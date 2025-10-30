Competir en la licitación o asociarse con otra empresa: Antel define cómo transmitir el fútbol uruguayo

Primero fue el presidente Alejandro Paz. Luego, el vicepresidente Pablo Álvarez. Por un lado, un representante de perfil técnico, por el otro, uno claramente político. Ambos, máximos jerarcas de Antel , cuestionaron lo mismo: el proceso licitatorio por el cual la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) prevé comercializar sus derechos audiovisuales desde 2026 hasta 2029.

En concreto, criticaron la posibilidad de que streaming y televisión por cable se vendan en conjunto y el método para que las compañías interesadas eleven sus ofertas a la AUF. De fondo hay una discusión más grande: el rol que tomará el gobierno en una licitación compleja que puede terminar con la salida de Tenfield del fútbol uruguayo y que desde hace meses tiene a la empresa de Francisco Casal enfrentada con la AUF, liderada por Ignacio Alonso.

El próximo 4 de noviembre es el cierre para la presentación de propuestas y Antel define en estas horas cómo actuar: si efectivamente remite una oferta a la AUF o prefiere esperar que otra empresa compre los derechos para luego acordar directamente con ese tercero, como sucede actualmente con Disney. “Esta será una semana para tomar una decisión de cómo vamos a proceder”, dijo Álvarez a Búsqueda .

Aunque Antel mantiene el 62% del mercado de telefonía móvil en el país, en la empresa consideran que ese segmento está saturado. En línea con lo que ocurre en otras compañías tecnológicas internacionales y siguiendo las tendencias globales, entienden que su crecimiento pasa por diversificar el negocio. Eso implica, entre otras cosas, aprovechar su infraestructura tecnológica —como la plataforma Antel TV y su red de fibra óptica— para consolidarse en el mercado audiovisual y del entretenimiento digital. En ese camino, ya ha invertido en plataformas de streaming, transmisiones deportivas y producción y distribución de contenidos. Con los derechos del fútbol en juego, Antel busca ahora participar más activamente.

“Nosotros hace tiempo estamos trabajando en el tema porque a nosotros nos interesa el fútbol, es parte del contenido que queremos que tengan nuestros clientes. No solo tenés que tener el fútbol uruguayo, sino el paquete completo: Copa Libertadores, Copa Sudamericana… No podés tener a Nacional y Peñarol y no tener la Copa Libertadores”, dijo Paz el 24 de octubre, entrevistado en el programa Fácil desviarse de Del Sol.

Antel, ¿al ataque o a la espera?

El contrato vigente entre la AUF y Tenfield por los derechos del fútbol uruguayo vence el 31 de diciembre. Ambas partes intentaron renovarlo en las instancias previstas por el acuerdo, pero no llegaron a un entendimiento. Ante eso, la asociación abrió una licitación con un pliego dividido en tres bloques. El primer bloque regula la adjudicación de los derechos comerciales, que incluyen la transmisión televisiva nacional e internacional (por televisión abierta, cable y plataformas OTT), la explotación de resúmenes y cápsulas de video, el merchandising oficial, el uso de datos estadísticos y los derechos de patrocinio. El segundo bloque abarca la producción técnica de las transmisiones: cámaras in situ, móviles de producción, distribución de señal y operación del VAR. El tercer bloque se enfoca en el componente comercial visible en los estadios durante los partidos: kits de marca, cartelería física y luces led perimetrales, tapetes publicitarios 3D, señalética y logística de montaje y desmontaje de estos elementos.

La modalidad por bloques busca maximizar los ingresos de los clubes y la AUF fijó como piso garantizado del pliego US$ 184 millones por los cuatro años del futuro contrato.

La semana pasada, el Comité Ejecutivo de la AUF discutió junto con los clubes la posibilidad de unificar la venta de los derechos de televisación por cable y por streaming. Aunque ambos integran el mismo bloque del pliego, se licitan por separado. La idea de fusionarlos finalmente fue descartada, pero produjo inquietud en Antel, que está interesada solo en el segmento de streaming y no en la televisión por cable.

Desde 2022, tras un convenio con Disney, Antel actúa como distribuidora en Uruguay del servicio de difusión digital de contenidos multimedia de la compañía estadounidense, que hasta el 31 de diciembre transmite el streaming del fútbol uruguayo bajo contrato con Tenfield. Gracias a ese acuerdo, los usuarios de internet móvil y banda ancha fija de Antel acceden a planes y bonificaciones para ver contenidos deportivos y de entretenimiento.

