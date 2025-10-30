Conexión Ganadera: imputan por lavado a Ana Iewdiukow; fiscalía dice que “falta” para avanzar sobre mandos medios

La causa penal por la estafa de Conexión Ganadera subió un escalón más este miércoles 29 de octubre cuando la jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, imputó un delito continuado de lavado de activos a la esposa de Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow —que se sumó a la formalización que tenía por estafa— y la envió a prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En la audiencia en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, que presenció Búsqueda y se realizó en una sala especial para que entraran decenas de abogados de las víctimas, el abogado Jorge Barrera, que lidera la defensa de la imputada junto con Marianella Melgar, reconoció que la fiscalía había podido “profundizar en la investigación” y que es un “hecho notorio que se ha trabajado”, aunque se opuso al pedido de imputación.

Para fundamentar a la magistrada su solicitud de agregar un delito más a la formalización de Iewdiukow, el fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, presentó datos que surgieron de los últimos informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, que dan cuenta de 13 transferencias a cuentas de bancos de España que en total suman 2.357.376 de euros. Cerca de la mitad, 1.182.713 euros, fueron destinados a la compra de un apartamento en Madrid y el resto, 1.174.662 euros, según declaró Iewdiukow al fiscal, para pagar una operación quirúrgica de la esposa de un trabajador, la Universidad de Navarra para su hijo, viajar y comprar muebles, entre otros destinos.

Rodríguez afirmó que la imputada “corroboró en su declaración” que el dinero fue una suma retirada de Conexión Ganadera que “correspondía a lo que ella entiende deriva de utilidades y ganancias” que le pertenecían a Carrasco y a ella como socios. “Con las eventuales ganancias de la empresa fundida, que se alimentaba del aporte de inversores que confiados y engañados seguían entregando su capital, utilizó importantes sumas con distintos fines particulares, convirtiéndola y transfiriéndola de modo tal de introducirla en el mercado legal”, aseguró Rodríguez.

El fiscal señaló en la audiencia que los movimientos de dinero se realizaron durante el impacto que tuvo la sequía en el rubro ganadero, que incluso llevó a que debieran acudir a Gustavo Basso —cofundador de Conexión Ganadera que murió en un accidente de tránsito— para que los apoyara de forma económica.

“Con nuevos datos bancarios y tras el análisis de los datos quedó acreditada la participación de la imputada”, agregó quien lidera la investigación de la causa penal. El fiscal adscripto Federico Rodríguez habló de “una delincuencia empresarial”.

Paquete accionario de la empresa

Luego de escuchar al titular de la fiscalía, Barrera tomó la palabra, se opuso al pedido de Rodríguez y dijo que la “línea temporal” que realizó no era correcta. Señaló, entre otros puntos, que la fiscalía “omitió” que hasta junio de 2024 la esposa de Carrasco tenía solo el 5% del paquete accionario de la empresa y “no tenía la más mínima posibilidad de influir” en las transferencias. Además, planteó que algunas de las transferencias fueron realizadas desde la cuenta de Carrasco —y el dinero no pasó por la cuenta que tenían en común—, además de que en 2022, cuando se realizaron varios de los movimientos, Hernandarias, la subsidiaria de Conexión Ganadera, “había tenido un balance positivo cercano al millón de dólares”.

“Si la intención hubiese sido ocultar o disimular el origen presuntamente ilícito de los fondos, ¿por qué hubiera seguido los canales de trazabilidad lícitos casi escolares? No va ni a una sociedad, a un entramado jurídico, ni a sociedades en el exterior. Directamente va a la cuenta conjunta”, dijo Barrera.

“No estamos de acuerdo” con “tratar de desligar la responsabilidad porque tenga el 5%”, dijo Rodríguez, y agregó que como fiscal de lavado puede decir que “ha pasado a la historia” que la plata proveniente de delito vaya en valija. “Nadie va en la calle con una valija de dinero”, dijo, y agregó: “Puedo decir que el dinero en el 70% de los casos en investigación tiene trazabilidad bancaria”.

Finalmente, la jueza consideró que estaban configurados los elementos para hacer lugar a la ampliación de la investigación contra Iewdiukow y aceptó que fuera enviada a prisión preventiva hasta el 10 de febrero. El argumento principal fue el entorpecimiento de la investigación, aunque también señaló la existencia de riesgo de fuga.

La táctica del fiscal

Uno de los abogados que representa a damnificados por la megacausa Conexión Ganadera, que en publicidades se presentaba como “el negocio más seguro de la historia”, cuestionó durante la audiencia la demora en la fiscalía, porque consideró que los elementos que motivaron la ampliación de la imputación por lavado “ya estaban configurados” cuando fue la anterior audiencia.

Al respecto, el fiscal respondió que “la dirección de la investigación le corresponde a la fiscalía”. Dijo que es él quien “maneja los tiempos” y habló de la “complejidad” del caso y de los “elementos que se van juntando”. “Existe una táctica de por qué se van haciendo las cosas y en los tiempos que se van haciendo”, aseguró Rodríguez.

Algunos de los abogados de los denunciantes han tenido un papel muy activo en el caso. En el mes de agosto, durante una reunión que mantuvieron con el fiscal, habían solicitado que se impute a los mandos medios de la empresa como, señalan, les había prometido Rodríguez. Reclamaron que se avanzara rápido porque en delitos económicos y en lavado de activos el tiempo apremia.

Fuentes cercanas a la investigación penal dijeron a Búsqueda que la formalización por lavado de Iewdiukow es “importante”, y que todavía “falta” para avanzar sobre los mandos medios de Conexión Ganadera, pero que “la investigación sigue”.