El uso de IA se extiende entre los estudiantes uruguayos para hacer sus tareas

El anuncio de los resultados de PISA 2025 se realizó este martes 8 . Las pruebas, coordinadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ), evalúan el desempeño en ciencias, lectura y matemáticas de estudiantes de 15 años de sistemas educativos de todo el mundo. En esta edición, el informe también analiza por primera vez de forma específica el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por parte de los estudiantes.

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El 53% de los estudiantes uruguayos dice que utiliza chatbots de IA al menos una vez por semana para ayudarse a aprender. El promedio de los países de la OCDE es 45,5%. En PISA 2025, las respuestas fueron sobre distintos usos de estas herramientas, como resumir textos, hacer una investigación preliminar, redactar trabajos y utilizarlas como apoyo para estudiar.

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Uruguay también supera a Estados Unidos, con 37,3%, y a Japón, con 27,4%, mientras queda por debajo de Singapur, con 65,6%, y Emiratos Árabes Unidos, con 64,3%. Estos datos muestran que el uso de IA para aprender ya está extendido entre los adolescentes uruguayos, aunque existen diferencias importantes entre países.

La incorporación de estas herramientas está presente a su vez en las prácticas de aula. En Uruguay, el 65,3% de los estudiantes señala que en sus clases tiene oportunidades de evaluar información generada por IA, frente al 62,6% del promedio de la OCDE. En Singapur y Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, la proporción supera el 80%. En promedio, cerca de seis de cada 10 estudiantes de la OCDE dicen que en sus clases les pidieron evaluar la calidad de la información generada por IA.

Pero el uso de tecnología también aparece asociado a un problema de distracción. En Uruguay, solo el 14% de los estudiantes declara no distraerse con dispositivos digitales, frente al 39,2% del promedio de la OCDE.

Otro indicador muestra hasta qué punto los chatbots ya forman parte de las tareas escolares. Solo el 7% de los estudiantes uruguayos dice que nunca o casi nunca utiliza chatbots de IA para ninguno de los usos escolares analizados por PISA, frente al 14% del promedio de la OCDE. El informe señala que, aunque el uso de chatbots para tareas escolares está extendido, su utilización diaria es menos habitual.

Presentación de los resultados de las pruebas PISA en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores en el barrio La Blanqueada en Montevideo, 8 de setiembre de 2026. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Usar IA no asegura mejores resultados

Usar más IA no garantiza aprender mejor. La OCDE señala: “La relación entre el uso de IA y el rendimiento de los estudiantes en ciencias es compleja”. Los estudiantes que utilizan IA semanalmente para ayudarse a aprender “tienden a tener un rendimiento en ciencias similar” al de quienes no la utilizan, “una vez que se tiene en cuenta su perfil socioeconómico”.

No solo importa cuánto se usa, sino también cómo se usa. Para tareas como resumir textos y hacer una investigación inicial sobre un tema, los estudiantes que utilizan IA de manera moderada, entre una vez al mes y dos veces por semana, obtienen mejores resultados en ciencias que quienes la utilizan muy poco o con mucha frecuencia. La OCDE aclara que estas relaciones “no necesariamente implican un impacto negativo del uso de la IA en el rendimiento en ciencias” y pueden reflejar “una combinación compleja de quiénes adoptan la IA y cómo la utilizan”.

En Uruguay, el puntaje promedio de PISA 2025 fue de 409 puntos en matemáticas, el mismo resultado que en 2022 (la edición previa a esta); 424 en lectura, seis puntos menos que los 430 de 2022, y 445 en ciencias, 10 puntos por encima de los 435 de 2022. La mejora en ciencias representa el mejor resultado del país en esa área desde su participación en PISA, que no establece que esta mejora en ciencias sea consecuencia del uso de IA.

El desafío está en aprender a usarla

Los datos de Education GPS, la plataforma de la OCDE que reúne indicadores educativos de sus países y de PISA 2025, muestran que Uruguay alcanza 0,32 puntos en el índice de uso de IA para tareas escolares, frente a un promedio de 0 en la OCDE, y ocupa el séptimo lugar entre 82 sistemas educativos.

El uso de la IA también muestra diferencias según el contexto socioeconómico de las escuelas. La diferencia en la frecuencia con que se utiliza la IA entre escuelas “socioeconómicamente favorecidas” y “socioeconómicamente desfavorecidas” alcanza 0,43 puntos, una de las más grandes entre los sistemas con datos disponibles.

Además, el 20,3% de los estudiantes uruguayos dice que no utiliza IA para resumir textos de lectura asignados, lo que ubica al país en el puesto 73 entre 82 sistemas educativos.

El informe también señala que los estudiantes de contextos socioeconómicamente desfavorecidos tienen menos probabilidades de que en clase les pidan evaluar información generada por IA.

La OCDE advierte que “simplemente ampliar el acceso a las herramientas de IA probablemente no produzca beneficios” si los estudiantes no reciben orientación sobre cómo usarlas bien.

En la introducción del informe, la OCDE critica el deterioro de las habilidades que más importan en la era de la IA: “Evaluar la información, establecer conexiones entre múltiples fuentes y analizar críticamente aquello que leemos”. A su vez, manifiesta inquietud sobre los “lectores apresurados”, estudiantes que leen rápido y responden sin comprender bien. Este grupo casi se duplicó entre 2018 y 2025. “En un mundo cada vez más inundado de información, nuestros estudiantes tienen menos probabilidades de reflexionar en profundidad y distinguir la información relevante del ruido”, señala el informe.