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De Brad Pitt a Pink con su hijo: las celebridades que vieron a Alexander Zverev consagrarse en el US Open

Más allá de la victoria en la cancha, la final de este torneo disputado en Nueva York atrae a sus tribunas a figuras de todos los ámbitos

Pink asistió a la final del US Open con su hijo, Jameson Moon Hart.

Pink asistió a la final del US Open con su hijo, Jameson Moon Hart.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El alemán Alexander Zverev, favorito de la categoría masculina, finalmente ganó el pasado domingo su primer US Open, que significó su segunda victoria en un Grand Slam, al imponerse ante el estadounidense Ben Shelton.

El ganador del US Open, Alexander Zverev, dedicó el triunfo a su madre.

El ganador del US Open, Alexander Zverev, dedicó el triunfo a su madre.

Diagnosticado con diabetes a los 4 años, el tenista dedicó el premio a su madre, a quien dice deberle sus logros como tenista: “Quiero agradecerle a una persona que, en realidad, nunca ve mis partidos, pero que es la más importante en mi vida tenística y en mi vida. Cuando a tu hijo de 4 años le diagnostican diabetes y los médicos te dicen que su vida y sus posibilidades de dedicarse al deporte estarán muy muy limitadas, hace falta una madre increíblemente fuerte para salir y decir: ‘Mi hijo llegará a donde él quiera llegar’”.

Brad Pitt e Inés de Ramón no faltaron a la final del US Open.

Brad Pitt e Inés de Ramón no faltaron a la final del US Open.

Como siempre, más allá de la victoria en la cancha, la final de este torneo disputado en Nueva York atrae a sus tribunas a celebridades de todos los ámbitos.

Rami Malek ya ha demostrado ser aficionado al tenis.

Rami Malek ya ha demostrado ser aficionado al tenis.

En este caso, las cámaras captaron a Brad Pitt y su pareja, Inés de Ramón, quienes ya demostraron ser aficionados al tenis; también a Rami Malek, Adam Driver, Jessica Alba, Emily Blunt, Matthew McConaughey y Nicole Kidman, además de leyendas de este deporte como Serena Williams, figuras del fútbol como el brasileño Ronaldo y músicos como Camila Cabello y Pink, entre otros que siguieron el minuto a minuto del partido que duró 3 horas 36 minutos.

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