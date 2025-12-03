George Clooney protagoniza 'Jay Kelly', la nueva película de cine sobre cine dirigida por Noah Baumbach

George Clooney está sentado en el piso, con un poste de respaldo, una pierna estirada y la otra semiflexionada. El suelo de adoquines está húmedo y se ve salir de la tapa de una alcantarilla el típico humo que emanan las típicas tapas de alcantarillas en alguna ciudad de Estados Unidos . Iluminan su cara los faroles delanteros encendidos de un auto viejo que está detenido junto a él. Arriba se ve un puente; de fondo, infinitos edificios iluminados y un cartel rojo de Pepsi Cola.

El entorno en el que se encuentra, su pose, su actitud expresan desgano. Pero, como si hiciera falta decirlo, Clooney suspira y suelta: “Ya no quiero estar más aquí, Jerry. Quiero irme de la fiesta”. Esta es la primera escena del tráiler oficial de Jay Kelly, la película dirigida por Noah Baumbach (Historia de un matrimonio, Frances Ha) y protagonizada por Clooney y Adam Sandler. Otros nombres conocidos del reparto son el de Greta Gerwig (también directora, guionista y pareja de Baumbach), Laura Dern, Patrick Wilson e Isla Fisher.

Baumbach, también guionista del filme, suele escribir solo, pero en esta ocasión sintió la necesidad de abrir la conversación sobre los temas que abordaba la película que tenía pensada. La oportunidad apareció durante el rodaje de White Noise, cuando compartió largas jornadas en Ohio con Emily Mortimer, cuyos hijos actuaban en la película. En esos días, Baumbach empezó a contarle su idea.

El director Noah Baumbach (Historia de un matrimonio, Frances Ha) le da indicaciones a George Clooney en el set de Jay Kelly, película estrenada en Estados Unidos, que no llegó a los cines uruguayos.

Como el protagonista de la película haría un gran trabajo de introspección, necesitaba poner esa voz en diálogo. Mortimer —actriz, escritora y especialista en abordar las contradicciones humanas con humor y honestidad— era la compañera ideal. Sus trabajos previos ya habían demostrado su habilidad para equilibrar comedia y drama sin perder autenticidad.

El guion tomó forma en el mismo espacio donde Baumbach y Greta Gerwig terminaban Barbie. El productor David Heyman recordó el instante en que Baumbach y Mortimer le leyeron, escena por escena, una primera versión completa de Jay Kelly: “Los personajes estaban tan vivos, las ideas tan claras… Fue inmediato”.

Heyman sitúa a Baumbach en la tradición de directores con corazón humanista —de Wilder a Nichols— y define Jay Kelly como una obra que remite a un tipo de cine cada vez menos habitual: íntimo, emocional, sin marcas ni franquicias detrás.

Jay Kelly_Netflix (4) Clooney es Jay Kelly y Adam Sandler es Ron, su manager fiel.

“Todos mis recuerdos son películas”

Clooney es Jay Kelly, el personaje al que refiere el título del filme que se estrena este viernes 5 de diciembre en Netflix. Kelly (o Clooney, o ambos) es un famoso actor que atraviesa un proceso de autoconocimiento. En la trama del filme se enfrentarán su pasado con su presente, su carrera con sus vínculos familiares. Y siempre estará acompañado de su manager: el fiel Ron (Adam Sandler).

El final del tráiler ya sorprende. Resulta que esa actitud desganada en la que se encontraba Jay Kelly no era real, era parte de una escena de ficción. “Y… ¡Corte!”, dice una voz. “¿Podemos hacerla de nuevo?”, pregunta el actor. La voz de antes le pregunta si es en serio y él dice que sí, que le gustaría repetir la toma.

“Todos mis recuerdos son películas”, dice Kelly después. Una frase que resuena, que invita a la reflexión del espectador y que da ganas, sin duda, de ver más. Un veterano que se encuentra junto a él en una cocina inmensa le contesta que eso son las películas para ellos, “pedazos de tiempo”.

