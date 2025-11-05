¡Hola !

David Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III para ser distinguido como caballero en Inglaterra

Acompañado de su esposa y sus padres, el exfutbolista recibió esta distinción en reconocimiento a sus contribuciones al deporte

Beckham
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

David Beckham, exfutbolista y actual directivo del Inter Miami, fue condecorado con la investidura de caballero en Inglaterra en reconocimiento a sus contribuciones al deporte y a la sociedad, además de a su compromiso con causas humanitarias.

En una ceremonia celebrada en uno de los salones del castillo de Windsor, el rey Carlos III realizó el tradicional toque de espada sobre los hombros del exjugador de Manchester United y Real Madrid, antes de otorgarle la medalla de honor frente a su esposa, Victoria Beckham, y sus padres, Sandra y David.

Victoria Beckham y David Beckham
David y Victoria Beckham con la condecoración de caballero en las afueras del castillo de Windsor.

David y Victoria Beckham con la condecoración de caballero en las afueras del castillo de Windsor.

Victoria, quien en 2017 fue reconocida con la Orden del Imperio Británico por su contribución a la industria de la moda, se encargó de diseñar el traje que Beckham usó durante la ceremonia, inspirado en atuendos del rey Carlos durante su juventud.

Beckham
Victoria Beckham se encargó de diseñar y confeccionar el traje para su esposo.

Victoria Beckham se encargó de diseñar y confeccionar el traje para su esposo.

“Él es el hombre más elegantemente vestido que conozco, así que ha inspirado muchos de mis looks a lo largo de los años y definitivamente inspiró este. Fue algo que mi esposa hizo para mí. Vi fotos antiguas de él cuando era joven con chaqué y pensé: ‘Eso es lo que quiero llevar’, así que se lo di a mi esposa y ella lo hizo”, explicó David Beckham, según declaraciones publicadas por la BBC.

Antes de Beckham, otros futbolistas fueron distinguidos con el título de caballeros; entre ellos, Alex Ferguson, exentrenador del Manchester United, y el excampeón del mundo con la selección de Inglaterra en 1966, Geoff Hurst. Entre los deportistas condecorados, en tanto, se encuentran el piloto Lewis Hamilton y el tenista Andy Murray.

