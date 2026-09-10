Uruguay puede perder toda la “asistencia internacional” de EE.UU. si mantiene el programa de “misiones médicas” cubanas

El país fue incluido este año en un informe oficial sobre “casos de trata de personas en materia de las misiones médicas cubanas” y, si repite en 2027, quedará inhabilitado a recibir cooperación del Departamento de Estado, según la embajada norteamericana

Uruguay fue incluido por Estados Unidos (EE.UU.) en su informe anual sobre “casos de trata de personas” vinculados con el programas de “misiones médicas” que desarrollan doctores cubanos en el continente. Si no hay cambios y aparece en la siguiente edición del informe, el país no podrá recibir “asistencia internacional” del Departamento de Estado, dijeron a Búsqueda fuentes de la Embajada estadiounidense.

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El martes 8, el periodista Gabriel Pereyra informó en Informativo Sarandí que el Departamento de Estado había comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa acerca de la contratación de médicos cubanos para cumplir funciones en el Hospital de Ojos y la posibilidad de que Uruguay sea incluido en una lista de países que contratan mano de obra esclava. Añadió que el gobierno de Donald Trump suspenderá toda ayuda militar a Uruguay si se mantiene este acuerdo con el gobierno cubano.

El canciller Mario Lubetkin fue consultado al respecto el mismo martes 8 tras su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, que estudia el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. En rueda de prensa, el ministro dijo que el gobierno no recibió “ninguna comunicación oficial de Estados Unidos sobre este tema en lo específico”, aunque añadió: “Este es uno de los tantos temas sobre los que estamos dialogando”.

Lubetkin enfatizó que la experiencia de los médicos oculistas cubanos en Uruguay ha sido “extraordinaria”. “En esto hay un aspecto bien importante que este grupo de profesionales ha hecho cosas muy buenas, y las cosas muy buenas las tenemos que preservar y las vamos a preservar”, aseguró. “Les han dado vista a mucha, mucha gente, fuera de cualquier connotación política y de pensamiento. Las experiencias que son positivas las queremos y las vamos a preservar, naturalmente, en un marco de acuerdo y de diálogo con todos los actores y con nuestros países contraparte, para que todos estemos cómodos”, afirmó el canciller, en declaraciones recogidas por la diaria.

Pagos a la embajada cubana Búsqueda consultó a la Embajada de EE.UU. si la información proporcionada en Radio Sarandí era correcta. Desde esa representación diplomática respondieron que en febrero del 2026 el Congreso de ese país aprobó la ley de presupuesto nacional, en la que se incluía una sección —la 7045— que “requiere que el Departamento de Estado publique un informe anual de casos de trata de personas en materia de las misiones médicas cubanas, o en los casos en que el país que recibe estas misiones le paga directamente al gobierno de Cuba por el trabajo de los médicos cubanos”.