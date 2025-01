Cremas para la belleza, las nuevas golosinas de las niñas

La mejor arma para enfrentar cualquiera de estos ataques es el criterio, entender de quién viene el mensaje y aceptarlo o rechazarlo y no tomarlo como una verdad absoluta. Paso siguiente, enseñar esto a nuestros hijos, que viven sumergidos en ese universo virtual lleno de mentiras, falsas realidades, personas que no existen, valores distorsionados.

Uno de los tantos efectos de la exposición de niños y adolescentes —en este caso son más las mujeres— a las redes sociales es la obsesión por el skincare hasta llegar a la cosmetorexia, es decir, el desorden psicológico relacionado con una obsesión por la apariencia física y la necesidad compulsiva de utilizar cosméticos y productos del cuidado de la piel.

Si la niña necesita sentirse bella, ¿qué valor le estamos dando a la belleza? ¿Por qué necesita ser bella? ¿Qué es ser bella? ¿No es bella así como vino al mundo? ¿Qué puede pasar si no fuera bella? Si la niña necesita sentirse bella, ¿qué valor le estamos dando a la belleza? ¿Por qué necesita ser bella? ¿Qué es ser bella? ¿No es bella así como vino al mundo? ¿Qué puede pasar si no fuera bella?

Las chicas, incluso niñas de cuatro años, ven a las influencers todas montadas con sus trucos de maquillaje y baterías interminables de cremas que les prometen una belleza inventada, irreal, salida de filtros virtuales, y ellas quieren lo mismo. Pero la obsesión por las cremas es solo una canalización de la obsesión por la belleza, un imperativo que, paradójicamente en tiempos de feminismo activo y pujante, está cada vez más instalado.

En una nota que escribió Magdalena Cabrera y publicamos en este número, varias especialistas hablan de este fenómeno, de las consultas que reciben, de la exageración, de la no necesidad de uso de cremas en pieles sanas y perfectas, y hablan también de los padres. De padres que habilitan, que no se detienen a pensar en la formación de sentido crítico de sus hijos, que dan lo que los hijos piden sin pensar que no les hace bien y no se toman el tiempo de explicar y conversar. ¿Por qué los padres serán tanto más permisivos de lo que eran los nuestros 40 años atrás? Permisivos al punto de ceder ante cosas que les hacen mal a sus hijos. Tanto los cuidan de bebés y cuando llegan a la niñez parece que se “cuidan” solos. Como dice una especialista en la nota, no les dieron la mamadera de plástico porque tenía BPA, ¿por qué les van a dar esas cremas llenas de parabenos?

El tema real acá es la autoestima y la valoración de uno mismo. Trabajemos todos en esto, empezando por los niños. En una sociedad como la de hoy, que ha logrado alcances increíbles en cuanto al lugar que ocupa la mujer, sus derechos y sus libertades, no volvamos atrás empujando a las niñas a una persecución por la belleza física.