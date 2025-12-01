¿Cuál es el mejor lugar para ser niño?

Niños, niñas y adolescentes habitan un mundo definido por decisiones que ellos no tomaron. Todos los años Unicef publica un informe sobre el estado mundial de la infancia, afectada no solo por los índices de pobreza, sino por los cambios demográficos acelerados, la crisis ambiental y el avance vertiginoso de las tecnologías. El documento mira hacia 2050 para responder una pregunta que es urgente: ¿en qué mundo crecerán los niños y qué se puede hacer para mejorarlo? Su contenido no es pesimista, sino realista, y pone el foco en las oportunidades que tiene el mundo para actuar hoy.

La infancia exige respuestas que aborden lo económico y lo social, la seguridad y la salud integral, el acceso a servicios esenciales, la vida familiar, el bienestar emocional y la creación de entornos donde los niños puedan aprender, jugar, participar y prosperar.

La infancia del siglo XXI crece atravesada por problemas de escala planetaria. Los cambios demográficos, por ejemplo, marcan que para 2050 habrá unos 2.300 millones de niños, pero estarán concentrados en regiones muy distintas a las actuales. África será el continente más joven, con un tercio de la infancia mundial, mientras que en los países desarrollados los niños serán una minoría cada vez más pequeña. Esto puede traducirse en una oportunidad histórica si los Estados invierten en educación, salud y empleo, o en un enorme riesgo si las necesidades de las nuevas generaciones son ignoradas.

A esa transformación se le suma la crisis climática y ambiental, que ya golpea con fuerza: Unicef estima que unos 20.000 niños son desplazados cada día por inundaciones, tormentas o eventos extremos, y millones viven en zonas donde el calor, la contaminación y la escasez de agua condicionarán su salud física, su educación y su bienestar emocional. Y el clima no es un tema del futuro, sino que es el primer gran desafío de su presente.

Por otro lado, asuntos tecnológicos que van desde la inteligencia artificial hasta la conectividad digital pueden resultar decisivos para aprender más rápido, democratizar oportunidades y hasta mejorar diagnósticos médicos, pero también pueden profundizar desigualdades. Mientras que en los países más desarrollados casi todos los adolescentes acceden a internet, en las naciones de bajos ingresos apenas se conecta el 26% de ellos. La conectividad puede estar limitada por una infraestructura débil (no hay antenas, cables o energía estable), el alto costo de los datos móviles en relación con los ingresos familiares, escuelas sin equipamiento y falta de dispositivos en los hogares, sin mencionar zonas rurales.

Los mejores lugares para ser niño

A pesar de estas tensiones globales, hay países que lograron hacerles frente a algunas de ellas (nunca a todas), y así crear ecosistemas favorables para la infancia, combinando bienestar emocional, educación sólida y políticas familiares contundentes y generosas que además promueven la corresponsabilidad.

Países Bajos es el modelo a seguir, ejemplo del bienestar integral que lidera todas las listas. El país neerlandés encabeza el índice de bienestar infantil de Unicef en casi todas las dimensiones: salud mental, satisfacción vital, habilidades sociales y entorno escolar. ¿Qué es lo que funciona tan bien? Hay muy bajos niveles de pobreza infantil. La crianza está basada en la autonomía, la educación fomenta la independencia y las escuelas deben tener espacios de debate y expresión donde la participación infantil es institucional. Los más chicos pueden proponer cambios, evaluar actividades, sugerir mejoras de convivencia, opinar sobre recreos, menús y excursiones, y tienen poder de decisión real.

Además, las jornadas escolares son menos estresantes, tienen menos horas de clase por día que otros países europeos, más aprendizaje significativo, más tiempo libre y más juego. Las ciudades están planificadas para que los niños puedan moverse solos, con 35.000 kilómetros de ciclovías y cruces peatonales con prioridad absoluta para menores.

Y las políticas familiares son contundentes: licencia por maternidad paga de por lo menos 16 semanas, seis semanas de licencia por paternidad, y todas las licencias parentales gozan de flexibilidad hasta los ocho años del hijo en cuestión. Nueve de cada 10 adolescentes dicen estar satisfechos con su vida.

Japón, calidad de vida

Otro país que ocupa uno de los primeros lugares en calidad de vida para los niños es Japón. En el país nipón, las licencias parentales son equitativas y de un año entero pago para ambos padres. En cuanto a moverse libremente por la calle, Japón es el país más seguro para caminar solos. Los barrios están llenos de koban, que son como minicomisarías atendidas por policías que monitorizan zonas escolares, y también de voluntarios barriales (conocidos como mimamori) acompañando las rutas escolares en horas pico sin interferir con la autonomía de los niños, que van solos a la escuela desde los seis años incluso en Tokio.