En esos minutos se entiende, entonces, que Jay Kelly es una de esas películas de cine —porque primero se estrenó internacionalmente en la pantalla grande— sobre cine. Pero no parece ser una más ni una cualquiera.

George Clooney_Noah Baumb George Clooney junto al director Noah Baumbach y coprotagonista Adam Sandler. Netflix

El foco está puesto en una de esas grandes estrellas aclamadas por la crítica y por el público cinéfilo durante varias generaciones. Como Gary Cooper, Cary Grant, Robert De Niro o el mismo George Clooney. Cada uno de ellos tiene cualidades camaleónicas: muta y adapta su identidad para cada uno de sus personajes. Sus rostros han ocupado portadas de revistas, carteles en fachadas de edificios altísimos o publicidades de carreteras, y millones de minutos en pantallas grandes y chicas. Y cierto es que el universo de Hollywood ya no produce íconos masivos como antes.

En la piel de Jay Kelly, Clooney se enfrenta a la disonancia entre la versión del actor que todos conocen y su personalidad e historia real. Lo hace mientras emprende un viaje extenso por Europa, que comprende tramos en tren, en avión y en auto. El objetivo: seguir a su hija menor hasta Italia para lograr acercarse a ella. En el medio acepta, aunque de mala gana, un homenaje a su carrera en la Toscana, y se enfrenta a situaciones y recuerdos que lo hacen reflexionar sobre los placeres esenciales de la vida, su rol como padre, hijo, amigo y pareja.

JKELLY_20240516_13043R

La experiencia visual de la película incluye deliciosas vistas panorámicas de cada locación. Una parte se filmó en Los Ángeles, otra en un estudio en Londres, otra encima de un tren, otra en París y el final se hizo en la Toscana italiana. Cada uno de estos lugares tuvo un significado distinto para el director y para el filme en sí. Los Ángeles tiene “la religión del entretenimiento”, según Baumbach, e Italia posee “la religión de la religión”.

“Adam (Sandler) dice al principio: ‘La muerte siempre es sorprendente, sobre todo en L.A.’. Y es cierto: en Los Ángeles hay un sistema armado para no tener que pensar en eso. Pero apenas Jay y Ron llegan a Italia el primer lugar es un cementerio. Se enfrentan de inmediato a la mortalidad. En Italia, Jay ya no puede huir. Está perdido en el paisaje. Es un mundo más grande que él, menos controlable, pero también espectacular y hermoso”, dijo Baumbach.

Jay Kelly_Netflix (1)

“La humanidad” en la piel de George Clooney

Resulta difícil pensar en algún otro actor de renombre que pudiera haber interpretado a Jay Kelly. “Emily y yo escribíamos pensando en George (Clooney). Cuando finalmente le mandé el guion, ocurrió algo rarísimo: en menos de 24 horas me respondió ‘Estoy dentro’. La película trata sobre un personaje que intenta esconderse y desviar la atención, pero el actor tenía que estar dispuesto a mostrarse, a revelar vulnerabilidad real. Que George estuviera tan entusiasmado me reafirmó la decisión”, contó Baumbach.

Es que Clooney es de esos actores que son de todos. Es difícil que exista un cinéfilo, o un simple espectador de cine, que no le tenga simpatía. Quizás influya su apariencia física, que ha enamorado a varias generaciones de mujeres. Pero, sin duda, también sus dotes actorales y lo que transmite fuera de la pantalla. En entregas de premios, en festivales o en otras apariciones públicas, siempre se ha mostrado cercano a sus fanáticos.

“Eso es lo que pueden hacer las estrellas: son nuestros avatares. Nos identificamos con ellos, pero también hay un elemento de deseo, de fantasía; y ellos nos dan una vía para entrar en esa fantasía. Nos encanta verlos. Y esta es una película sobre una estrella que interpreta nuestra humanidad, nuestras vulnerabilidades, nuestros fallos”, explicó el director de Jay Kelly.

