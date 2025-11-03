Las primeras imágenes del rodaje de la nueva película de Nicolás Furtado

Se llama Escondida en mi cabeza y su estreno está previsto para el año que viene

El actor uruguayo Nicolás Furtado (El marginal, Goyo, Olympo) es el protagonista de Escondida en mi cabeza, una comedia dirigida por Lucas Vivo García Lagos. En el filme, que empezó a filmarse recientemente, Furtado interpreta a Erni, un veinteañero tan simpático como inmaduro que se gana la vida trabajando en un parque de atracciones. Pero su estilo de vida, más enfocado en la diversión y el placer que en las responsabilidades, le trae problemas en su trabajo y en su vida personal. En un mismo día su jefe, Tony (Maxi de la Cruz), lo despide y Coni (Papryka Suásquita), la chica que le gusta, se aleja de él.

Nico Furtado escondida en mi cabeza 4 Nicolás Furtado y Papryka Suásquita en Escondida en mi cabeza. Nico Furtado escondida en mi cabeza 3 El director de la película, Lucas Vivo García Lagos. Para terminar ese día frustrante y ahogar las penas, Erni se refugia en un bar. Allí conoce a Young Geezer (Louta), un joven británico bastante excéntrico con quien, después de tomarse unas copas, termina haciendo negocios cuando lo convence de invertir en bitcoines. La noche se vuelve cada vez más desenfrenada hasta que Erni tiene un accidente que lo deja en coma. Despierta 14 años después, en un mundo que no se parece en nada al de aquella noche: sus amores desaparecieron y su madre (Alejandra Flechner) está llena de deudas. La buena noticia es que la inversión que hizo la noche del accidente fue buena y su dinero se ha multiplicado; la mala es que se olvidó de la contraseña para acceder a él.

Maxi de la Cruz (1) Maxi de la Cruz es el jefe de Erni en la ficción. La película es un proyecto de Navajo Charrúa, una productora que promete “redefinir el panorama creativo en Uruguay y más allá”. Fundada en 2024, es una sociedad entre los uruguayos Lucas Vivo y Cecilia Mato. Vivo es un showrunner, guionista, director y creador que ha participado en la comedia Psiconautas, el thriller Insania, el documental Monumental —sobre la vida y obra de Pablo Atchugarry— y la exitosa serie Porno y helado. Mato se ha dedicado a producciones tanto independientes como de gran escala en Uruguay, como La Noche de 12 Años, Mr. Kaplan, El Presidente y la serie sobre Ayrton Senna.

El estreno de Escondida en mi cabeza está previsto para 2026.