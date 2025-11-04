Gran Museo Egipcio: abre sus puertas la mayor colección faraónica del mundo

Con una superficie de casi medio millón de metros cuadrados, el Gran Museo Egipcio es hoy el mayor complejo museístico dedicado a una sola civilización. Su arquitectura monumental —concebida por el estudio Heneghan Peng Architects— dialoga directamente con el paisaje desértico y con las pirámides, visibles desde sus amplios ventanales. La fachada, revestida en piedra arenisca y atravesada por haces de luz natural, parece extender la línea del horizonte hacia la eternidad del desierto.
“Queríamos que el visitante sintiera que el tiempo no se ha detenido, que hay un hilo invisible que une al antiguo Egipto con la modernidad”, declaró en la ceremonia de apertura el ministro de Antigüedades, Ahmed Issa.
La cuarta pirámide de Guiza
Apodado ya por los locales como “la cuarta pirámide”, el museo alberga más de 100.000 piezas, muchas de ellas nunca antes expuestas. La gran protagonista es la colección completa de Tutankamón, exhibida por primera vez en un solo lugar desde su descubrimiento en 1922. A su lado, el coloso de Ramsés II, de 83 toneladas, recibe a los visitantes en el atrio principal, una antesala monumental que da paso a la escalera central, flanqueada por estatuas milenarias.
El recorrido se organiza de forma cronológica y temática, desde las primeras dinastías hasta la época grecorromana. Entre las joyas más destacadas, también figura el barco solar del faraón Keops, trasladado íntegramente desde su emplazamiento original para ser restaurado y conservado en un entorno controlado.
Tecnología y patrimonio
El GEM no es solo un museo: es un centro de investigación, conservación y educación. Dispone de laboratorios de restauración de última generación, salas interactivas, un museo infantil, auditorios, tiendas, restaurantes y jardines que invitan a recorrer el espacio con calma. Las proyecciones inmersivas, los recursos digitales y la iluminación cuidadosamente diseñada convierten la visita en una experiencia sensorial y educativa a la vez.
Más allá de su impresionante contenido, el Gran Museo Egipcio simboliza el renacimiento de la identidad cultural egipcia en el siglo XXI. Con una inversión estimada en más de mil millones de dólares y el respaldo de organismos internacionales, el museo se proyecta como el nuevo epicentro del turismo cultural en Medio Oriente. Las autoridades esperan atraer entre cinco y siete millones de visitantes anuales y consolidar a Egipto como destino de referencia para los amantes de la historia y el arte.