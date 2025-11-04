Heidi Klum volvió a ser la reina de Halloween con un terrorífico disfraz

Cada 31 de octubre, muchas estrellas dedican horas a grandes transformaciones para convertirse en distintos personajes y sorprender a sus fans

Hay celebridades que no compiten por un premio Oscar, pero se esmeran por ser portadores del disfraz más impactante y original de Halloween. Cada 31 de octubre, estrellas como Heidi Klum, Paris Hilton o Lady Gaga convocan a un séquito de maquilladores, peluqueros y fotógrafos, y dedican horas o incluso días de producción para seguir sorprendiendo a sus fans.

Difícilmente alguien le gane a la modelo alemana Heidi Klum, quien otra vez logró ser el centro de atención este fin de semana. Tras unos cuantos días de campaña de expectativa en su Instagram, de pequeños adelantos de partes de su esperado disfraz —como los dientes, la boca y los lentes de contacto—, finalmente el sábado 1º de noviembre volvió a demostrar que siempre es posible superarse, incluso después de los inolvidables disfraces de gusano gigante, pavo real, E.T. y gorila.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Heidi Klum (@heidiklum) Esta vez, la reina de Halloween se convirtió en una medusa verdosa, inspirada en el personaje mitológico, aunque en su versión más repulsiva y terrorífica. Lo más deslumbrante del disfraz fue el nido de serpientes en movimiento que llevó en la cabeza, además de alguna otra enroscada en su cuerpo.

Transformarla en medusa llevó nueve horas, más allá del tiempo dedicado para la elaboración del disfraz. La modelo de 52 años posó ante las cámaras, en el Hard Rock Hotel de Nueva York, acompañada de su esposo, Tom Kaulitz —guitarrista de la banda Tokyo Hotel—, quien se sumó a la noche de Halloween disfrazado de un guerrero de piedra que intenta sin éxito luchar contra la medusa.

Heidi Klum Halloween Heidi Klum posó ante las cámaras en el Hard Rock Hotel de Nueva York, acompañada de su esposo, Tom Kaulitz, quien se disfrazó de un guerrero de piedra. AFP Paris Hilton aprovechó la víspera de la noche de brujas para convertirse en Britney Spears, con producciones inspiradas en dos de sus mayores hits: Baby One More Time y Oops!... I did It Again. Por si no era suficiente, la socialite estadounidense también llevó adelante un montaje familiar de la película de Peter Pan: ella, disfrazada de Tinker Bell, su esposo, de Capitán Garfio, y sus hijos, de Peter Pan y Wendy.