    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Aire Fresco, el sector de Álvaro Delgado, prepara su congreso para el próximo sábado 7 de febrero

    Álvaro Delgado y Javier García en encuentro anual de Alianza País en Atlántida.

    Álvaro Delgado y Javier García en encuentro anual de Alianza País en Atlántida.

    FOTO

    Adhoc-Javier Calvelo
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    Despejados ya los grises nubarrones de la derrota electoral, tras el conversado proceso de autocrítica por errores cometidos durante la última campaña, y con el cuerpo ahora acomodado en el lugar de oposición en este gobierno, los blancos empiezan a dibujar sus estrategias políticas para encarar el siguiente tramo. Y lo hacen con un ojo puesto en la coyuntura y otro en las próximas elecciones.

    Los distintos sectores del Partido Nacional empiezan a marcar sus perfiles en la interna mientras aguardan la vuelta al ruedo, al llano, del líder en ausencia, el expresidente Luis Lacalle Pou, en pleno uso de sus anunciados meses de descanso de la actividad política.

    El último fin de semana de enero fue clave para este reacomodo de fichas en el tablero blanco. Y sobre todo para hacer una demostración de fuerzas hacia adentro. Una demostración que viene, dependiendo del caso, acompañada de un discurso más o menos combativo hacia el gobierno conducido por Yamandú Orsi.

    Alianza País, el espacio que ostenta actualmente la hegemonía dentro de los blancos, busca consolidarse como el contrafuerte de la administración frenteamplista. Los dirigentes de Alianza País, bajo el liderazgo del senador Javier García, apelan a un estilo de oposición caracterizado por la confrontación y el choque.

    Alianza-Pais-Partido-Nacional
    Durante el encuentro anual de Alianza Pa&iacute;s en Atl&aacute;ntida, Canelones.

    Durante el encuentro anual de Alianza País en Atlántida, Canelones.

    En el primer punto de la proclama aprobada el domingo 25 en el balneario de Atlántida, el sector “reafirma” su “mirada distinta a la del gobierno del Frente Amplio” y expresa “la necesidad de un rumbo claro, donde quienes fueron elegidos se hagan responsables de sus promesas incumplidas frente a los uruguayos”.

    En otros tramos del documento, se “rechazan” los “permanentes y groseros ajustes fiscales” con la “voracidad fiscal de un gobierno que crea impuestos, aumenta los existentes y viola su palabra empeñada en campaña de no gravar a los uruguayos con más peso tributario”. Y le “exigen” al gobierno un “cambio urgente” en materia de seguridad. “A la actual conducción le sobra soberbia y le faltan resultados”, cuestiona Alianza País.

    Buena parte de estos punteos estampados fríamente en el papel fueron bajados a tierra en un caluroso discurso del senador Sebastián da Silva, quien llamó a dar una “batalla de ideas”, con insistencia en la manida lucha de relatos para hacerle frente a la “dictadura de la nueva izquierda” y sus “cancelaciones”.

    El senador criticó la “ideología colectivista” del Frente Amplio. Y desafió: “A este gobierno nosotros no le hablamos, lo combatimos todos los días en la nueva forma de hacer política, en el Parlamento, en la forma de gobernar una alcaldía o una intendencia”. Acorde con la esencia del sector, subrayó que el movimiento “no tiene ni una gota de tibieza”. Y anunció su compromiso de organizar una “maratón” de recorridas en los 19 departamentos para “conocer la realidad del país fuera de las estadísticas”.

    Sebastian-Da-Silva-Atlantida
    Sebasti&aacute;n Da Silva durante el encuentro anual de Alianza Pa&iacute;s en Atl&aacute;ntida, Canelones.

    Sebastián Da Silva durante el encuentro anual de Alianza País en Atlántida, Canelones.

    La obligación de controlar

    Un día antes del encuentro de Alianza País en Atlántida, sobre el mediodía en el balneario La Paloma, el Herrerismo también tuvo su tradicional reunión de verano. Y, si bien abundaron las críticas a la actual administración, el sector pretende encontrar su lugar en la oposición con un tono más moderado y de contralor.

    El diputado blanco Juan Martín Rodríguez había adelantado a Búsqueda que se quieren adueñar del 2 de marzo como fecha marcada para exigirle al gobierno un balance de lo actuado. En La Paloma, Rodríguez reivindicó la necesidad de “controlar a un gobierno desorientado, con jerarcas carentes de vergüenza, que creen estar por encima de los ciudadanos”.

    En ese mismo sentido, el diputado Federico Casaretto remarcó que la “obligación” del Herrerismo es “controlar”.

    “Vamos a llamar a responsabilidad al gobierno cada vez que se equivoquen”, dijo. Y agregó: “No fuimos nosotros los que pusimos un colono frente a Colonización, no fuimos nosotros lo que pusimos familiares en el puerto, no fuimos nosotros los que nombramos una ministra de Vivienda con deudas, no somos nosotros los que tenemos un ministro del Interior que circula con la libreta vencida”.

    Luis-Alberto-Heber
    Luis Alberto Heber en el encuentro anual del sector herrerista del Partido Nacional en La Paloma, Rocha.

    Luis Alberto Heber en el encuentro anual del sector herrerista del Partido Nacional en La Paloma, Rocha.

    “Reflexiones herreristas”

    En tanto, el exsenador Luis Alberto Heber compartió algunas “reflexiones herreristas” que fueron ejes en su discurso. Entre otras cuestiones, subrayó que es “urgente legitimar y democratizar el poder sindical”. Y expresó su “preocupación” por el funcionamiento del proceso penal, “de velocidades distintas y de violaciones de derechos”.

    Entre los asistentes a la reunión del Herrerismo estuvo el senador Martín Lema, un invitado especial y ya frecuente en estos actos, que está en plena formación de un nuevo movimiento dentro del Partido Nacional bajo su liderazgo.

    Lema se alejó del sector Aire Fresco, que supo ser mayoritario dentro de la estructura blanca y fue la plataforma que impulsó a la presidencia a Lacalle Pou.

    Aire Fresco, en plena reformulación de su espacio, tendrá su congreso anual el sábado 7 de febrero. El evento cerrará con un discurso a cargo del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

