Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

Ante la negativa de buena parte de la oposición a respaldar la designación de un nuevo fiscal de Corte , en el oficialismo consideran como posible estrategia apelar al escenario de mínima. Esto es, enfocarse en conseguir los dos votos que le faltan en el Senado para llegar a la mayoría especial necesaria y dejar atrás la ambición de conseguir un amplio consenso político .

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La Constitución establece que la designación del fiscal de Corte y procurador general de la Nación corresponde al presidente de la República y requiere venia de tres quintos del Senado. El Frente Amplio tiene 17 bancas en la Cámara Alta, por lo que necesita el apoyo de, al menos, dos senadores de la oposición.

El cargo de fiscal de Corte está vacante desde octubre de 2021, cuando renunció el entonces titular Jorge Díaz, hoy prosecretario de la Presidencia. Hasta ahora el rol ha sido desempeñado por fiscales subrogantes, primero por Juan Gómez y actualmente por Mónica Ferrero .

En el anterior gobierno de la coalición republicana, el sistema político no logró acordar un nombre para sustituir a Díaz. El Frente Amplio asumió el poder el año pasado con la aspiración de resolver el problema. Las nuevas autoridades aseguraron que la designación de un titular sería una prioridad y que buscarían los apoyos necesarios en la oposición.

Inicialmente, el objetivo era construir un consenso amplio que le asegurara al fiscal general el respaldo de todo el sistema político, como ocurrió con la designación de Díaz, que fue votado por unanimidad en el Senado.

No obstante, en las circunstancias actuales, esa ambición parece muy difícil de concretar, porque la oposición mayoritariamente cerró filas detrás de Ferrero y se niega a discutir un reemplazo. Por eso, tanto en el gobierno como en la bancada de senadores del Frente Amplio observan que hoy es más viable intentar acordar con solo una parte de la oposición. “Hay un sector de la oposición que ha abierto la puerta a conversar”, indicó una fuente de Presidencia, quien planteó que ese es el “camino” que hoy el oficialismo ve como más realista. Añadió que el gobierno no puede permitir que los sectores más "duros tranquen" las negociaciones. “No precisamos a toda la oposición, solo nos faltan dos votos”, remarcó, en la misma línea, un legislador oficialista.

El sector que ha mostrado un talante más abierto al diálogo es Vamos Uruguay, del Partido Colorado, representado en el Senado por su líder, Pedro Bordaberry, y Tabaré Viera. El año pasado propusieron a las bancadas del Frente Amplio y el Partido Nacional instalar un ámbito para discutir las designaciones en la Fiscalía de Corte y la Suprema Corte de Justicia, entre otros organismos. La idea fue bien recibida en la izquierda, pero no en el resto de la oposición, y no se concretó. En la bancada oficialista tienen la expectativa de que la disposición de Vamos Uruguay al diálogo les posibilite alcanzar un acuerdo por la Fiscalía de Corte.

También hay voces en el Partido Nacional más proclives a un acuerdo, aunque públicamente acatan la decisión de la bancada nacionalista de rechazar cualquier alternativa a Ferrero. Uno de los nombres que manejan en el oficialismo es el del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, porque, justamente, tendría el visto bueno de dirigentes y legisladores blancos.

Si bien en el gobierno creen que hay otros perfiles, de fiscales más jóvenes, que serían buenos para el cargo, consideran que Rodríguez es un candidato con más probabilidades de reunir consenso. En el gobierno de Orsi también evalúan que sería conveniente acortar el período de gestión del fiscal de Corte, que hoy dura 10 años, lo que podría contribuir a simplificar el debate.

Mónica Ferrero tiene amplio respaldo en la oposición, pero genera dudas en el oficialismo

“El oficialismo puede conseguir un amplio apoyo si designa a Ferrero como titular”, dijo el senador blanco José Luis Falero a Búsqueda. “Estamos dispuestos a acompañar con nuestros votos para nombrarla, porque ha dado claras (muestras) de una buena gestión”, añadió. Sobre la posibilidad de considerar otros nombres para el cargo, Falero dijo que la bancada del Partido Nacional por el momento no lo está analizando.

Semanas atrás la senadora nacionalista Graciela Bianchi ya había asegurado a Búsqueda que “el Partido Nacional no va a tocar a Ferrero” y el senador Javier García sostuvo que la fiscal “tiene todas las condiciones personales y profesionales para permanecer en el cargo”. "No he escuchado a nadie que diga por qué no debería ser Ferrero”, dijo por su parte el senador colorado Andrés Ojeda.

En el gobierno no ven con simpatía la gestión de Ferrero. Una fuente de la Torre Ejecutiva aseguró que la Fiscalía está en una situación “caótica” por la falta de liderazgo y de un rumbo claro. Pese a esta evaluación, el atentado que sufrió la fiscal de Corte subrogante el pasado setiembre en su hogar puso en pausa los planes de recambio, porque el gobierno entendió que hacerlo en ese momento podía enviar una señal equivocada. No obstante, su posterior comparecencia en el Parlamento, donde presentó una visión crítica sobre el avance del narcotráfico en el país y se mostró muy afectada por el ataque sufrido, no dejó una buena impresión en la bancada oficialista y abonó la idea de que es necesario un cambio.

Otro aspecto que causa preocupación en el oficialismo es que perciben mucha “cercanía” entre Ferrero y algunos dirigentes de la oposición, como los senadores García y Ojeda.

Enrique-Rodriguez

La oposición “impone” un nombre en lugar de negociar

“Hay un gobierno que tiene la legitimidad que la ciudadanía le dio y, por lo tanto, quien puede proponer un nombre para la Fiscalía de Corte no es la oposición, sino el gobierno”, dijo el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Daniel Caggiani, en entrevista con Búsqueda la semana pasada. “Si digo que mi nombre es este y no hay otra solución, no estoy negociando, estoy imponiendo. No puede ser que la oposición bloquee”, insistió. Y resaltó que algunos sectores de la oposición tienen “otro talante”. “Lo que tenemos que lograr es que la parte más destructiva de algunos sectores que integran el Parlamento no termine siendo la voz cantante del conjunto de partidos”.

Consultado sobre si en el gobierno descartaban la posibilidad de designar a Ferrero como titular, Caggiani dijo que no hay “ninguna definición al respecto”.

Días antes, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, opinó que la Fiscalía no puede seguir “con subrogante tras subrogante” y que “claramente es necesario tener un fiscal o una fiscal nueva titular”. Pereira dijo que creía “posible” llegar a un acuerdo este año.

El presidente Yamandú Orsi, en tanto, trasmitió un mensaje ambiguo cuando fue consultado en el ciclo Desayunos Búsqueda sobre si Ferrero era la persona adecuada para conducir la Fiscalía. “En este período sí", dijo, y añadió: "Si no estuviéramos de acuerdo, hubiésemos hecho algo al respecto”. Pero de inmediato agregó que era un tema “a resolver”. Hay que “tener un ámbito entre los partidos políticos que resuelva los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Fiscalía General. Yo hice una crítica y la sostengo: en el período anterior se perdió tiempo, se debió haber trabajado más en eso. Y dije en su momento también ‘el presidente es mano’. Sigo pensando lo mismo”.