Baumbach y Mortimer plantearon en el guion una serie de críticas y observaciones sobre el mundo del espectáculo, con un humor sofisticado. Ejemplo de esto es el vínculo, tan cercano como contrapuesto, entre Kelly y Ron. Este último tiene una familia amorosa que lo rodea y que le hace tomar conciencia al actor de la ruptura de su relación con sus hijas.

Pero, a pesar de las críticas, Jay Kelly es también un homenaje reflexivo al mundo del cine. El filme deja como uno de sus mensajes que el mundo no sería lo mismo sin el séptimo arte. Ese arte que aporta optimismo, introspección y enseñanzas.

Jay Kelly_Netflix (2) El reparto incluye figuras conocidas como Laura Dern, Patrick Wilson, Greta Gerwig e Isla Fisher. Netflix

De complementos y contraposiciones

“Todos llegamos a momentos de la vida en los que creemos haber fijado una idea de quiénes somos: ‘Soy así como padre, como hijo, como hija, como colega, como profesional, como amigo’. Pero creo que para todos existe un desajuste entre quiénes somos en lo más profundo y quiénes mostramos ser, y eso varía según los distintos roles que cumplimos”, dijo Baumbach en referencia a la trama de la película.

Jay Kelly es el resultado de una ecuación que combina introspección y búsqueda de identidad con elementos de buddy comedy (una comedia de amigos). A esto se le suman un fuerte elenco y la estructura narrativa de una road movie (película de viaje).

A Baumbach, realizador fundamental del cine independiente estadounidense, siempre le gustaron las películas que provocan a la vez tensión y ganas de formar parte de la trama, de convivir con esos personajes. Le gustaba la idea de combinar las secuencias de viaje literal con un viaje interno a través de la memoria. “La película de viaje, los amigos en ruta, el elenco coral… Todo forma parte de la misma historia. También es una película sobre la amistad, otra forma de explorar la identidad y cómo nos vemos en relación con los demás. ¿Que todos esos tonos convivan? Es mi forma natural de abordar las cosas”, dijo.

Clooney no dudó ni un segundo en aceptar el papel que Baumbach le ofreció, incluso antes de leer el guion. Aceptó porque la propuesta era de un director al que admiraba y que sabía que su trabajo era garantía de calidad. Esto sucedió a pesar de que nunca habían trabajado juntos. Al interiorizarse del personaje, el actor reafirmó su decisión. “Cuando lo leí pensé: ‘Sé cómo interpretar a este tipo’. Este personaje arrastra muchos más arrepentimientos de los que yo tendría, porque, por suerte, a mí la fama me llegó bastante más tarde. Pude aprender a vivir antes de aprender a ser famoso, y creo que Jay no. El guion es hermoso: muy gracioso, muy emotivo. Y pensé que sería divertido hacerlo”, dijo.

Cuando se encontraron el director y el actor protagonista de Jay Kelly, coincidieron en una cosa: las películas de cine sobre cine que conocían les resultaban “inexactas”. El desafío para ambos, entonces, era mostrar la realidad de su trabajo. Qué pasa tanto delante como detrás de cámaras. Baumbach quería, además, centrarse en cómo es ser alguien superfamoso que, a su vez, no sabe del todo cómo manejarse en la vida real.

Clooney reivindicó además el trabajo de su principal compañero de elenco, Adam Sandler. Un actor al que la mayoría conoce por comedias populares. “Esta película vuelve a demostrar lo bueno que es. Ha hecho otros trabajos que lo prueban, pero siempre queda un poco minimizado. A él le gusta, por cierto. Le gusta hacerse el modesto. Pero lo que hace acá es extraordinario. Su personaje, mi manager, tiene que seguir el ritmo de Jay todo el tiempo. A veces es humillante, agotador, y él lo hace de manera brillante”, opinó.