Copenhague refuerza su lugar como capital de la moda sustentable

Hace ya varios años que Copenhague se consolidó como la quinta capital de la moda, junto con ciudades como París, Milán, Nueva York y Londres. Pero la de la capital de Dinamarca tiene una impronta que marca una distancia con respecto a todas las demás: lejos de la pomposidad y el lujo, la moda escandinava se enfoca en el estilo urbano minimalista y sustentable, que combina colores vibrantes con funcionalidad.
Este año, 26 marcas presentaron sus colecciones otoño-invierno bajo estrictos estándares de responsabilidad ambiental, como demostrar la compensación de emisiones de carbono y eliminar perchas y fundas plásticas de un solo uso.
Más allá de estos requisitos, los diseñadores volvieron a demostrar por qué Copenhague es la cuna de tendencias que tiempo después predominan en las calles de todo el mundo.
Una de las tendencias más fuertes fue el color block, es decir, la superposición de dos o más prendas con elementos de colores sólidos, vibrantes y contrastantes. Es así que en la colección de Nicklas Skovgaard, el azul bebé combina con el fucsia, el rojo hace juego con el rosa y el turquesa, con el amarillo pastel. La marca danesa Aiayu, en tanto, apuesta por la superposición de capas en diferentes tonalidades de un mismo color, como azul o marrón, mientras que la noruega Holzweiler pisó la pasarela con firmeza con diseños urbanos con toques originales, desde chaquetas bomber de cuero hasta polos a rayas.