De Keanu Reeves a los Backstreet Boys en la fiesta de la Fórmula 1 en Las Vegas
Max Verstappen se quedó con el mayor premio durante el fin de semana en Las Vegas, mientras que actores, músicos, deportistas y hasta reconocidos chefs tomaron el paddock y las múltiples fiestas que rodearon al circuito
Los Backstreet Boys cerraron la fiesta del Gran Premio Fórmula 1 con un espectáculo en el que repasaron sus mayores éxitos.
Una vez más, los protagonistas del Gran Premio de Fórmula 1 no fueron solamente los pilotos. Max Verstappen se quedó con el mayor premio durante el fin de semana en Las Vegas, mientras que actores, músicos, deportistas y hasta reconocidos chefs tomaron el paddock y las múltiples fiestas que rodearon al circuito.
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Entre las principales figuras estuvieron Kim Kardashian, Keanu Reeves, Adam Sandler, Mark Wahlberg, Teyana Taylor, Gordon Ramsay, Hannah Waddingham, Terry Crews y Venus Williams.
Tras la carrera en Las Vegas, Keanu Reeves trasladó a los pilotos Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri en el tramo previo al podio.
AFP
Uno de los momentos más destacados de este fin de semana que trascendió lo deportivo fue la competencia entre celebridades en pequeños autos de Fórmula 1 construidos con más de 28.000 piezas de Lego. Entre los competidores estuvieron Ramsay, Waddingham y Crews.
Adam Sandler posó con el equipo Oracle Red Bull Racing antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas.
AFP
La actividad, como era de esperar, siguió fuera de la pista con una fiesta que tuvo su cierre musical a cargo de los Backstreet Boys en el recinto inmersivo Sphere, donde el grupo interpretó algunos de los mayores éxitos de su trayectoria.