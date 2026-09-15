Del homenaje a Michael J. Fox a la suma de récords: lo mejor de los Premios Emmy 2026

Algunas entregas de premios pasan al olvido ni bien terminan. Otras, sin embargo, dejan una cantidad de momentos con todo el potencial para ser recordados incluso años después. Aunque no hay mejor medida que el paso del tiempo, la gala de los Premios Emmy 2026 celebrada en Los Ángeles este lunes sumó muchos de los ingredientes para ubicarse en el segundo grupo.

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No cualquier entrega de premios logra hacer reír y llorar en la misma medida, además de concentrar unos cuantos récords, reapariciones que apelan a la nostalgia y reencuentros de todo tipo. Gran parte del mérito fue de su conductora, Mariska Hargitay, la primera mujer en estar a cargo de la presentación de los premios en 15 años (la última había sido Jane Lynch en 2011). Pero el mayor hito de la protagonista de La ley y el orden fue, en realidad, que se trató de la primera anfitriona en 33 años en romper con la tradición de conductores comediantes, luego de Angela Lansbury en 1993.

Algunos medios ya la describen como “la presentadora por excelencia”. Es que Hargitay lo dio todo: empezó la gala con una versión de I Love Rock’n Roll, imitó a Nicole Kidman (“¡No! Eso es mío, ¡no podés hacerlo!”, le respondió la actriz desde la platea) y se rio varias veces de sí misma: “Cuando me llamaron para conducir los Emmy me dieron dos consejos muy valiosos. El primero: ‘No lo hagas’. Claramente lo ignoré. Y ahora haré lo mismo con el segundo. Me recomendaron que no me pusiera seria, pero la verdad es que estoy increíblemente agradecida de estar en un salón lleno de gente dedicada a contar historias”, dijo emocionada.

Mariska Hargitay, actriz conocida por su papel en la serie La ley y el orden, comenzó su conducción histórica en los Emmy con una versión de I love Rock'n Roll.

La gran ganadora de la noche que premia lo mejor de la televisión fue Widow's Bay, con 14 de los 19 premios a los que aspiraba, incluido el de Mejor serie de comedia. Su triunfo fue histórico, además, por otro motivo: la serie se convirtió en la primera de terror en la historia en obtener este galardón.

La favorita era The Pitt, con 25 nominaciones, aunque también resultó una de las grandes ganadoras, ya que alzó el reconocimiento a Mejor serie dramática y logró imponerse en otras seis categorías, por lo que empató con DTF St. Louis, que también se llevó siete estatuillas.

Matthew Rhys se consagró como el primero en obtener dos premios a Mejor actor principal en una misma edición. AFP

Entre los actores también se alcanzaron varios hitos y récords: Jean Smart, imparable, ganó el premio a Mejor actriz protagonista de serie cómica por su papel de Deborah Vance en Hacks, y se convirtió así en la única en llevarse el Emmy en cada una de las cinco temporadas en las que participó en la serie.

Zendaya entregó el premio a Mejor actriz protagonista de serie cómica a Jean Smart, por su papel en Hacks. AFP

Matthew Rhys, por otro lado, fue el primero en obtener dos premios a Mejor actor principal en una misma edición; lo hizo por Widow’s Bay como protagonista de serie cómica, y por The Beast in Me como Mejor actor protagonista en miniserie.

El ganador del premio a Mejor actor protagonista en serie dramática fue Noah Wyle, por su trabajo en The Pitt, mientras que Rhea Seehorn recibió el mismo galardón por su papel protagónico en Pluribus, un premio que muchos creían que la Television Academy le debía desde su papel protagónico en Better Call Saul.

Con 79 años, Sally Field se llevó el premio a la Mejor actriz protagonista de miniserie por Remarkably Bright Creatures y se convirtió en la ganadora de mayor edad en la historia de esa categoría. AFP

Por si faltaban hitos, Sally Field ganó como actriz protagonista de miniserie por Remarkably Bright Creatures con 79 años, la ganadora de mayor edad en la historia de esa categoría.

Tiempo de nostalgia y homenajes

Uno de los tantos momentos emotivos de la noche fue el homenaje a Michael J. Fox, de Volver al futuro, quien recibió el premio humanitario Bob Hope por su trabajo en la concientización y búsqueda de una cura para el mal de Parkinson, enfermedad que padece y para la que ha logrado financiar 3.000 millones de dólares en investigación a través de su fundación. Este reconocimiento —uno de los más ovacionados de la noche— fue entregado por Julianna Margulies, excompañera de elenco en The Good Wife.

Fox, de 65 años, recibió el premio desde su silla de ruedas y se abrió acerca de su diagnóstico: “Al principio, mantuve en secreto mi enfermedad de Parkinson. Luego comprendí que aceptar el párkinson no significaba tener que rendirme ante él, sino hacer todo lo posible por todas las personas que viven con esta enfermedad”, agregó.

Hubo, como era de esperar, un homenaje a Dolly Parton a 20 días de su muerte. Sally Field le dedicó unas palabras, mientras que Reba McEntire interpretó la canción Appalachian Memories, compuesta por la actriz estadounidense. El in memoriam fue potente, aunque hubo varias ausencias. Macaulay Culkin recordó a Catherine O’Hara —su madre en Mi pobre angelito— y Jamie Lee Curtis homenajeó al director Rob Reiner, mientras que Chuck Norris no fue recordado durante la transmisión, lo que provocó gran repercusión en redes sociales.

Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz, protagonistas de Buffy, la cazavampiros, se reencontraron sobre el escenario para presentar el premio a Mejor protagonista de miniserie y, de paso, celebrar las tres décadas del gran éxito de la pantalla chica. AFP

En la edición número 78 de los Emmy hubo bastante lugar para la nostalgia. A casi 30 años del estreno de Buffy, la cazavampiros, Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz, los protagonistas de la serie, se reencontraron sobre el escenario para presentar el premio a Mejor protagonista de miniserie y, de paso, celebrar las tres décadas de su éxito en la pantalla chica. Por otro lado, Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd reaparecieron, en este caso, para festejar los 50 años de Los ángeles de Charlie. Mucho más cerca en el tiempo, otro inesperado reencuentro fue el de Emilia Clarke, de Game of Thrones, y Emma D’Arcy, de House of the Dragon, quienes presentaron juntas el premio a la Mejor actriz de miniserie.