Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

El presidente Yamandú Orsi recibió a la cúpula de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) con el próximo viaje oficial del gobierno a China como uno de los tópicos de la charla. El otro punto fue la preparación del Mundial 2030, para el que Uruguay necesita realizar una reforma en el Estadio Centenario, que por el momento está en stand by.

Fuentes oficiales señalaron a Búsqueda que, durante la reunión, los directivos de la AUF le mencionaron a Orsi la posibilidad de que el gobierno conceda exoneraciones fiscales a los organismos, empresas e inversores a cargo de la remodelación del Estadio Centenario. Algunos de los planteos fueron que la obra sea declarada de interés nacional, la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los materiales y mecanismos para compensar aportes al Banco de Previsión Social (BPS) mediante certificados de crédito fiscal.

De la charla, organizada la semana pasada, participaron Orsi y su secretario, Horacio Rivero. Por parte de la AUF acudieron el presidente, Ignacio Alonso, y Eduardo Ache, integrante del Consejo Ejecutivo, mano derecha de Alonso y principal intermediario entre la AUF y la FIFA para la organización del Mundial. Todos ellos estarán en la gira que el Poder Ejecutivo hará por China en los primeros días de febrero. La intención de Alonso y Ache es que el viaje les permita acercar inversores chinos para la obra del Centenario y patrocinadores asiáticos para asociarse con la selección nacional.

Orsi escuchó los argumentos, pero no ofreció una respuesta. El Centenario por ahora albergará una ceremonia de recuerdo al Mundial de 1930 y un partido de la fase de grupos que integre Uruguay. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, trabaja con las federaciones nacionales que integran la FIFA para que acepten ampliar el Mundial 2030 de 48 a 64 selecciones, lo que permitirá que Uruguay, Argentina y Paraguay sean sede de más partidos.

El Estadio Centenario aún no tiene definido un proyecto de reforma, inversores ni plazos de inicio de obra.

La reforma del estadio está proyectada en US$ 180 millones, y el gobierno ya comunicó a la AUF y a la FIFA que deberá financiarse casi en su totalidad con fondos privados. Tanto la FIFA como la Conmebol planean aportar un porcentaje del monto; el resto debe provenir de empresas, mientras la AUF explora alternativas como la venta de los derechos del nombre del Centenario y la reducción de algunas obras para abaratar costos, entre ellas el derrumbe y la reconstrucción completa de la tribuna América.

Además del encuentro con Orsi, en la AUF esperan reunirse con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para comunicarle sus propuestas y revitalizar la comunicación con el Poder Ejecutivo.

Los nuevos contratos del fútbol uruguayo

Mientras busca agilizar la remodelación del Estadio Centenario, la AUF tiene un problema más urgente: la firma de los ocho nuevos contratos por los derechos comerciales y audiovisuales del fútbol uruguayo para el período 2026–2029.

El contrato vigente con Tenfield venció el 31 de diciembre y los nuevos acuerdos deben quedar firmados antes del inicio del campeonato local, previsto para febrero, a fin de definir en qué canales y plataformas se transmitirán los partidos y bajo qué condiciones económicas podrán acceder los usuarios. Además, clubes, jugadores, entrenadores y árbitros, entre otros actores, deben aprobar el esquema de distribución de los ingresos, en un contexto en el que la mayoría de las instituciones necesita liquidez para febrero por la falta de fondos.

Esta semana, sin embargo, la comisión directiva de Peñarol rechazó formalmente la propuesta de recibir alrededor de US$ 8 millones anuales por los derechos audiovisuales, el mismo monto que prevé percibir Nacional.

La AUF buscará homologar los ocho acuerdos este viernes, aunque a las posiciones contrapuestas de las instituciones se suma otro escollo: la aceptación, por parte de las empresas adjudicatarias, de los mecanismos de monitoreo destinados a evita infracciones a las normas de competencia. Se trata de un punto especialmente sensible ya que implica determinadas exigencias de transparencia y control sobre los precios y la distribución de los derechos sobre las cuales Tenfield planteó reparos.

La AUF ingresará un total de US$ 67,5 millones anuales hasta 2029. Tenfield tendrá la gestión de cuatro lotes: OTT (streaming), producción técnica, producción comercial y patrocinios, publicidad y merchandising. La transmisión del fútbol vía cable estará a cargo de un consorcio formado por la estadounidense DirecTV y la argentina Torneos y Competencias. Los derechos para casas de apuestas fueron ganados por Mediapro, y los derechos de transmisión internacional adjudicados al consorcio Team Click, formado por Antel y la empresa uruguaya Team Sports Media. En tanto, las competencias amateur y la Copa Uruguay fueron adjudicadas al consorcio de la empresa argentina Telecom y GMC Conosur.

Otro debate respecto a los nuevos ingresos es en torno a la tributación. Algunos especialistas consideran que deben estar alcanzados por el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), al tratarse de ganancias derivadas de una actividad económica.

A fines del año pasado, la Dirección General Impositiva (DGI) dio trámite a una denuncia anónima para determinar si en los últimos años la AUF se amparó equivocadamente en exoneraciones al IVA y el IRAE. Fue presentada a partir de un informe solicitado por el abogado Leonardo Costa al contador Félix Abadi. Argumenta que la AUF se amparó “en forma indebida e incluso abusiva” en los beneficios fiscales previstos en el artículo 69 de la Constitución, que libera de impuestos nacionales y municipales a las instituciones culturales como forma de subvención por sus servicios.

Información-Fachada-DGI-Ministerio de Economía-Calvelo-adhocFOTOS La AUF prevé mantener una reunión con autoridades del Ministerio de Economía para hablar sobre el Mundial 2030. Javier Calvelo/adhocFOTOS

La denuncia dice que la AUF aplica irregularmente esa exoneración fiscal a rentas provenientes de la explotación de derechos de televisión, publicidad y señales audiovisuales mediante la señal AUF TV, su plataforma oficial de transmisión audiovisual para difundir partidos, contenidos exclusivos y producciones vinculadas al fútbol uruguayo, incluida la selección nacional.

La AUF presentó en su defensa diversos informes jurídicos y tributarios para respaldar su posición y demostrar que todos los movimientos fiscales de la asociación estuvieron sujetos a las normas vigentes y amparados por la Constitución.