Dia de la Niñez infancia japon Los niños japoneses tienen un altísimo desempeño en matemáticas y ciencia. AFP

Además de ser un país seguro —con una baja tasa de homicidios—, su educación es de excelencia —tienen un altísimo desempeño en matemáticas y ciencia— y la salud física de sus habitantes es destacada. Tienen una de las tasas de obesidad infantil más bajas del mundo. El almuerzo escolar, diseñado por nutricionistas estatales, es universal, nutritivo y equilibrado, y los controles médicos se pueden hacer frecuentemente en la escuela, lo que fomenta la cultura de prevención.

Estonia, país modelo

Los rankings no suelen incluir a Estonia, pero es un país modelo en transformación educativa, con el mejor desempeño de toda Europa. La enseñanza digital está presente desde el jardín, con clases de pensamiento computacional, programación y robótica en clave lúdica. La red de escuelas está 100% conectada y todo el sistema utiliza plataformas digitales públicas (como eKool) que permiten a docentes, familias y estudiantes interactuar y hacer seguimiento del aprendizaje.

Estonia es el claro ejemplo de que un país pequeño puede liderar cambios enormes. Sus ciudades cuentan con abundantes espacios verdes, parques naturales integrados al tejido urbano y políticas estrictas de calidad del aire donde la contaminación atmosférica es de las más bajas de Europa, lo que reduce enfermedades respiratorias en la infancia. Los niños nacen gozando de excelentes condiciones de salud, las tasas de recién nacidos de bajo peso es muy reducida y la atención prenatal es de muy buena calidad. Además, el país estonio cuenta con la política de licencias parentales más amplia del mundo: 100 días de maternidad, 30 de paternidad y 475 días de licencia parental combinada que ambos padres pueden administrar de forma flexible hasta que su hijo cumpla tres años. Además, cada progenitor recibe 10 días pagos por año por niño para cuidado cuando se enferman.

Estonia Infancia La calidad del entorno tiene mucha incidencia en el desarrollo de la infancia. AFP

Finlandia y España, altos niveles de bienestar

Hablando de espacios verdes, Finlandia es otro que destaca por sus ambientes limpios y seguros, con más del 70% de su superficie cubierta de bosque. Figura entre los países con mejor calidad del aire del mundo según la Organización Mundial de la Salud. Y su modelo educativo apunta a la creatividad y al bienestar integral, ya que prioriza la salud mental y, por supuesto, el juego al aire libre. Los recreos son obligatorios cada 45 minutos y duran al menos 15 minutos.

La cultura del disfrute española también destaca desde un punto de vista de crianza social. A pesar de los desafíos económicos, España goza de altos niveles de bienestar; los niños son bienvenidos en todas partes, y hay una baja tasa de suicidio adolescente que se la vincula a la vida colectiva y el rol de la familia extensa (abuelos, tíos y vecinos). Además, las licencias parentales son igualitarias: 16 semanas pagas. Los niños tienen acceso gratuito a pediatría, salud mental y vacunas, lo que baja el estrés parental. Hay campañas estatales contra el sedentarismo y la obesidad infantil, que han logrado reducir el sobrepeso, como aquellas en que las escuelas ofrecen comedores con menú mediterráneo: verduras, legumbres, aceite de oliva y pescado.

En América Latina

En América Latina, el mejor posicionado es, por lejos, Chile, aunque se ubique en el tercio inferior del mundo. El país, que alcanza los mejores resultados en las pruebas PISA de Latinoamérica en lectura y ciencia, demuestra que la inversión sostenida en educación pública sí transforma. A Chile le funciona un sistema de jornada escolar completa que amplió el tiempo de aprendizaje y las actividades extracurriculares.

El país tiene el menor índice de violencia en la región, y establece transferencias económicas familiares contundentes que incluyen el Subsidio Único Familiar, la Asignación Familiar, el Ingreso Ético Familiar y el Bono por Hijo. De hecho, Chile transfiere más recursos que Canadá, Estados Unidos y varios países europeos en proporción al ingreso promedio. Además, las madres pueden tomar de 18 hasta 30 semanas de licencia maternal, y aunque esté lejos de la corresponsabilidad europea, es de las políticas más extensas del continente.

Ningún país es perfecto

Estas listas permiten dimensionar realidades y proyectar escenarios posibles, pero también dejan ver algo esencial: las fortalezas no están concentradas en un solo país ni las debilidades condenan a ninguno. Los Países Bajos encabezan los rankings de bienestar infantil, pero aún tienen un largo camino en materia de sustentabilidad ambiental. Japón garantiza seguridad, salud y educación de excelencia, aunque enfrenta enormes desafíos en conciliación laboral y vida social. Estonia lidera la revolución educativa y la atención temprana, pero su conservadurismo dificulta avances en diversidad. Y Chile, el mejor posicionado de América Latina, impulsa políticas familiares robustas y una educación pública ejemplar, aunque convive con desigualdades estructurales persistentes.

Lo que estas diferencias revelan es que el mejor lugar para ser niño no es un punto fijo en el mapa, sino una construcción integral y dinámica que se sostiene en políticas públicas, culturas de crianza, comunidades protectoras y un compromiso real con el futuro. Y, sobre todo, una tarea que empieza siempre por escuchar la perspectiva de ellos.