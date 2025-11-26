Son miles las anécdotas que se cuentan de figuras tan dispares como Lord Byron, Thomas Edison, Pierre Curie, Cervantes y cientos de personajes muy conocidos. Yo, por mi parte, no puedo decir que se me haya aparecido de momento ningún ectoplasma (lo cual agradezco mucho)

“Me ha costado un poco, pero por fin he encontrado el tema de conversación con los ingleses”, recuerdo que me dijo un día mi madre, al poco de llegar a vivir a Londres en los años 80.

“No te creas que ha sido fácil, llevan a rajatabla esa regla de oro de la diplomacia de que hay tres temas tabú: hablar de sexo, de dinero o de religión, lo que deja fuera todos los temas interesantes. Pero yo he dado en la tecla”. “¿Y cuál es?”, pregunté. “Pues, verás —continuó mi madre—, después de aburrirme como un hongo hablando de jardines y paisajes, de sobrevivir malamente parloteando de mascotas/hijos/viajes y/o del siempre socorrido tema de Shakespeare, la conversación languidecía. Pero ahora, cuando mi interlocutor y yo estamos a punto de morir de tedio, lo que hago es soltar, así como quien no quiere la cosa: ‘Y dígame, ¿usted cree en fantasmas?’.

Y a partir de ese momento hasta el hueso más duro de roer baja la guardia, nos convertimos en compinches y él o ella empieza a contarme que a su tía Harriet se le aparece el último viernes de cada mes el espectro de una niñita emparedada por su madrastra allá por 1567… O que en su oficina tienen un espíritu burlón que birla lápices y se come las gomas. También que su madre discute mucho con el ectoplasma de una tía suya que era maniática del orden y que a cada rato cambiaba de sitio los muebles del salón…”.

He recordado esta conversación con mi madre al leer la siguiente noticia: Fantasmas en la familia real británica. Desde Enrique VIII a Isabel II pasando por la reina Victoria todos invocan espíritus. Se cuenta, por ejemplo, que Isabel II, en 1953, al poco de subir al trono, convocó una sesión espiritista para comunicarse con su padre, muerto meses atrás, no solo para que le diera algunos muy necesarios consejos. También, y sobre todo, porque el personal de su residencia real de Sandringham estaba asustadísimo. Fenómenos alarmantes estaban teniendo lugar en el antiguo dormitorio del monarca. Fenómenos que la reina madre atribuyó al alma aún errante de su marido. Una vez realizada la pertinente limpieza espiritual, la calma volvió a Sandringham.