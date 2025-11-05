David Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III para ser distinguido como caballero en Inglaterra

Acompañado de su esposa y sus padres, el exfutbolista recibió esta distinción en reconocimiento a sus contribuciones al deporte

David Beckham, exfutbolista y actual directivo del Inter Miami, fue condecorado con la investidura de caballero en Inglaterra en reconocimiento a sus contribuciones al deporte y a la sociedad, además de a su compromiso con causas humanitarias.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En una ceremonia celebrada en uno de los salones del castillo de Windsor, el rey Carlos III realizó el tradicional toque de espada sobre los hombros del exjugador de Manchester United y Real Madrid, antes de otorgarle la medalla de honor frente a su esposa, Victoria Beckham, y sus padres, Sandra y David.

Victoria Beckham y David Beckham David y Victoria Beckham con la condecoración de caballero en las afueras del castillo de Windsor. AFP Victoria, quien en 2017 fue reconocida con la Orden del Imperio Británico por su contribución a la industria de la moda, se encargó de diseñar el traje que Beckham usó durante la ceremonia, inspirado en atuendos del rey Carlos durante su juventud.

Beckham Victoria Beckham se encargó de diseñar y confeccionar el traje para su esposo. “Él es el hombre más elegantemente vestido que conozco, así que ha inspirado muchos de mis looks a lo largo de los años y definitivamente inspiró este. Fue algo que mi esposa hizo para mí. Vi fotos antiguas de él cuando era joven con chaqué y pensé: ‘Eso es lo que quiero llevar’, así que se lo di a mi esposa y ella lo hizo”, explicó David Beckham, según declaraciones publicadas por la BBC.