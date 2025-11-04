Gran Museo Egipcio: abre sus puertas la mayor colección faraónica del mundo

Es el museo más importante dedicado a una sola civilización, y ofrece una experiencia sensorial y educativa que conecta el antiguo Egipto con la modernidad

Tras más de dos décadas de expectativa, el Gran Museo Egipcio (GEM, por sus siglas en inglés) abrió finalmente sus puertas al público en Guiza, a pocos metros de las pirámides. La inauguración, celebrada con una ceremonia que combinó tradición faraónica y modernidad tecnológica, marca un antes y un después en la manera en que el país del Nilo se presenta ante el mundo.

Piedra y luz Con una superficie de casi medio millón de metros cuadrados, el Gran Museo Egipcio es hoy el mayor complejo museístico dedicado a una sola civilización. Su arquitectura monumental —concebida por el estudio Heneghan Peng Architects— dialoga directamente con el paisaje desértico y con las pirámides, visibles desde sus amplios ventanales. La fachada, revestida en piedra arenisca y atravesada por haces de luz natural, parece extender la línea del horizonte hacia la eternidad del desierto.

“Queríamos que el visitante sintiera que el tiempo no se ha detenido, que hay un hilo invisible que une al antiguo Egipto con la modernidad”, declaró en la ceremonia de apertura el ministro de Antigüedades, Ahmed Issa.

Museo Egipto AFP La máscara funeraria de oro del antiguo rey egipcio Tutankamón. AFP La cuarta pirámide de Guiza Apodado ya por los locales como “la cuarta pirámide”, el museo alberga más de 100.000 piezas, muchas de ellas nunca antes expuestas. La gran protagonista es la colección completa de Tutankamón, exhibida por primera vez en un solo lugar desde su descubrimiento en 1922. A su lado, el coloso de Ramsés II, de 83 toneladas, recibe a los visitantes en el atrio principal, una antesala monumental que da paso a la escalera central, flanqueada por estatuas milenarias.

El recorrido se organiza de forma cronológica y temática, desde las primeras dinastías hasta la época grecorromana. Entre las joyas más destacadas, también figura el barco solar del faraón Keops, trasladado íntegramente desde su emplazamiento original para ser restaurado y conservado en un entorno controlado.