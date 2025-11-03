¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Las primeras imágenes del rodaje de la nueva película de Nicolás Furtado

Se llama Escondida en mi cabeza y su estreno está previsto para el año que viene

Nico Furtado escondida en mi cabeza 1
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El actor uruguayo Nicolás Furtado (El marginal, Goyo, Olympo) es el protagonista de Escondida en mi cabeza, una comedia dirigida por Lucas Vivo García Lagos. En el filme, que empezó a filmarse recientemente, Furtado interpreta a Erni, un veinteañero tan simpático como inmaduro que se gana la vida trabajando en un parque de atracciones. Pero su estilo de vida, más enfocado en la diversión y el placer que en las responsabilidades, le trae problemas en su trabajo y en su vida personal. En un mismo día su jefe, Tony (Maxi de la Cruz), lo despide y Coni (Papryka Suásquita), la chica que le gusta, se aleja de él.

Nico Furtado escondida en mi cabeza 4
Nicolás Furtado y Papryka Suásquita en Escondida en mi cabeza.

Nicolás Furtado y Papryka Suásquita en Escondida en mi cabeza.

Nico Furtado escondida en mi cabeza 3
El director de la película, Lucas Vivo García Lagos.

El director de la película, Lucas Vivo García Lagos.

Para terminar ese día frustrante y ahogar las penas, Erni se refugia en un bar. Allí conoce a Young Geezer (Louta), un joven británico bastante excéntrico con quien, después de tomarse unas copas, termina haciendo negocios cuando lo convence de invertir en bitcoines. La noche se vuelve cada vez más desenfrenada hasta que Erni tiene un accidente que lo deja en coma. Despierta 14 años después, en un mundo que no se parece en nada al de aquella noche: sus amores desaparecieron y su madre (Alejandra Flechner) está llena de deudas. La buena noticia es que la inversión que hizo la noche del accidente fue buena y su dinero se ha multiplicado; la mala es que se olvidó de la contraseña para acceder a él.

Leé además

enzo vogrincic sera protagonista de una nueva miniserie de netflix
Anuncio

Enzo Vogrincic será protagonista de una nueva miniserie de Netflix

Por Redacción Galería
Maxi de la Cruz (1)
Maxi de la Cruz es el jefe de Erni en la ficci&oacute;n.

Maxi de la Cruz es el jefe de Erni en la ficción.

La película es un proyecto de Navajo Charrúa, una productora que promete “redefinir el panorama creativo en Uruguay y más allá”. Fundada en 2024, es una sociedad entre los uruguayos Lucas Vivo y Cecilia Mato. Vivo es un showrunner, guionista, director y creador que ha participado en la comedia Psiconautas, el thriller Insania, el documental Monumental —sobre la vida y obra de Pablo Atchugarry— y la exitosa serie Porno y helado. Mato se ha dedicado a producciones tanto independientes como de gran escala en Uruguay, como La Noche de 12 Años, Mr. Kaplan, El Presidente y la serie sobre Ayrton Senna.

El estreno de Escondida en mi cabeza está previsto para 2026.

Nico Furtado escondida en mi cabeza 2
Los personajes de Nicolás Furtado y Papryka Suásquita, 14 años después.

Los personajes de Nicolás Furtado y Papryka Suásquita, 14 años después.

Selección semanal
Caso Cardama

El conflicto con Cardama vuelve a encender la mayor alerta de la Armada: quedarse sin flotilla para custodiar el mar

Por Redacción Búsqueda
Fútbol Uruguayo

Competir en la licitación o asociarse con otra empresa: Antel define cómo transmitir el fútbol uruguayo

Por Juan Francisco Pittaluga
Sindicatos

El PIT-CNT reclamó al gobierno de Orsi “cumplir” ante un escenario “insuficiente” en presupuesto y salarios

Por Redacción Búsqueda
Educación

Ceibal celebra avance de piloto en 87 liceos para bajar inasistencias, luego de alcanzar logros en escuelas

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

Las primeras imágenes del rodaje de la nueva película de Nicolás Furtado

Las primeras imágenes del rodaje de la nueva película de Nicolás Furtado

Por Redacción Galería
Puffin Rock, disponible en Netflix.
Video

Televisión para niños: 10 series y cortometrajes de animación de bajo estímulo para menores de cinco años

Por Redacción Galería
Daniel Davrieux.

El uruguayo que ganó la Maratón de Chicago y sueña con los Juegos Paralímpicos

Por Patricia Mántaras de la Orden
Tesis sobre una domesticación.
Video

La adaptación al cine de ‘Tesis sobre una domesticación’, de Camila Sosa Villada, llega al ‘streaming’

Por Redacción Galería