Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

La llegada al país de la vacuna RSVpreF contra el virus respiratorio sincicial (VRS) es reciente. El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) la incorporó a su Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en agosto de 2024, poco después de su surgimiento en 2023, y sus resultados en 2025 fueron bien valorados por las autoridades sanitarias. Este año esperan más.

La infección respiratoria es la principal causa de internación en los menores de seis meses, explica a Búsqueda el ginecólogo y obstetra Gerardo Vitureira, docente grado 4 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar). Y el VRS es a su vez el principal resposable de esas infecciones, agrega. Hasta la llegada de esta vacuna, única en el mundo, elaborada por el laboratorio Pfizer, lo que había disponible en el país era "un anticuerpo monoclonal que no funcionaba de manera preventiva".

La Clínica Ginecotocológica C de la Udelar, que integra Vitureira, fue una de las responsables de la llegada de esta vacuna al país. Lo hizo luego de que la misma mostrara en los países donde comenzó a aplicarse, Estados Unidos y la Unión Europea, una reducción de entre el 70 y 75% de los casos graves de internación.

Se organizó un ateneo en el Hospital Pereira Rossell que derivó en que Uruguay se convirtiera en el tercer país en la región en tener a la RSVpreF y en el primer país en incluirla en su esquema de vacunación.

Los datos oficiales reflejaron eficacia en Uruguay. La campaña 2024 solo duró entre el 19 de agosto y el 30 de setiembre, administrándose 1.620 dosis, el 62,4% de la población objetivo: gestantes que transitan entre las semanas 32 y 36 de embarazo. La vacuna consiste en una única inoculación. Para 2025 se buscó un despliegue mayor y se midieron internaciones en diez centros centinela, públicos y privados, a lo largo del país, para comprobar su efectividad. La campaña duró del 13 de enero al 30 de setiembre y se vacunaron 13.011 personas, alcanzando una cobertura del 71%.

DR-Gerardo-Vitureira Ginecólogo y obstetra Gerardo Vitureira. Gentileza Gerardo Vitureira

El 62% de los bebés, 12.704 de 20.818, nacieron de madres vacunadas. En el período analizado, en los centros centinela el MSP se registró la internación de 118 lactantes por infección a causa del VRS, 64 en el subsector privado y 54 en el público. En el primero, solo 29,7% eran hijos de madres vacunadas; en el segundo el porcentaje fue aún menor: 22,2%. La efectividad de la vacuna para prevenir la infección se calculó, para bebés de hasta seis meses, en 67%; en 77,9% en niños de hasta tres meses de edad y en 65,7% en los de tres a cinco meses. No se detectaron efectos adversos significativos. Tampoco se han denunciado en ningún caso faltas de stock.

"En el primer año (2024) hubo una adhesión importante, aunque fueron pocas semanas, y en el segundo, el primer año completo, fue significativa. Ahora hay que llegar a un máximo posible, un 90% de vacunación para la población objetivo", señala Vitureira, en sintonía con lo expresado por la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, cuando se lanzó la campaña para esta vacunación el miércoles 7. Un documento técnico sobre este tema elaborado por el MSP este mismo mes permite proyectar "como factible una meta programática" igual o superior al 80%.

Hay algo que sustenta la esperanza en esta campaña, que comenzó ese día y continuará hasta el 30 de setiembre. "Hay vacunas de las que la gente no tiene la percepción de riesgo, como la de la tos convulsa, porque no se percibe que muchos niños se enfermen", afirma el médico. Con la del VRS no pasa eso. "Siempre hay alguien en cada entorno familiar, en cada barrio, que habla de niños que han terminado en cuidados neonatales por infecciones respiratorios. Entonces la gente sabe que es un tema de riesgo y se vacuna".

El aumento del porcentaje de mujeres vacunadas entre 2024 y 2025 se explica en esa percepción.

Brecha

Pero los números sobre las dosis administradas reflejan también una brecha social que se busca abatir. El 70% de los bebés nacidos en el período estudiado en el sector privado (8.327) correspondieron a madres vacunadas. Ese porcentaje desciende a 49% en el público (4.377).

Desglosado por departamentos, esa es la misma relación existente en todo el país salvo en Tacuarembó (donde el 59% de los bebés con madres vacunadas nacieron en centros públicos), Río Negro (57%) y Artigas (56%), llegando a extremos como en Maldonado, donde el 82% de los bebés nacidos con esa inmunización materna llegaron al mundo en mutualistas o seguros de salud.

Esta brecha "constituye el principal desafío para futuras campañas", señala el documento oficial del MSP sobre la vacunación contra el VRS de enero de este año.

"Atender esta disparidad es imperativo desde una perspectiva de equidad, dado que el subsector público atiende a poblaciones con mayores barreras de acceso y determinantes sociales desfavorables. Reducir esta brecha representa la intervención con mayor potencial para disminuir la carga de enfermedad hospitalaria", agrega el texto.

Los números también reflejaron una disparidad en la cobertura de vacunación: Montevideo, Rivera y Colonia fueron los tres departamentos con más gestantes inmunizadas, con 81%, 79% y 77%, respectivamente. En el otro extremo se ubicaron Río Negro, Canelones y Artigas: 49%, 54% y 55%. El mayor porcentaje de bebés nacidos de madres inoculadas estuvo en Colonia (70,3%), Durazno (67,5%) y Rivera (65,8%), con Río Negro (46,7%), Artigas (49,8%) y Cerro Largo (50,1%) en la otra punta.

A la hora de buscar explicaciones para esa brecha, Vitureira apunta a la responsabilidad de los actores participantes del sistema de salud: la población objetivo, los profesionales actuantes y el propio Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). En el primer caso juegan la capacidad de acceder a los vacunatorios, con particular énfasis en la población que se atiende en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), habitualmente la más vulnerable, y la aceptación o no de la vacuna. En el segundo caso, el médico hace un mea culpa: "Todos los que deberíamos recomendar la vacuna muchas veces no somos tan firmes a la hora de indicarla".

Sin embargo, enfatiza que el propio sistema no ha estado tan activo a la hora de divulgar la ubicación de sus vacunatorios y de extender el horario de apertura de los mismos. Pese a que esa información está disponible en las webs oficiales (chlaep.org.uy), estas son poco conocidas por la población. Además, no suele resaltarse que en Uruguay todos los vacunatorios son públicos. "Uno puede ser socio de una institución e ir a vacunarse a otra, o a ASSE, o viceversa", indica.

"La mayor política de vacunación es lograr que la vacuna llegue a quien la necesita. Tiene que ver con el personal de salud, con las redes sociales, como las grandes campañas, como lo que se quiere hacer con el VRS. Claro que el achicar la brecha depende más de las autoridades. Cuando pasó lo del Covid-19 la cobertura de vacunación era de horarios muy extensos, se podía ir de mañana, de tarde, de noche, los sábados. Y en el interior hay lugares cuyos vacunatorios abren solo de ocho a once de la mañana. Y hay gente, sobre todo la vulnerable, que no va a volver a un centro de salud a otra hora por una vacuna", lamenta Vitureira.

La brecha entre bebés nacidos de personas vacunadas y no vacunadas también refleja otras realidades. En los primeros hubo menos casos de partos prematuros, con menos de 36 semanas de gestación (6,9% contra 14,5%), más mediana de peso a la hora de nacer (3.300 gramos contra 3.239) y menos registros de bajo peso (5,7% contra 13,0%).