    Auditoría cuestiona manejo presupuestal de los contratos Cremaf y de la ampliación de concesiones

    Tras analizar información del período 2019-2024, los auditores señalaron tres hallazgos con riesgo “extremo”, “alto” y “medio”

    Una obra vial en Maldonado.

    Una obra vial en Maldonado.

    FOTO

    Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Una auditoría realizada a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) constató “dificultades a nivel presupuestal para afrontar los compromisos asumidos” en los contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento (Cremaf) —una modalidad de concesión de obras desplegada durante la administración de Luis Lacalle Pou—, y la falta de “estrategias” frente al déficit que ello le provoca en el corto y largo plazo.

    Lo comprometido en esos contratos para el primer semestre de este año ascendió a US$ 26,4 millones, lo que requirió para su pago un refuerzo de rubros. De las entrevistas realizadas por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) surge que, dado los créditos existentes en la DNV, el “primer mecanismo posible para afrontar los pagos del semestre en curso sería una nueva solicitud de créditos adicionales”, señala en un informe de auditoría publicado este lunes 1 que analizó información de los años 2019 a 2024.

