis pinturas fueran diferentes a las de los demás.

mikael boudakian 2 Playa Brava, José Ignacio, bajada de La Huella. Adrián Echeverriaga

¿Cuál es su sello y cómo surge la colección Desde el aire?

Un día estaba volando por Punta del Este con un amigo que también es piloto. Era enero o febrero, íbamos desde el Jagüel hasta el puente de laguna Garzón. Soy un agradecido de los paisajes que se ven. Ese día se veía todo tan lindo que se me ocurrió la idea. Pensé: estoy perdiendo el tiempo, pintando como pintan todos los artistas desde hace siglos, desde la visión terrenal, con las perspectivas de la tierra, y estoy desaprovechando la visión que me da el ser piloto, pintar desde otras perspectivas. Además, siempre que vuelo saco muchísimas fotos. Así surgió Desde el aire. En marzo o abril me puse a pintar los paisajes que había capturado en las fotos. Pinté la colección en ocho meses.

¿Antes pintaba sobre cualquier otra temática?

Sí. Algo igual que voy a seguir haciendo porque me gusta mucho es plein air, pintar al aire libre. Me encanta viajar y pintar distintos paisajes al aire libre. Pinté la Torre Eiffel en París, el edificio Metrópolis en Madrid, Tulum en México­, Búzios en Brasil. Mi idea, ahora, es seguir haciendo series desde el aire, en diferentes lugares. Esta serie está dedicada al departamento de Maldonado, principalmente, las playas de José Ignacio, La Barra y Punta del Este.

¿Cuáles serán las temáticas de las próximas series?

Ya estoy pintando de Miami. La semana que viene voy a estar exponiendo uno de esos cuadros en Art Basel de Miami, en la feria Aqua Art. Es una pintura de una playa de Miami Beach, con sombrillas coloridas y tonos de agua totalmente diferentes a los de acá. La idea es replicar eso en diferentes ciudades.

¿Cómo surgió la posibilidad de participar en Art Basel?

Me contactaron a partir de mis redes. Fue una sorpresa superlinda. En mayo de este año, me hice una cuenta de Instagram de arte y hoy tengo 10.000 seguidores. Es algo que no me esperaba. Los reels pintando en París y en Madrid se hicieron virales. Está buenísimo porque en pocos meses pude hacer la plataforma para mostrar la serie. A mediados de octubre me contactaron de Miami. Yo venía concentrado en la serie Desde el aire, contrarreloj, pero no me gusta dejar pasar las oportunidades. Art Basel es una de las semanas más importantes en el mundo del arte, no iba a desperdiciar la oportunidad de estar ahí, donde están los principales artistas del mundo. Dije: si estoy durmiendo poco, dormiré menos, pero lo voy a hacer.

mikael boudakian 3 Marcos Mezzottoni

¿Cómo definiría su arte?

Yo inventé un concepto que se llama alturismo­, un juego de palabras con la terminación -ismo, que es la terminación de impresionismo, surrealismo; alt-, de “altura”. El impresionismo seguramente sea la corriente que más me gusta y siento que esa impronta uno la tiene y transmite en lo que hace. Lo que más me gusta de esta serie es que yo no dejé de ser el pintor realista que siempre fui, no dejé de pintar figurativo, pero lo llevé a un plano donde el realismo te lleva al abstracto. Si lo mirás de lejos, parece un cuadro abstracto, con grandes planos de color, pero si te acercás, se pueden apreciar todos los detalles de las cosas. Eso es lo que me gusta.

¿Ya ha vendido alguna obra?

No, porque todavía no presenté la colección y en Instagram tampoco he mostrado nada de esto. Pero me parece que funcionan muy bien en casas o apartamentos de playa, principalmente en José Ignacio, Punta del Este. También en hoteles y edificios. Por eso son grandes de tamaño, la mayoría son de 120 centímetros por un metro.