El objetivo de Antel es mantener entre sus productos el fútbol uruguayo. En julio, cuando la AUF y Tenfield aún negociaban una renovación y la licitación no estaba decidida, Álvarez fue explícito respecto a ese objetivo: “El fútbol en Uruguay es un contenido premium. Si querés competir en contenido, tenés que tenerlo. Así que Antel tiene muchísimo interés en seguir manteniendo la posibilidad de tener el fútbol. Nos interesa porque es un contenido que la gente en general quiere ver en Uruguay. Yo quisiera tenerlo con exclusividad en mi sector. Sin duda”, dijo entrevistado en El Observador.

Su postura fue respaldada horas después por la vicepresidenta Carolina Cosse, presidenta de Antel entre 2010 y 2015 e impulsora de negocios de servicios digitales al frente del ente. “Me parece muy interesante que el vicepresidente de Antel lo esté marcando porque es una línea que hay que estudiar con cuidado”, afirmó en rueda de prensa. El ímpetu del oficialismo recibió sin embargo un freno del presidente Yamandú Orsi. “El rol del Estado en la transmisión de espectáculos culturales tiene que ser asegurar la transparencia y el más amplio acceso a la población a productos de calidad. El fútbol tiene intereses muy duros y muy complicados y hasta ahora tiene que seguir siendo así, es un asunto que tienen que resolver entre los privados. En este momento lo mejor que puede hacer el Estado es que los privados lo resuelvan”, afirmó, en una opinión que había repetido previamente tras un encuentro con Alonso.

Las declaraciones iniciales de Álvarez preocuparon a Casal, según dijeron fuentes oficiales, al punto tal que el propietario de Tenfield manifestó esa incomodidad directamente a jerarcas de la Torre Ejecutiva.

Ahora, con los derechos del fútbol de nuevo disponibles y la continuidad de Tenfield en duda —aunque con la posibilidad de igualar ofertas de competidores—, Álvarez reiteró el interés de Antel en participar. De todos modos, al igual que Paz, manifestó reparos sobre la forma en que se presentarán las propuestas. “Lo que nos preocupa es cómo serán las aperturas de las ofertas”, señaló.

El pliego establece que el vencimiento para el envío de la entrega de propuestas es el 4 de noviembre y que dichas propuestas deberán realizarse mediante dos mails entregados a un correo electrónico de Ernst & Young, la consultora británica con la cual la AUF elaboró todo el proceso licitatorio. “Cada oferta deberá incluir todos los lotes y sublotes en que se desee participar e incluir. Se tratará de dos mails por separado. Uno, llamado ‘sobre 1’, incluirá el plan técnico comercial, como requisitos habilitantes, más todas las proformas (excepto la económica). El otro mail, llamado ‘sobre 2’, contendrá la oferta económica de acuerdo con la proforma que se señalará. La oferta económica debe presentar el monto total y firme de la oferta”, indica el pliego.

Para Álvarez, que Antel entregue esa información en un correo a una tercera empresa pone en riesgo la difusión a competidores y otros actores de “datos confidenciales y sensibles”, como “la disponibilidad de dinero” que el ente tiene para realizar ciertos negocios. “¿Quién abre ese correo electrónico? Somos una empresa pública, no podemos actuar de la misma forma que una empresa privada. No podemos exponernos. Debemos tener otro tipo de reserva”, dijo. Reiteró, como Paz, que Antel suele ofertar en otros rubros con sobre cerrado y apertura pública, un mecanismo “más transparente”.

Las declaraciones públicas del presidente y del vicepresidente de Antel generaron reticencias en la AUF. Los miembros del Comité Ejecutivo consideran que las observaciones pudieron haberse realizado de manera institucional, durante el período de consultas abierto por el pliego hasta el 15 de octubre para todas las empresas interesadas en los derechos del fútbol uruguayo; o de forma privada, aprovechando el vínculo entre los cargos gerenciales y ejecutivos de ambas partes, que mantienen una relación desde hace años. Antel es uno de los main sponsors de la AUF —la categoría de patrocinio más alta— y su marca está presente en todas las selecciones nacionales, masculinas y femeninas, en los clubes profesionales y en los torneos locales.

